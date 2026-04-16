Mondiali 2026, tensioni tra Infantino della FIFA e Trump sulla partecipazione dell'Iran e il ruolo dell'ICE

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A poche settimane dall’inizio dei Mondiali 2026 di calcio ci sono tensioni tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e Donald Trump, sia in merito alla partecipazione dell’Iran che per quanto riguarda il ruolo dell’ICE. La recente apertura di Infantino alla presenza dell’Iran alla competizione, intanto, ha cancellato le speranze dell’Italia di un ripescaggio.

Infantino sull’Iran ai Mondiali e la posizione di Trump

Nonostante la guerra, l’Iran parteciperà “sicuramente” ai Mondiali di Calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. A dichiararlo in maniera ufficiale è stato lo stesso presidente della FIFA Gianni Infantino nella giornata di mercoledì 15 aprile, in occasione del forum Invest in America di Cbs.

Infantino ha detto: “La squadra iraniana verrà sicuramente. Speriamo che per allora, ovviamente, la situazione sarà pacifica. Come ho detto, sarebbe sicuramente d’aiuto. L’Iran, però, deve venire. Certo, rappresentano il loro popolo. Si sono qualificati. I giocatori vogliono giocare”.

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Il presidente della FIFA ha incontrato la nazionale iraniana due settimane fa in Turchia: “Sono andato a trovarli. In realtà sono anche una squadra piuttosto valida. Vogliono davvero giocare e dovrebbero giocare. Lo sport dovrebbe essere fuori dalla politica”.

Ancora Infantino: “Se non c’è nessun altro che crede nel costruire ponti e nel mantenerli intatti e uniti, beh, noi stiamo facendo quel lavoro”.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, in tempi recenti, aveva scoraggiato l’Iran dal partecipare alla Coppa del Mondo 2026, citando preoccupazioni legate alla sicurezza.

Sfuma il sogno Mondiale per l’Italia

L’annuncio ufficiale della FIFA sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026, oltre ad alimentare la tensione con il presidente Usa Trump, cancella il sogno dell’Italia su un possibile ripescaggio al posto della nazionale iraniana.

La decisione finale spetta al governo iraniano ma il ct Amir Ghalenoei ha già detto all’agenzia tedesca Dpa: “Non ci sono motivi per non partecipare al Mondiale. Se Dio vuole lo faremo”.

La tensione tra FIFA e Trump sull’ICE ai Mondiali 2026

La presenza dell’Iran non è l’unico motivo di tensione tra FIFA e Trump in merito alla Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico.

La questione è stata approfondita da Il Fatto Quotidiano. Sindacati, membri del Congresso e organizzazioni per i diritti umani temono che la presenza dell’ICE ai Mondiali si traduca in controlli e retate proprio nei pressi degli stadi durante le partite.

L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch ha invitato la FIFA a richiedere e ottenere “una garanzia pubblica” affinché le leggi sull’immigrazione non vengano applicate durante i match della Coppa del Mondo.

Anche alcune federazioni europee avrebbero già trasmesso privatamente le preoccupazioni dei loro tifosi.

In ballo, sulla questione ICE, c’è anche la reputazione della FIFA stessa, per la quale i Mondiali 2026 dovranno essere “i più inclusivi di sempre”.

Infantino, che pure ha un rapporto personale con Trump e gode di un accesso privilegiato alla Casa Bianca, dovrà decidere ora se presentare una richiesta ufficiale al presidente Usa di una moratoria totale per tenere l’ICE lontana dagli stadi ai Mondiali e fermarne temporaneamente le operazioni in tutto il Paese durante la Coppa del Mondo.