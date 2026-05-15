Mondiali 2026, inno di Shakira "Dai dai" suona come una beffa per l'Italia non qualificata: cosa dice il testo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con la pubblicazione di “Dai Dai“, Shakira firma l’inno dei Mondiali 2026 sostenendo il Fifa Global Citizen Education Fund. Il testo cita Paolo Maldini tra le leggende del calcio, rendendo l’assenza dell’Italia dalla competizione un evidente paradosso. Il brano sarà presentato dal vivo durante l’Halftime Show della finale di luglio, insieme a Madonna e ai Bts.

L’inno ufficiale dei Mondiali 2026 interpretato da Shakira

La cantante colombiana Shakira ha presentato giovedì 14 maggio 2026 “Dai Dai”, il brano scelto dalla Fifa come inno ufficiale dei Mondiali di calcio, realizzato in collaborazione con l’artista nigeriano Burna Boy, che accompagnerà la rassegna iridata che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio.

Il videoclip ufficiale è stato registrato presso lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro durante una tappa del tour dell’artista. La produzione musicale fonde ritmi afrobeat e urban latin, seguendo la scia dei precedenti successi mondiali dell’artista come “Waka Waka” del 2010.

ANSA

Nelle immagini promozionali diffuse sui canali social, la cantante appare con il pallone ufficiale del torneo, denominato Trionda, circondata da un gruppo di ballerini tra cui spiccano Natalia Palomares e Rafael Vicente.

Il significato del brano “Dai Dai”

La struttura del brano si apre con un’introduzione composta da vocalizzi, seguita da un ritornello che esprime incitamento attraverso diverse lingue.

Dopo le prime quattro righe in inglese, che recitano “You knew from the day you were born / That here in this place you belong” (Sapevi fin dal giorno in cui sei nato/Che questo è il posto a cui appartieni), compaiono in sequenza le espressioni “Dai, dai”, “ikou” (giapponese), “dale” (spagnolo), “allez” (francese) e “let’s go” (inglese).

Un testo che quindi parla forza interiore e consapevolezza individuale, sottolineando la capacità di trasformare le sofferenze in punti di forza con il verso “What broke you once made you strong” (“Ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso forte”). Ma che per gli italiani, costretti a vivere l’ennesimo Mondiale da spettatori, più che un incitamento sembra un invito ironico a guardare le partite dal divano.

Probabilmente, l’unico nostro connazionale a non sentirsi beffato dalla canzone sarà Paolo Maldini, il cui nome compare in una strofa insieme a quelli di molti campioni del calcio: “Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah”.

Gli artisti presenti alla finale dei Mondiali

La collaborazione con Burna Boy ha di sicuro conferito alla traccia una sonorità moderna caratterizzata da pochi cori e da una forte attitudine ritmica. L’artista nigeriano, noto per i suoi successi nel genere afrobeat, ha accompagnato Shakira in un pezzo studiato per la diffusione sulle piattaforme digitali e sui social network.

Secondo quanto riportato da ANSA, i diritti d’autore spettanti alla cantante saranno interamente devoluti al fondo per l’istruzione dei minori della FIFA. La rassegna si concluderà domenica 19 luglio 2026 con la finale, durante la quale si terrà l’Halftime Show, coordinato da Chris Martin, frontman dei Coldplay.

Lo spettacolo vedrà Shakira protagonista insieme a Madonna e alla band coreana Bts. L’evento seguirà lo schema dei grandi show americani, alternando performance musicali e coreografie complesse.