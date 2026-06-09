Mondiali Usa, Cannavaro e calciatori dell'Uzbekistan perquisiti con cani e metal detector prima di una partita

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada sono sempre più vicini e l’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro è arrivato negli Stati Uniti d’America. L’accoglienza, però, non è stata delle migliori. Il tecnico italiano, così come i giocatori della nazionale da lui allenata, è stato perquisito con i metal detector e i cani antidroga in aeroporto.

Cannavaro e calciatori dell’Uzbekistan perquisiti prima dei Mondiali

L’allenatore dell’Uzbekistan Fabio Cannavaro (campione del Mondo con l’Italia nel 2006) e i calciatori della nazionale uzbeka sono stati perquisiti con l’ausilio di metal detector e cani antidroga in aeroporto a New York negli Usa, dove prenderanno parte ai Mondiali di calcio 2026.

I video diffusi sul web, che hanno mostrato i rigidi protocolli di sicurezza adottati dagli Stati Uniti d’America in vista della Coppa del Mondo, sono diventati virali.

Arbitro somalo Omar Artan bloccato in aeroporto prima dei Mondiali

Quanto accaduto all’Uzbekistan di Fabio Cannavaro non è un episodio unico.

L’arbitro somalo Omar Artan, premiato dalla Caf nel 2025 come miglior “fischietto” africano, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Miami e respinto dalle autorità di frontiera.

Nonostante il possesso di un visto regolare e di un passaporto diplomatico, Omar Artan non potrà prendere parte ai Mondiali.

Il caso Pathé Ciss del Senegal

A far discutere c’è anche il caso di Pathé Ciss, attaccante del Rayo Vallecano che parteciperà ai Mondiali 2026 con la maglia del Senegal.

Il giocatore ha raggiunto la sua nazionale negli Stati Uniti d’America con qualche giorno di ritardo, ma in questo modo non è scampato ai rigidi controlli di sicurezza previsti negli Usa che, nel suo caso, si sono svolti direttamente sulla pista di atterraggio.

Pathé Ciss, come mostrato in un video registrato da un componente della delegazione del Senegal, è stato fatto accomodare su una sedia. In quella posizione, ogni suo oggetto personale, perfino le scarpe che portava ai piedi, è stato accuratamente sottoposto a controllo.

Il caso Hussein dell’Iraq

Anche l’Iraq ha fatto i conti con i rigidi controlli di sicurezza degli Usa per i Mondiali 2026.

Il calciatore Aymen Hussein è stato interrogato per sette ore dagli agenti dell’immigrazione dello scalo americano di Chicago.