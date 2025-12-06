Molotov lanciate in casa di una donna a Legnago, arrestato anche l'ex datore di lavoro della vittima

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti a Legnago, in provincia di Verona, dove una donna è stata vittima di un grave atto intimidatorio legato a rancori lavorativi. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i responsabili sono stati identificati e fermati dopo aver lanciato bottiglie incendiarie contro l’abitazione della vittima.

L’attacco incendiario e l’intervento dei Carabinieri

Nel mese di settembre, ignoti hanno scagliato alcune bottiglie incendiarie, le cosiddette “molotov“, contro la casa di una donna a Legnago. Una delle bottiglie è riuscita a penetrare all’interno dell’abitazione attraverso una finestra aperta. Fortunatamente, i due ordigni non sono esplosi, poiché non erano stati innescati correttamente. L’episodio ha immediatamente destato allarme, spingendo la vittima ad allertare i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago.

Le indagini e la raccolta delle prove

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari hanno avviato subito una serie di indagini serrate per raccogliere ogni elemento utile all’identificazione degli autori del grave attentato. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti sia in città che nei paesi limitrofi, sono state raccolte prove concrete e rilevanti a carico di tre soggetti veronesi.

L’ordinanza di custodia cautelare

I fattori indiziari raccolti sono stati sottoposti all’attenzione della Procura della Repubblica di Verona, che ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. del locale Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre indagati. I soggetti sono accusati, a vario titolo, di fabbricazione e porto illegale in luogo pubblico di ordigni incendiari, oltre che di tentata estorsione aggravata ai danni della donna.

Il movente: rancori e vendetta per una vertenza lavorativa

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante: il mandante dell’azione sarebbe l’ex datore di lavoro della vittima. L’uomo, non rassegnatosi alla perdita di una vertenza lavorativa, avrebbe deciso di vendicarsi ingaggiando, dietro compenso di 4000 euro, due uomini affinché eseguissero l’atto intimidatorio. L’obiettivo era quello di costringere l’ex dipendente a rinunciare alla richiesta di un credito maturato nei suoi confronti.

