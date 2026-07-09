Mondiale 2026, virale il video del Ct dell'Egitto che sputa verso tifoso argentino con la bandiera di Israele

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il video che mostra il ct dell’Egitto che sputa contro la bandiera di Israele è diventato virale. Il momento è stato immortalato da alcuni tifosi presenti sugli spalti per seguire l’ottavo di finale tra la nazionale argentina e quella egiziana. Visibilmente contrariato dopo la sconfitta in extremis, Hossam Hassan ha sputato in direzione di un tifoso che esponeva una bandiera di Israele.

Video virale del ct dell’Egitto che sputa verso la bandiera israeliana

Il video è diventato virale e rappresenta uno dei momenti più controversi di questo Mondiale 2026 in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Hossam Hassan, commissario tecnico della nazionale egiziana di calcio è un noto sostenitore della causa palestinese.

Forse proprio per questo motivo il tifoso ha richiamato l’attenzione del ct esponendo una bandiera di Israele. Il nervosismo per la cocente sconfitta (la partita è finita 3-2 per l’Argentina con l’Egitto in vantaggio 2-0 fino a una decina di minuti dal termine) ha fatto il resto.

Le parole del ct Hassan sulla Palestina

Nel video diffuso sui social, Hassan appare infastidito mentre supera un tifoso che sventola una bandiera israeliana e sembra rivolgere uno sputo nella sua direzione.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato dalle prese di posizione del commissario tecnico sulla guerra a Gaza: dopo il successo dell’Egitto contro l’Australia aveva esibito una bandiera palestinese e, alla vigilia della sfida con l’Argentina, aveva dedicato oltre quattro minuti a un appello in favore del popolo palestinese. “Chi non prova empatia per il popolo palestinese non è umano, che sia arabo, europeo o americano”, aveva affermato.

Nella giornata di ieri, intanto, la Federcalcio egiziana ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto.

La rabbia dell’Egitto per l’eliminazione dal Mondiale 2026

Al termine della partita, il ct dell’Egitto Hossam Hassan ha duramente contestato l’eliminazione contro l’Argentina, sostenendo che la sua squadra sia stata superiore in campo e abbia subito un’ingiustizia.

Il tecnico, protagonista poi dello sputo verso la bandiera israeliana, ha annunciato che non seguirà più il Mondiale per protesta e ha accusato l’Argentina di aver esercitato pressioni sull’arbitro, ipotizzando che interessi economici e di marketing abbiano favorito la permanenza di Messi e dei campioni in carica nel torneo.

Le critiche sono state condivise anche dal calciatore Ziko e dalla Federcalcio egiziana, che ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA chiedendo un’indagine sull’arbitraggio del francese François Letexier.