Mondiali Usa, arbitro della Somalia bloccato all'aeroporto di Miami: perché Omar Artan è stato respinto
Caso ai Mondiali: l'arbitro della Somalia Omar Artan viene bloccato a Miami e respinto dagli Usa, che intanto blindano gli stadi con droni e robot
L’arbitro della Somalia Omar Artan è stato respinto dalle autorità doganali all’aeroporto di Miami e non potrà partecipare ai Mondiali di calcio negli Usa. L’esclusione del direttore di gara, legata ai rigidi controlli dell’amministrazione Trump, coincide con il dispiegamento di un piano di sicurezza straordinario coordinato da Andrew Giuliani.
- Respinto l’arbitro della Somalia Omar Artan
- Il piano di sicurezza per i Mondiali negli Usa
- Cani robot, droni e intelligenza artificiale
Respinto l’arbitro della Somalia Omar Artan
Clamorosa esclusione alla vigilia del Mondiale di calcio 2026. L’arbitro della Somalia Omar Artan, trentaquattrenne nominato miglior fischietto africano nel 2025 dalla Caf, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Miami e respinto ufficialmente dalle autorità di frontiera.
Nonostante il possesso di un visto regolare e di un passaporto diplomatico, il direttore di gara è stato ritenuto inammissibile dalla U.S. Customs and Border Protection dopo una severa ispezione di routine.
Mondiali Usa arbitro Somalia Omar Artan
La Fifa ha confermato il provvedimento chiarendo di non poter interferire con le leggi sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, che applica severe restrizioni sui viaggiatori somali a causa della complessa situazione interna legata alle milizie Al Shabaab.
Il piano di sicurezza per i Mondiali negli Usa
Un caso, quello dell’arbitro, che rientra in un contesto diplomatico delicato, segnato da una allerta senza precedenti per garantire la sicurezza durante i Mondiali sul suolo americano.
La task force interagenzia si trova a gestire un imponente apparato per blindare le 104 partite in programma. Andrew Giuliani, direttore esecutivo dell’operazione, ha paragonato l’evento a “78 Super Bowl in 39 giorni”, sottolineando che la pianificazione rappresenta un’occasione unica per dimostrare l’efficienza nazionale.
Per contrastare le potenziali minacce geopolitiche, l’intelligence coordina gli sforzi tra dipartimenti locali e agenzie federali per blindare gli stadi e monitorare i flussi di milioni di visitatori attesi.
Cani robot, droni e intelligenza artificiale
Per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire disordini, le Forze dell’Ordine hanno dispiegato sofisticate tecnologie di ultima generazione sul territorio.
L’apparato tecnologico include cani robot specializzati nel controllo dei bagagli, scanner a raggi X montati su camion e migliaia di telecamere con intelligenza artificiale, strumenti schierati per bloccare la diffusione di filmati falsi e prevenire psicosi collettive.
Massima attenzione è rivolta anche allo spazio aereo sopra le fan zone, protetto da droni da ricognizione capaci di lanciare reti per intrappolare i dispositivi ostili a mezz’aria, mentre la Fema ha stanziato un budget speciale di 625 milioni di dollari per finanziare la sorveglianza nelle città ospitanti.