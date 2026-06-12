Mondiali 2026, Costa d'Avorio furiosa per i visti negati ai tifosi: perché Trump ha imposto il "travel ban"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La nazionale della Costa d’Avorio disputerà i Mondiali 2026 senza il supporto dei propri tifosi a causa del travel ban imposto dall’amministrazione Trump, che ha negato cinquecento visti d’ingresso per ragioni di sicurezza nazionale legate al terrorismo islamico. Nel frattempo, il torneo affronta le prime pesanti critiche per gli spalti semivuoti registrati nella sfida tra Corea del Sud e Cechia.

Mondiali 2026: visti negati ai tifosi della Costa d’Avorio

Scoppia il caso diplomatico ai Mondiali 2026. Il Comité national de soutien aux Eléphants, l’organismo ufficiale dei tifosi che fa capo al ministero dello Sport ivoriano, ha annunciato l’annullamento dei viaggi di massa a causa di ben cinquecento visti negati dalle autorità statunitensi.

Il presidente dell’associazione, Julien Kouadio Adonis, ha attaccato duramente la linea dura della Casa Bianca: “Il governo degli Stati Uniti ha chiarito che non vuole i nostri sostenitori sul proprio territorio. Questa situazione ci ferisce profondamente perché ci impedisce di svolgere il nostro dovere sacro, ovvero sostenere la squadra”.

ANSA

Le restrizioni sui visti per la Costa d’Avorio erano già scattate nell’aprile 2025, imponendo per oltre un anno persino cauzioni fino a 15.000 euro per poter viaggiare.

Il travel ban di Donald Trump

Il blocco che sta colpendo i tifosi della Costa d’Avorio rientra nel massiccio piano di immigrazione e sicurezza nazionale varato dall’amministrazione di Donald Trump.

La Casa Bianca ha congelato il rilascio dei visti per ben 75 nazioni e applicato restrizioni totali o parziali su 38 Paesi considerati a rischio. Nello specifico, la Costa d’Avorio è stata inserita nel mirino del Dipartimento di Stato americano a causa dei radicati problemi legati alla criminalità locale e, soprattutto, per il rischio terrorismo lungo il confine settentrionale.

In quella specifica area geografica operano infatti cellule attive del gruppo jihadista JNIM, una fazione fortemente legata ad al-Qaida che si sposta dai territori di confine del Burkina Faso e del Mali.

Pochi tifosi sugli spalti, polemiche sui biglietti

E mentre i tifosi stranieri faticano a entrare nel Paese, i Mondiali devono registrare la prima grande figuraccia organizzativa a causa dei tantissimi posti vuoti negli stadi.

Durante il match del Gruppo A a Guadalajara tra Corea del Sud e Cechia (finito 2-1 per i coreani), la diretta televisiva ha mostrato uno spettacolo desolante, con intere tribune rosse completamente deserte. La FIFA ha provato a difendersi dichiarando quasi 45.000 spettatori presenti, ma il dato contrasta palesemente con le immagini in mondovisione.

Il vero problema risiede nella folle politica dei prezzi imposta da Gianni Infantino: i tagliandi più economici costavano tra i 400 e i 500 dollari, mentre le poltrone VIP sfioravano i 5.000 dollari, cifre totalmente inaccessibili per i residenti di una delle città più povere del torneo.