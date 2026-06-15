Mondiali Usa, ct dell'Iran Ghalenoei scansa la politica: "Qui per giocare a calcio", ma in ritiro c'è tensione

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Il ct dell’Iran Melli Amir Ghalenoei cerca di smorzare le tensioni politiche attorno ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. Il commissario tecnico, in conferenza stampa al Los Angeles Stadium, dove è in programma la prima partita contro la Nuova Zelanda, ha assicurato che la nazionale iraniana è lì “per giocare a calcio”. Al suo fianco, l’attaccante Mehdi Taremi ha ammesso di aver avvertito “molta tensione” al suo arrivo negli Stati Uniti.

Le parole del ct Ghalenoei in conferenza pre Iran-Nuova Zelanda

Il commissario tecnico dell’Iran Melli Amir Ghalenoei ha commentato le recenti tensioni attorno alla nazionale iraniana ai Mondiali 2026 nella conferenza stampa allestita al Los Angeles Stadium alla vigilia della partita contro la Nuova Zelanda.

A poche ore dall’annuncio della tregua Usa-Iran, Ghalenoei ha dichiarato: “Siamo qui per giocare a calcio e per rappresentare, con tutto il rispetto, il popolo iraniano: gli iraniani nel nostro Paese e quelli della diaspora. Non siamo persone politiche, il calcio è separato dalla politica”.

ANSA

L’allenatore ha sottolineato che la squadra rispetta “ciascuno dei cittadini iraniani”. La frase assume un significato particolare perché pronunciata nell’area di Los Angeles, dove vive la più grande comunità di esuli iraniani (oltre 500 mila persone).

Ghalenoei ha dichiarato che il trasferimento del ritiro dall’Arizona a Tijuana, in Messico, deciso dopo l’escalation militare degli ultimi mesi, ha avuto alcune ripercussioni sulla preparazione: “Ha avuto un impatto, ma dobbiamo ringraziare il popolo messicano. Siamo abituati a trasformare le difficoltà in opportunità”. Il ct ha spiegato: “Avremmo dovuto allenarci due settimane prima, ma siamo arrivati tardi e non abbiamo avuto il tempo di adattarci come avremmo dovuto”.

Il commissario tecnico dell’Iran ha ribadito ancora: “Che si vinca o si perda, il calcio deve portare gioia. Ho cercato di fare in modo che i giocatori si concentrassero sulla strategia e giocassero per la grande Repubblica iraniana”.

Le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Inter Mehdi Taremi

In conferenza stampa al Los Angeles Stadium, accanto al ct Melli Amir Ghalenoei, ha parlato anche l’attaccante iraniano Mehdi Taremi.

Il giocatore ex Inter ha ammesso di aver sentito “molta tensione” al suo arrivo negli Stati Uniti d’America.

Taremi ha poi aggiunto: “Non ha colpito soltanto l’Iran e non solo i giocatori, ma anche gli arbitri. Molti Paesi hanno avuto problemi con i visti. Questa tensione mina il messaggio della Fifa, che dovrebbe promuovere pace e gioia”.

L’avvertimento di Donald Trump ai calciatori dell’Iran a marzo

Da diversi mesi la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026 è avvolta nella tensione, a causa della guerra.

Lo scorso marzo, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump aveva scritto su Truth: “La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza”.

La regola per la nazionale dell’Iran ai Mondiali Usa

I giocatori e la squadra tecnica dell’Iran sono arrivati a Los Angeles con un aereo da Tijuana nel pomeriggio di domenica.

La partita contro la Nuova Zelanda prenderà il via alle 3 del mattino nella notte tra lunedì e martedì (orario italiano). Giocatori e staff dell’Iran dovranno ripartire subito dopo la partita per lasciare gli Usa in direzione Messico.