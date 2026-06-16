Mondiali 2026, esordio dell'Iran tra fischi all'inno e bandiere oscurate dalla Fifa: "Siamo i più maltrattati"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’esordio dell’Iran ai Mondiali 2026 contro la Nuova Zelanda è stato segnato dai fischi della diaspora all’inno nazionale e dalla massiccia presenza di bandiere pre-rivoluzionarie sugli spalti. La Fifa ha risposto applicando una censura televisiva totale, vietando alla regia di inquadrare i simboli politici all’interno dello stadio. Nel post-partita il CT Ghalenoei ha espresso tutto il suo risentimento per le restrizioni e i ritardi sui visti imposti dalle autorità americane.

Mondiali 2026, fischi all’inno nazionale dell’Iran

Il debutto dell’Iran ai Mondiali 2026 si è trasformato in un focolaio accese tensioni geopolitiche, ben lontano dall’essere una semplice partita di calcio. Nella cornice del SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles (metropoli che ospita “Tehrangeles”, la più grande comunità della diaspora persiana al mondo), centinaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il regime teocratico.

Il momento di massima rottura si è consumato all’inizio della partita contro la Nuova Zelanda: non appena sono partite le note dell’inno ufficiale della Repubblica Islamica, dalle tribune è partito un boato di fischi assordanti, accompagnato da cori ostili lanciati dagli esuli.

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Una contestazione frontale che ha quasi coperto la musica e che testimonia la profonda spaccatura tra la comunità all’estero e la squadra, accusata dai dissidenti di essere uno strumento di propaganda degli ayatollah.

L’intervento della FIFA sulle bandiere

Il terreno di scontro più aspro ha riguardato le bandiere portate dai sostenitori all’interno dell’impianto. Davanti alla richiesta formale della federazione di Teheran, la Fifa ha applicato il proprio regolamento sui materiali politici vietando l’ingresso dei vessilli pre-rivoluzionari del 1979, caratterizzati dal simbolo del leone e del sole.

Nonostante il bando ufficiale e una sentenza d’urgenza della Corte Superiore della Contea di Los Angeles che ne confermava la legittimità, migliaia di tifosi sono riusciti a eludere i controlli introducendo la vecchia bandiera monarchica.

Per evitare che la controversia si trasformasse in un caso politico mondiale in diretta tv, la regia della Fifa ha adottato una linea rigidissima: durante l’intero incontro, terminato sul punteggio di 2-2, le telecamere hanno sistematicamente evitato di inquadrare qualsiasi tipo di vessillo iraniano sugli spalti, oscurando sia i simboli religiosi sia quelli della protesta.

Le reazioni del team

Al termine della sfida, i protagonisti del campo hanno provato a smorzare le polemiche extra-sportive. Ramin Rezaeian, autore di un gol e di un assist, ha liquidato bruscamente le domande dei cronisti relative ai fischi subiti durante l’inno: “Se c’è un problema tra noi, sono affari nostri, non vostri. Siamo qui per rispondere a domande sul calcio”.

Di tenore totalmente opposto le dichiarazioni del commissario tecnico Amir Ghalenoei, che ha invece attaccato duramente l’organizzazione descrivendo l’Iran come la squadra “più maltrattata di tutti i Mondiali”.

L’allenatore ha denunciato i pesanti disagi logistici causati dal governo statunitense di Donald Trump, tra cui i visti d’ingresso concessi in ritardo e il trasferimento forzato del ritiro dall’Arizona al Messico, che avrebbero compromesso la preparazione atletica del gruppo.