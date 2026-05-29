Mondiali 2026 negli Usa dai mancati visti ai giocatori dell'Iran allo stop ai tifosi del Congo per l'Ebola

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’avvicinamento ai Mondiali 2026 negli Usa è segnato da forti tensioni geopolitiche e sanitarie. Mentre l’Iran attende ancora il rilascio dei visti per far scendere in campo i propri calciatori, scattano i blocchi ai viaggiatori dal Congo e da altre aree africane per arginare un’improvvisa epidemia di Ebola, agitando i Paesi ospitanti alla vigilia del torneo.

Tensioni ai Mondiali 2026: la nazionale dell’Iran è ancora senza visti

A meno di tre settimane dal debutto dei Mondiali di Calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, l’intera organizzazione dell’evento inizia a scricchiolare a causa di diverse problematiche geopolitiche.

La nazionale dell’Iran non ha ancora ottenuto i visti d’ingresso necessari per disputare le partite della fase a gironi a Los Angeles e Seattle, costringendo la squadra a spostare il proprio ritiro a Tijuana, in Messico.

ANSA

L’ambasciatore iraniano Abolfazl Pasandideh ha denunciato apertamente la disparità di trattamento: “Gli Stati Uniti non ci hanno ancora dato i visti. Non sappiamo se ce li daranno o no, dobbiamo aspettare”. Secondo il diplomatico, la selezione asiatica si trova di fronte a un pesante handicap sportivo dovuto alle incertezze geopolitiche.

Allarme Ebola, stop ai viaggiatori provenienti dal Congo

Oltre alle frizioni diplomatiche, l’evento deve fare i conti con un’improvvisa emergenza sanitaria legata a un focolaio di virus Ebola scoppiato nella Repubblica Democratica del Congo.

I governi dei tre Paesi ospitanti hanno annunciato misure coordinate per via della necessità di “proteggere i nostri cittadini e i milioni di visitatori, tifosi, atleti e turisti attesi durante la Coppa del Mondo Fifa 2026”.

Per contenere il contagio, il Canada ha sospeso per novanta giorni i visti in ingresso per i cittadini del Congo, dell’Uganda e del Sud Sudan, applicando una quarantena obbligatoria di ventuno giorni agli altri stranieri transitati nelle ultime tre settimane nelle zone colpite dall’epidemia.

Le restrizioni in Messico e negli Usa

Anche il Messico ha implementato restrizioni aeroportuali stringenti vietando gli accessi da ieri e per sessanta giorni a chiunque abbia transitato nelle zone colpite.

Nel frattempo, la Fifa ha promesso il proprio supporto alla federazione di Teheran per risolvere lo stallo burocratico con Washington prima del fischio d’inizio del torneo.

Negli Stati Uniti, intanto, il Centers for Disease Control and Prevention ha emesso un ordine d’emergenza che impone screening sanitari obbligatori negli aeroporti di Atlanta, Houston e Washington per tutti i cittadini americani di rientro dalle aree epidemiche africane.