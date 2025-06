Mongolfiera turistica precipita in Brasile a causa di un incendio in volo: 8 morti e 13 feriti gravi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia in Brasile, dove nella mattinata del 21 giugno una mongolfiera turistica è precipitata mente era in volo. Un video diffuso su X e poi ripreso dai media locali e internazionali mostra il mezzo mentre prende fuoco, per poi cadere rovinosamente al suolo. L’incidente ha causato 8 morti, mentre 13 passeggeri tratti in salvo hanno riportato gravi ferite.

Brasile, mongolfiera precipita dopo incendio

Una tragedia ha sconvolto il Brasile il 21 giugno: una mongolfiera turistica è precipitata dopo aver preso fuoco. Il mezzo, al momento del volo, era occupato da 21 persone.

La tragedia è avvenuta a Praia Grande, presso lo Stato di Santa Caterina.

Operatori e Forze dell’Ordine nella zona in cui la mongolfiera si è schiantata a Santa Catarina, in Brasile, il 21 giugno 2025

Il mezzo si trovava in volo quando è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Il cestello si è dunque staccato, precipitando.

I resti si sarebbero infine abbattuti su un centro medico, causando un secondo incendio.

Il video su X

La notizia dell’incidente che ha interessato la mongolfiera turistica è stata confermata dai media locali, oltre che dal governatore di Santa Catarina Jorginho Mello.

E sui social media, tramite post su X, sta già circolando un video (poi riproposto anche dai media locali e internazionali) che mostra le tragiche scene prima dello schianto.

Si può notare la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è in volto con il cestello che successivamente si stacca e precipita rovinosamente.

Le indagini per scoprire l’origine dell’accaduto sono in corso: non è ancora chiaro il perché le fiamme si siano sviluppate a bordo.

Il bilancio della tragedia

Il bilancio, ancora in fase di aggiornamento, è già tragico: il rogo e la successiva caduta della mongolfiera hanno causato 8 vittime accertate.

Inoltre, 13 persone sarebbero rimaste ferite in modo grave.

Si tratta del secondo incidente in pochi giorni che interessa una mongolfiera in Brasile: solo pochi giorni fa, un sinistro analogo è costato la vita ad una donna.