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È di 7 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta), che ha portato alla luce un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata dopo la segnalazione di una fiorente piazza di spaccio nella città, gestita da membri di una stessa famiglia.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nelle prime ore della mattina odierna. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 7 persone. Tra queste, una è stata condotta in carcere, tre sono finite agli arresti domiciliari, una ha ricevuto il divieto di dimora nel Comune di Mondragone e due sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La scoperta della piazza di spaccio

L’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre 2024, quando un soggetto ha deciso di riferire agli inquirenti l’esistenza di una piazza di spaccio particolarmente attiva a Mondragone. Secondo quanto ricostruito, la gestione era affidata principalmente a membri di una stessa famiglia, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Il market della droga e le modalità operative

Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo, rifornendosi da un soggetto dell’area di Napoli Nord (già detenuto e destinatario anch’egli della misura odierna), aveva trasformato la propria abitazione e la via di accesso in un vero e proprio market della droga. Numerosi acquirenti si recavano direttamente nell’abitazione del capo famiglia, nonostante questi fosse agli arresti domiciliari, per acquistare sostanze stupefacenti. In altri casi, erano gli stessi spacciatori a raggiungere i clienti in diverse zone della città di Mondragone.

Le cessioni di droga e i sequestri

Durante i quattro mesi di indagine, i Carabinieri hanno documentato decine di cessioni di cocaina e crack, elementi che hanno permesso di delineare le responsabilità dei vari indagati. Nel corso di una perquisizione, uno dei soggetti agli arresti domiciliari ha tentato di sottrarre la sostanza stupefacente al sequestro ingerendola davanti ai militari.

L’arresto e il sequestro di droga e denaro

Due degli indagati, nel gennaio 2025, sono stati arrestati insieme alla fidanzata di uno di loro, al termine di un inseguimento tra le strade di Mondragone. L’episodio si è concluso con il sequestro di un borsello contenente circa mille euro in contanti e una trentina di confezioni di cocaina e crack già pronte per lo spaccio, oltre a due “panetti” di cocaina ancora da suddividere in dosi.

Il contesto e le reazioni

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Mondragone, dove la presenza di una piazza di spaccio così organizzata aveva destato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente le responsabilità e ricostruire l’intera rete di contatti e fornitori coinvolti.

IPA