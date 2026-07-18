Mondiale, Trump contro Tuchel dopo il ko dell'Inghilterra con l'Argentina: "Hanno sbagliato a difendersi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina ai Mondiali 2026 non è andata giù a Donald Trump, che ha criticato la tattica della nazionale inglese guidata dal ct Tuchel nella semifinale contro l’Albiceleste. Il presidente degli Stati Uniti d’America. pur ammettendo di non saperne molto di calcio, ha detto: “Hanno sbagliato quando hanno trasformato Harry Kane in un difensore”.

La sconfitta dell’Inghilterra con l’Argentina al Mondiale

L’Inghilterra ha perso la semifinale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina.

In vantaggio dal 55′ dopo la rete di Anthony Gordon, la nazionale inglese guidata dal commissario tecnico Tuchel si era limitata a difendere per il resto della partita, finendo però per subire una clamorosa rimonta nel finale dell’Albiceleste, a segno con Enzo Fernandez al minuto 85 e con Lautaro Martinez al 92′.

ANSA

La critica di Donald Trump alla tattica dell’Inghilterra

Donald Trump ha commentato la partita Inghilterra-Argentina in occasione dell’evento Fifa organizzato a New York in vista della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina in programma domenica 19 luglio.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, pur senza mai nominare il ct Tuchel (da molti criticato per l’atteggiamento difensivo della sua nazionale al Mondiale), ha dichiarato: “Credo che abbiano sbagliato quando hanno trasformato Harry Kane in un giocatore difensivo. Ma che cosa ne so io di calcio? In effetti, però, hanno preso il loro miglior calciatore e lo hanno messo in difesa. In qualche modo, bisogna essere un po’ offensivi, giusto?”.

Donald Trump ha poi aggiunto: “Non sarò certo io a giudicare. Insomma, cosa ne so io di come si allena una squadra? Però è stata una scelta un po’ insolita. Harry, comunque, è davvero un grande uomo”.

Il presidente Usa ha ricordato di aver giocato a golf con l’attaccante della nazionale inglese e del Bayern Monaco.

Quando si giocano Inghilterra-Francia e Spagna-Argentina ai Mondiali

Dopo l’eliminazione subita per mano dell’Argentina in semifinale, l’Inghilterra di Tuchel tornerà in campo ai Mondiali 2026 nella serata di sabato 18 luglio, alle 23 ora italiana, per disputare la finale per il terzo e quarto posto contro la Francia di Deschamps.

Domenica 19 luglio, invece, è in programma la finalissima tra la Spagna, campione d’Europa in carica, e l’Argentina, reduce dalla vittoria al precedente Mondiale in Qatar. Il fischio d’inizio, in questo caso, è fissato alle ore 21 italiane.