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Bar chiuso per 20 giorni a Mondragone dopo che il locale è stato segnalato come teatro di un grave evento delittuoso e punto di ritrovo per persone pregiudicate e dedite all’abuso di alcolici. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Caserta per motivi di ordine e sicurezza pubblica, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Caserta ha ordinato la sospensione della licenza per 20 giorni a un bar situato in via Domitiana a Mondragone. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e notificata al titolare dell’esercizio commerciale nella giornata odierna dai Carabinieri del Reparto Territoriale NORM di Mondragone.

Le motivazioni della chiusura

Il locale è stato segnalato dai Carabinieri come luogo in cui si è verificato un grave evento delittuoso nel mese di gennaio. Inoltre, il bar era noto come punto di aggregazione per persone con precedenti penali e per soggetti che facevano uso eccessivo di sostanze alcoliche. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a configurare una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivando così la sospensione della licenza.

L’attività di controllo del territorio

La chiusura immediata del bar è stata decisa in seguito a una proposta avanzata dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone, supportata da una serie di elementi fattuali raccolti durante un’intensa attività di controllo del territorio. Le forze dell’ordine hanno documentato la presenza abituale di persone pregiudicate e comportamenti che mettevano a rischio la sicurezza pubblica.

Provvedimenti analoghi in provincia

Nei giorni scorsi, un provvedimento simile è stato adottato anche a Trentola Ducenta, dove su proposta del Comando Stazione Carabinieri locale è stata disposta la chiusura di una pizzeria per 20 giorni. Inoltre, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Villa Literno, il Questore ha ordinato la chiusura di un bar nel comune di Villa Literno per 15 giorni, sempre per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

IPA