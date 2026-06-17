Mondiali 2026, calciatori della Germania spaventati da un serpente velenoso in campo: "Può finire male"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Joshua Kimmich, capitano della Germania ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti, ha rivelato la presenza di un serpente velenoso nel ritiro della Nazionale a Winston-Salem, nella Carolina del Nord. “Ci hanno detto che era velenoso, ho la sensazione che può finire male se viene calpestato”, le parole dette in conferenza stampa.

Serpente velenoso nel ritiro della Germania

Come riporta Bild, Joshua Kimmich ha raccontato come la squadra abbia incontrato un serpente nelle vicinanze del centro di allenamento.

L’episodio è avvenuto nei giorni successivi alla netta vittoria della Germania contro Curacao all’esordio ai Mondiali 2026.

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L’incontro con il serpente ha spinto giocatori e staff ad aumentare l’attenzione durante gli spostamenti all’interno della struttura.

Il rettile avvistato sarebbe una vipera testa di rame, conosciuta negli Stati Uniti come copperhead, una delle specie velenose più diffuse nella Carolina del Nord.

Il capitano della Germania ha dichiarato in conferenza stampa: “Ieri abbiamo visto un serpente, ma ci hanno detto che era velenoso. Se vieni morso devi andare in ospedale. Non credo che si muoia, ma è certamente pericoloso”

Ha poi aggiunto: “Qui nutro un certo rispetto per questi animali. In Germania non siamo abituati ad avere così tanti animali pericolosi”.

Il centrocampista ha aggiunto che il rischio maggiore potrebbe derivare da un incontro accidentale: “Ho la sensazione che calpestare un serpente possa finire male. Per questo stiamo cercando di mantenere le distanze dagli animali che troviamo qui”.

Cos’è il serpente testa di rame

Il serpente testa di rame è una specie molto comune negli Stati Uniti sudorientali.

Secondo le autorità locali, i morsi di questo rettile raramente risultano mortali, ma possono provocare dolore intenso, gonfiore e richiedono un rapido intervento medico.

Gli esperti raccomandano di non avvicinarsi agli esemplari e di contattare personale specializzato in caso di avvistamento.

Proprio per questo motivo ai giocatori tedeschi è stato consigliato di prestare particolare attenzione durante le attività all’aperto.

Il divieto di andare in bicicletta per la nazionale austriaca

Secondo quanto riportato dalla Bild, la nazionale austriaca ha adottato una misura preventiva ancora più rigida nel proprio quartier generale di Santa Barbara.

Sarebbe stato vietato utilizzare le biciclette all’interno e nei dintorni della struttura che ospita la squadra.

La decisione sarebbe stata presa proprio per limitare il rischio di incontri ravvicinati con serpenti presenti nell’area.

Al momento la federazione tedesca non ha introdotto restrizioni particolari o protocolli aggiuntivi.

I precedenti

Non è la prima volta che la nazionale tedesca deve fare i conti con un problema del genere durante un grande torneo.

Come riporta The Athletic, durante gli Europei del 2024, disputati proprio in Germania, il ritiro fu invaso dalle zanzare.

Per cercare di limitare il fenomeno, il centro sportivo venne sottoposto a trattamenti specifici con fumi al cacao utilizzati come deterrente naturale.

L’intervento contribuì a ridurre la presenza delle zanzare, ma costrinse spesso giocatori e membri dello staff a trascorrere le serate al chiuso per evitare ulteriori punture.