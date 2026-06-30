Mondiale 2026, scontri tra tifosi del Marocco e polizia a L'Aia dopo la vittoria con l'Olanda: diversi arresti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La partita tra Marocco e Olanda al Mondiale 2026 ha sancito la vittoria e il passaggio del turno della nazionale africana, ma a L’Aia ci sono stati momenti di forte tensione e scontri tra tifosi marocchini e polizia. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno utilizzato idranti e manganelli per disperdere la folla e hanno effettuato diversi arresti.

La partita Olanda-Messico al Mondiali 2026

Olanda e Messico si sono sfidate nella notte italiana allo stadio Monterrey di Guadalupe, in Messico, in una partita valida per i sedicesimi del torneo dei Mondiali 2026.

L’Olanda è passata momentaneamente in vantaggio grazie alla rete dell’attaccante Gapko, che si è commosso in campo per la perdita nei giorni scorsi del figlio che la compagna aspettava. Il Marocco ha poi strappato il gol del pareggio sul finire dei tempi regolamentari, con Diop.

La nazionale nordafricana ha conquistato l’accesso al turno successivo della competizione vincendo la sfida ai rigori, col punteggio finale complessivo di 4 reti a 3. Fatali per l’Olanda gli errori di Justin Kluivert, Timber e Summerville. Il penalty decisivo è stato messo a segno da Saibari.

La festa del Marocco e gli scontri in Olanda

A L’Aia, dopo il successo del Marocco ai rigori contro l’Olanda ai Mondiali 2026, è esplosa la festa della comunità marocchina locale.

Migliaia di persone sono scese in strada tra cori, balli, clacson e fuochi d’artificio per celebrare il passaggio del turno della nazionale nordafricana.

Dopo circa un’ora di festeggiamenti, come riportato da Askanews, la situazione è però degenerata: la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per disperdere la folla con idranti e manganelli, effettuando diversi arresti durante gli scontri.

ANSA

Chi affronterà il Marocco agli ottavi dei Mondiali 2026

Dopo la vittoria contro l’Olanda ai rigori ai sedicesimi, il Marocco già conosce il nome dell’avversario per il prossimo turno della Coppa del Mondo 2026.

La nazionale nordafricana, guidata dal commissario tecnico Mohamed Ouahbi, affronterà il Canada agli ottavi.

Il Canada, Paese ospitante dei Mondiali 2026 assieme agli Stati Uniti d’America e il Messico, ha battuto il Sudafrica 1-0 ai sedicesimi.

Ai quarti, la vincente tra Marocco e Canada affronterà poi la vincente tra Paraguay e una tra Francia e Svezia.