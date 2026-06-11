Mondiali 2026, le scommesse su Trump prima del via: dalla presenza all'inaugurazione agli elogi a CR7 e Messi
Le scommesse su Trump prima del via ufficiale ai Mondiali 2026 di calcio in Usa, Messico e Canada: dalla sua presenza sugli spalti agli elogi pubblici
È tutto pronto per i Mondiali 2026 di calcio in Usa, Messico e Canada. Prima del via ufficiale, hanno attirato l’attenzione alcune curiose scommesse sulla Coppa del Mondo e, in particolare, sul presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: si va dalla sua presenza alla partita inaugurale della nazionale Usa ai suoi elogi pubblici a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
- La scommessa sulla presenza di Trump a Usa-Paraguay
- Chi loderà pubblicamente Donald Trump?
- Chi è la nazionale favorita ai Mondiali 2026
La scommessa sulla presenza di Trump a Usa-Paraguay
Una delle scommesse più curiose apparse sulla piattaforma Polymarket riguarda, come accennato, la possibile presenza del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump alla partita d’esordio della nazionale Usa ai Mondiali 2026 (Usa-Paraguay, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato).
La domanda è la seguente: “Il presidente Trump parteciperà alla partita di apertura degli Stati Uniti?“. Al momento, la probabilità che l’evento si verifichi è stimata al 5%.
Chi loderà pubblicamente Donald Trump?
Ancor più particolare, sempre sulla stessa piattaforma, è la scommessa su chi il presidente Usa Donald Trump loderà pubblicamente nei prossimi giorni. La domanda precisa è: “Chi loderà pubblicamente Trump entro il 30 giugno?“.
Tra le possibili risposte, complice anche il Mondiale 2026, spicca la presenza dei calciatori Cristiano Ronaldo (54% di possibilità che sia lodato da Trump) e Lionel Messi (33%), oltre a quella della leggenda del calcio Pelè (43%).
Chi è la nazionale favorita ai Mondiali 2026
Immancabile, infine, è la scommessa dedicata alla nazionale vincitrice del Mondiale 2026.
A poche ore dalla cerimonia d’inaugurazione della Coppa del Mondo 2026, la squadra ritenuta favorita è la Spagna (17% di probabilità che vinca il trofeo).
Segue la Francia (16% di chance di vittoria finale) e completano il podio delle nazionali favorite ai Mondiali 2026, appaiate, l’Inghilterra e il Portogallo (11% di possibilità di successo).
Proseguendo con l’elenco, ci sono poi l’Argentina (9%), il Brasile (8%), la Germania (5%) e i Paesi Bassi (4%).
Solo 2% di possibilità di vittoria, stando alle previsioni su Polymarket, per Norvegia, Belgio, Colombia, Giappone e Marocco.
Alle nazionali di Svizzera, Turchia, Usa, Uruguay, Croazia, Ecuador e Senegal, invece, è associato un 1% di possibilità che vincano la Coppa del Mondo 2026.