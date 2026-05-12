Monia e Livio Cori, l’intervista ai due cantanti: “Se ti diverti, allora succede”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che servono a promuovere un disco e altre che, invece, finiscono per trasformarsi in una conversazione molto più ampia. Quella con Monia e Livio Cori parte certamente da Alain Delon, il nuovo singolo che li vede insieme, ma dopo pochi minuti diventa soprattutto un dialogo sul modo in cui si attraversano oggi la musica, il successo, la vulnerabilità e perfino il caos personale. Alain Delon resta sullo sfondo come un punto di partenza emotivo: una canzone sospesa tra attrazione e distanza, costruita attorno a un fascino mediterraneo che seduce e sfugge continuamente. Un brano che unisce sonorità latin R&B e richiami alla tradizione napoletana, ma che soprattutto prova a raccontare quel momento in cui desiderio e realtà smettono di coincidere. E forse non è un caso che da lì la conversazione si sia spostata quasi naturalmente su tutto ciò che, nella vita di un artista, resta irrisolto, fragile o difficile da definire. Monia e Livio Cori parlano molto, in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, di libertà. Libertà di scrivere soltanto ciò che si sente davvero, di non rincorrere necessariamente i numeri, di imparare a convivere con il giudizio e con le aspettative che questo mestiere inevitabilmente porta con sé. Ne viene fuori un confronto sincero, a tratti molto intimo, lontano dalle dinamiche promozionali più automatiche. Si parla di Sanremo e di quanto oggi rappresenti ancora una possibilità concreta per un artista. Si parla dei social network e di un mercato musicale sempre più legato alla velocità e alle statistiche. Ma soprattutto si parla di fragilità: quella che si nasconde dietro una canzone, dietro un palco, dietro la necessità continua di trasformare esperienze personali in qualcosa da condividere con il pubblico. Livio Cori racconta il rapporto quasi fisico che ha con la scrittura, il peso del giudizio e la scelta di aspettare il momento giusto prima di tornare con un nuovo album. Monia, invece, riflette sul bisogno di restare fedele alla propria identità artistica e sull’importanza dell’equilibrio umano dentro un ambiente spesso difficile da sostenere emotivamente. Più che un’intervista musicale, quello che emerge è il ritratto di due artisti che hanno imparato a convivere con le proprie contraddizioni. Due percorsi molto diversi che, per un momento, si incontrano nella stessa idea di autenticità: fare musica soltanto quando si ha davvero qualcosa da dire.

Che cosa rappresenta Alain Delon nel vostro percorso musicale? È un punto di arrivo o di ripartenza?

Monia: “Per me non è né un punto di arrivo né di ripartenza. Lo considero piuttosto una naturale prosecuzione del percorso che sto seguendo e delle esperienze da cui provengo. Sicuramente è un’esperienza che mi sta lasciando molto, prima di tutto perché ho avuto la fortuna di collaborare con Livio. E non mi riferisco soltanto all’aspetto artistico, ma anche a quello umano. Credo che la componente umana sia il vero motore di ogni collaborazione: quando si crea una connessione autentica, tutto il resto arriva in modo più spontaneo. Per questo faccio fatica a definirlo un inizio o una conclusione. È un’esperienza che, in qualche modo, supera queste categorie”.

Livio Cori: “Lei ancora non ne è consapevole, ma secondo me per Monia rappresenta un nuovo inizio. Sarà interessante riparlarne in una prossima intervista (ride, ndr). Per quanto mi riguarda, questo brano prosegue un percorso che porto avanti da tempo: collaborare con artisti che apprezzo davvero, innanzitutto dal punto di vista musicale. Con Monia tutto è nato proprio dalla musica. Non c’erano strategie discografiche, obiettivi particolari o altre dinamiche tipiche del settore: al centro c’era semplicemente la forza del brano. Faccio molta fatica a collaborare con qualcuno se non esistono anche stima e sintonia sul piano umano, oltre che artistico. Anche se prima di questo progetto non ci conoscevamo, ciò che mi ha colpito immediatamente è stata proprio l’intensità del pezzo. Mi è sembrato subito molto potente ed efficace, quindi entrare in quella dimensione è stato naturale. Negli ultimi anni, inoltre, ho avuto la fortuna di lavorare con molte artiste del panorama R&B e Monia si inserisce perfettamente in questo percorso, che mi sta dando molto anche a livello personale. È un aspetto che apprezzo particolarmente perché, in passato, mi è capitato di collaborare soprattutto con uomini, spesso per semplici legami di amicizia o frequentazioni artistiche. Oggi, invece, trovo molto stimolante l’incontro tra la mia voce e una voce femminile: mi piace il contrasto, così come la possibilità di mescolare sonorità diverse e creare nuovi equilibri. Inoltre, Monia possiede una voce straordinaria. È bravissima sia dal vivo sia in studio, ed è stato davvero bello riuscire a intrecciare la mia vocalità con la sua”.

Dal punto di vista artistico, quali differenze avete riscontrato tra le collaborazioni con colleghi uomini e quelle con colleghe donne?

Livio Cori: “Sicuramente con le donne ho percepito meno competizione. Tra uomini, spesso, si tende a entrare in dinamiche competitive, anche in modo involontario. Con le colleghe, invece, mi è capitato più spesso di vivere collaborazioni serene, spontanee e leggere. Anzi, credo di aver scoperto di lavorare particolarmente bene con loro. Naturalmente esistono eccezioni importanti: artisti come Nino D’Angelo o Neffa fanno ormai parte della mia vita e il rapporto con loro va ben oltre la musica. In generale, però, con le donne ho trovato maggiore affinità e soprattutto più piacere nella condivisione artistica”.

Monia: “Sono davvero molto felice di questa collaborazione e, devo ammetterlo, ha superato le aspettative iniziali. La mia prima esperienza artistica condivisa, tra l’altro, è stata proprio con alcune donne. Credo che spesso tra donne si creino tensioni inutili, ed è un peccato, perché quando invece si riesce a fare squadra nasce sempre un’energia speciale, capace di portare il lavoro su un altro livello. Sono molto favorevole alla collaborazione e al gioco di squadra. Con Livio ci siamo trovati immediatamente in sintonia e, oltre alla stima reciproca, penso che questo progetto abbia funzionato soprattutto per una questione di energia e armonia. È andato oltre il semplice fatto di fare musica insieme. Credo che l’aspetto più bello delle collaborazioni artistiche sia proprio questo: quando ogni elemento riesce a completare l’altro in modo naturale. A quel punto tutto trova il proprio equilibrio, quasi spontaneamente”.

Alain Delon si muove in uno spazio in cui attrazione e realtà smettono di coincidere. È un’immagine molto evocativa, aperta a diverse interpretazioni. Nella vostra esperienza musicale, che cosa hanno rappresentato l’attrazione e il ritorno alla realtà?

Monia: “Credo che l’attrazione sia legata al sogno. È quella dimensione in cui un artista continua a immaginare obiettivi, progetti e traguardi da raggiungere. Poi, però, arriva il confronto con la realtà, che spesso non dipende interamente dalla propria volontà e che, a volte, non permette di ottenere ciò che si desidera davvero dal punto di vista musicale. Penso sia una sensazione comune a molti artisti. Se riportiamo questo concetto all’interno del brano, è ciò che vive anche la protagonista della canzone: una donna che si innamora profondamente di un fascino mediterraneo, di un ragazzo, senza però sentirsi davvero ricambiata. Dall’altra parte percepisce segnali e piccoli gesti, ma mai abbastanza chiari da darle certezze. Nasce così un’idealizzazione, il desiderio di raggiungere qualcosa che, nella realtà, non coincide mai del tutto con ciò che si immagina”.

Livio Cori: “Condivido pienamente questa visione, perché è il concetto che sostiene il brano. Alla fine, bisogna sempre confrontarsi con la realtà. Succede nei rapporti sentimentali, ma anche nell’arte. Prima o poi ci si ritrova inevitabilmente a fare i conti con tutto questo”.

Si potrebbe dire, allora, che tutto si giochi sugli equilibri e sui compromessi: nessuno deve snaturarsi troppo, ma è necessario trovare un punto d’incontro. Qual è stato il compromesso più grande che avete accettato finora nel vostro percorso musicale?

Monia: “In realtà non mi sono mai trovata in situazioni particolarmente difficili sotto questo aspetto. Gestendo il mio percorso in autonomia, ho sempre avuto la possibilità di esprimermi artisticamente nel modo che sentivo più vicino a me. Forse un compromesso importante arriverà in futuro, non saprei. Fino a oggi, però, non ho mai dovuto rinunciare davvero a qualcosa che considerassi parte della mia identità artistica”.

Livio Cori: “Non credo di essere mai sceso a compromessi veri e propri. Sono sempre rimasto abbastanza fedele a me stesso. Se devo essere sincero, forse ho sacrificato più la mia serenità personale che la mia musica. Però c’è stato un episodio preciso: il brano portato a Festival di Sanremo insieme a Nino D’Angelo. Quel pezzo era nato interamente in napoletano. Quando Claudio Baglioni lo ascoltò, suggerì di adattarlo in italiano, lasciando soltanto alcune parti in dialetto. Nino, però, non volle cantare in italiano. Io, invece, dovetti accettarlo perché il regolamento prevedeva una determinata percentuale di testo in italiano. Così il brano venne modificato. E non si trattava semplicemente di tradurre le parole: era necessario che tutto funzionasse anche musicalmente. Alla fine, ho seguito il consiglio di Baglioni, anche perché l’alternativa sarebbe stata rinunciare a Sanremo. In quel momento non potevo permettermelo: tenevo troppo sia al brano sia a quell’esperienza”.

Tra l’altro, quella canzone era davvero bellissima.

Livio Cori: “Per me, già il fatto di essere lì superava qualsiasi aspettativa. Quel brano era nato semplicemente per un mio disco. Desideravo collaborare con una leggenda della musica napoletana, con una figura simbolica come Nino D’Angelo, perché quel progetto parlava della mia città e delle mie radici. Solo in un secondo momento abbiamo pensato di proporlo a Sanremo. Quando lo abbiamo scritto, il Festival non era minimamente nei programmi. Per questo motivo l’esperienza sanremese è stata qualcosa di completamente inatteso, un valore aggiunto enorme. Mi ha cambiato profondamente, sia dal punto di vista umano sia artistico, e mi ha fatto crescere moltissimo”.

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Entrambi avete partecipato al Festival di Sanremo, in periodi e contesti diversi. Oggi, sinceramente, ha ancora senso fare Sanremo?

Monia: “Assolutamente sì. Ne parlavamo proprio oggi a pranzo. Per un artista, soprattutto se sostenuto da un progetto solido e ben strutturato, Sanremo resta una vetrina importantissima. È una manifestazione che può rappresentare un’opportunità concreta di crescita e visibilità. Per questo motivo credo che abbia ancora molto valore”.

Livio Cori: “Le classifiche successive a Sanremo sono inevitabilmente influenzate dal Festival. E non tanto dalla posizione finale in gara, quanto dall’enorme esposizione mediatica che offre. Per esempio, Samurai Jay non è arrivato tra i primi dieci, ma il suo brano ha avuto comunque un impatto fortissimo e gli ha dato una grande spinta. Poi può capitare che una canzone finisca per diventare la colonna sonora di uno spot o di contesti che prima non si sarebbero nemmeno immaginati. Sanremo, quindi, offre sicuramente una spinta enorme. Però dietro deve esserci un progetto autentico, altrimenti rischia di restare soltanto un episodio isolato. Oggi, probabilmente, consiglierei Sanremo più di un talent show. I talent possono essere utili, ma spesso è difficile costruire una carriera lunga e stabile partendo da quel tipo di esposizione. Molte volte il sistema tende semplicemente a sostituire un artista con il vincitore dell’edizione successiva”.

Monia viene dal Nord, mentre Livio dal Sud. Dove vi siete incontrati? E qual è stato il vostro vero punto di contatto?

Monia: “In realtà ci siamo conosciuti proprio lavorando al brano. Successivamente il rapporto si è sviluppato soprattutto durante la realizzazione dei videoclip e dei contenuti, che ho girato nella città di Livio, cioè Napoli. L’aspetto curioso è che, sebbene Livio sia napoletano, anche io ho origini meridionali e un legame molto forte con Napoli. Fin da bambina ho frequentato quella città, quindi in qualche modo mi sono sempre sentita vicina a quella realtà. Ripensandoci, è quasi naturale che questa collaborazione sia nata in modo così spontaneo: mi sono sentita subito a casa e credo che proprio questa familiarità abbia reso tutto più semplice e autentico. Di fatto, il nostro primo vero incontro è avvenuto proprio a Napoli”.

Livio, lei è napoletano, quindi le sue origini emergono chiaramente anche nella musica. C’è però una parola napoletana che ultimamente sto chiedendo spesso agli artisti partenopei: che cos’è la “cazzimma”? E, soprattutto, che significato assume musicalmente per Livio Cori?

Livio Cori: “Dal punto di vista musicale è soprattutto un’attitudine. Tradotto in maniera molto diretta, significa avere le palle: carattere, forza, personalità. Quando qualcuno dice che un brano deve avere ‘cazzimma’, intende che deve trasmettere energia, decisione, presenza. Nel significato più ampio della tradizione napoletana, invece, la ‘cazzimma’ è una forma di durezza accompagnata da furbizia. Può manifestarsi in modo esplicito oppure più sottile, ma spesso nasce da un istinto di sopravvivenza. Credo che derivi proprio dalla necessità di riuscire a emergere o di cavarsela nelle situazioni difficili. Noi napoletani abbiamo sviluppato molto questa capacità nel tempo. Al Sud si impara presto ad arrangiarsi e a sopravvivere”.

Monia: “Tra l’altro non sono napoletana, ma la parola ‘cazzimma’ viene usata moltissimo anche nel Nord-Est”.

Livio Cori: “Ormai è stata esportata”.

Monia: “Sì, infatti è diventata quasi un modo di essere: o ce l’hai oppure no”.

Quindi più che una parola è una vera filosofia di vita?

Livio Cori: “Credo di averne molta, soprattutto per una questione di sopravvivenza. Però mai nel senso della cattiveria. Per me è più uno scudo che si costruisce per affrontare la realtà”.

Molti artisti raccontano che recitare, fare musica o teatro abbia avuto un effetto terapeutico. Per voi la musica è stata una forma di terapia? E, se sì, da che cosa vi ha aiutati a liberarvi?

Monia: “La musica fa parte della mia vita da sempre, fin da quando ero bambina. È stata continuamente un rifugio. Ogni volta che qualcosa andava storto, ma anche nei momenti felici, mi sono sempre immersa nella musica. Per me rappresenta una colonna sonora costante, presente sia nelle fasi più leggere sia in quelle più difficili. Accolgo gli aspetti positivi e quelli negativi della vita e, in qualche modo, la musica mi aiuta a mantenere un equilibrio interiore. È un equilibrio che riguarda proprio il modo di vivere. Per questo credo che mi abbia aiutata moltissimo. Forse, in alcune circostanze, mi ha persino salvata, anche se non parlo di situazioni estreme. Di carattere sono una persona piuttosto equilibrata, con radici solide, e tendo sempre a mantenere il controllo. Però penso che anche la musica abbia contribuito a costruire questa stabilità. È sempre stata una presenza capace di farmi stare bene e di sostenermi, nel bene e nel male”.

Livio Cori: “Per me la musica è terapeutica, ma in maniera diversa. A volte scrivere mi ha fatto persino male, quasi fisicamente. È come togliersi un pezzo di carne e trasformarlo in una canzone. Più che una terapia, spesso è stato un processo di espulsione, di vomito. È una sensazione simile al liberarsi di qualcosa che si ha dentro: nel momento in cui accade non si prova sollievo, anzi, si avverte tutto il peso del processo. Per me, a volte, scrivere è stato esattamente questo. Solo dopo arriva il benessere, perché si riesce finalmente a buttare fuori qualcosa che faceva male. Quindi sì, se vogliamo definirla una terapia, allora è una terapia dolorosa”.

Quando scrive e affida il proprio dolore al pubblico, come riesce a proteggersi? Come si difende emotivamente?

Livio Cori: “Credo che, a un certo punto, un artista non possa davvero proteggersi. Chi crea è vulnerabile a trecentosessanta gradi, soprattutto quando racconta la propria vita. È un aspetto che bisogna mettere in conto. Chi svolge questo mestiere è quasi sempre una persona molto emotiva, capace di assorbire non soltanto il proprio dolore, ma anche quello degli altri. Mi è capitato spesso di raccontare esperienze che non appartenevano direttamente a me, ma che comunque influivano sulla mia vita. Finisci quindi per caricarti anche delle sofferenze delle persone che hai accanto. Bisogna accettare l’idea che, in qualche modo, ci si farà male. Non esiste un vero scudo. L’unico modo per proteggersi davvero sarebbe pubblicare la propria musica e poi isolarsi completamente dal pubblico e dal giudizio. Ma è impossibile, perché significherebbe rinunciare a questo lavoro. Per questo credo che l’unica vera difesa sia mentale: bisogna allenare molto la propria mente, altrimenti il rischio di perdersi è concreto”.

E quando quel dolore arriva al pubblico e viene magari frainteso o accolto negativamente, quale reazione prevale? Rabbia, frustrazione o liberazione?

Livio Cori: “All’inizio probabilmente reagivo peggio. Oggi, invece, sono molto più distaccato dal giudizio degli altri. Dopo tanti anni, il mio approccio è diventato più semplice: pubblico la musica e cerco di non lasciarmi condizionare troppo dal riscontro. Il rischio, infatti, è che il giudizio esterno finisca per influenzare il modo in cui scrivi il brano successivo. E a quel punto perdi sincerità. Per questo oggi preferisco restare il più possibile distante da quella dinamica”.

Monia: “Quando ciò che racconti è autentico e hai piena consapevolezza di quello che stai esprimendo, tutto il resto passi in secondo piano, comprese le critiche. Si crea una forma di protezione diversa, che nasce proprio dalla verità di ciò che stai dicendo. Ed è quella verità a darti anche la forza di affrontare eventuali giudizi negativi. Quando senti davvero tuo ciò che fai, diventa difficile lasciarsi destabilizzare dall’esterno”.

Se torniamo a immaginare la musica come una relazione sentimentale, in che modo sentite di essere stati traditi dalla musica?

Monia: “Più che dalla musica in sé, mi sento delusa dall’evoluzione del mercato. Penso, per esempio, al peso sempre maggiore dei social network. Oggi sono strumenti fondamentali, ma a lungo andare possono diventare anche un carico difficile da sostenere. Non parlerei di tradimento vero e proprio, quanto piuttosto di una difficoltà costante. A volte ho la sensazione che certe dinamiche mi allontanino da ciò che vorrei esprimere davvero dal punto di vista artistico. Sul piano umano, invece, dopo il Festival di Sanremo ho vissuto un’esperienza piuttosto dura con persone che avrebbero dovuto seguirmi e che, a un certo punto, mi hanno lasciata completamente sola. Credo sia una situazione che molti artisti conoscono bene. Per me i rapporti umani restano fondamentali: è da lì che nasce qualunque progetto solido. Quando viene meno quel tipo di fiducia, tutto diventa inevitabilmente più complicato e faticoso”.

Livio Cori: “Più che tradito, mi sento deluso. Soprattutto da come è cambiato il concetto stesso di arte. Oggi si arriva quasi al punto di divertirsi davvero a fare musica soltanto quando non rappresenta il proprio lavoro principale. Nel momento in cui si vuole competere ad alti livelli, entrano inevitabilmente in gioco dinamiche che finiscono per influenzare anche la musica. Ne parlavo recentemente con Fish: fare musica in modo genuino oggi è possibile soltanto riuscendo a prendere le distanze dalle aspettative e dalle logiche del mercato. Il problema è che è cambiato l’intero processo creativo: il modo di scrivere, promuovere e condividere un brano. E tutto questo, purtroppo, ha sottratto molta umanità e spontaneità al percorso artistico. Le generazioni più giovani probabilmente vivono tutto questo con maggiore naturalezza, perché non hanno conosciuto ciò che esisteva prima. Per chi, invece, ha vissuto un altro modo di fare musica, la percezione è diversa. È come aver conosciuto un sapore che oggi non esiste più. Le nuove generazioni, semplicemente, sono cresciute con sapori differenti”.

Il sapore che oggi sembra dominare è soprattutto quello dei numeri: visualizzazioni, streaming, follower, statistiche. Un tempo, invece, chi faceva musica magari scopriva quasi per caso di aver ottenuto un disco di platino. Non era quello l’obiettivo principale.

Livio Cori: “Esatto. Era una conseguenza, non il punto di partenza. Per esempio, non ho mai visto un disco d’oro o di platino appeso in casa di Nino D’Angelo. Se si controllano le certificazioni online della FIMI magari non emerge nemmeno tutto ciò che ha rappresentato, eppure continua a riempire palazzetti e stadi in tutto il mondo. Oggi, invece, molti creativi iniziano un progetto già con l’obiettivo di ottenere numeri importanti, e questo inevitabilmente modifica il processo creativo. Esistono ancora lavori bellissimi, come quelli di Roberto Colella, ma rispetto all’enorme quantità di musica che viene pubblicata sono sempre più rari. Si produce continuamente, quasi con l’obbligo di essere sempre presenti. Io, per esempio, non pubblico un disco da sei anni. Non perché non potrei farlo, ma perché non mi trovo più nello stesso stato mentale di allora. Molti mi chiedono di realizzare Montecalvario 2, però oggi vivo sensazioni diverse. Anche la mia vita è cambiata: trascorro molto più tempo in America che in Italia, e questo inevitabilmente modifica ciò che sento e ciò che voglio raccontare. Quando arriverà un nuovo album, sarà perché rappresenterà qualcosa di autentico. Chi mi ascolta può avere una certezza: se pubblico un progetto, è perché sto vivendo davvero ciò che racconto. Altrimenti non avrebbe senso. Non riuscirei mai a realizzare un disco o un singolo che parli di emozioni lontane dalla mia realtà”.

Non teme che, lasciando trascorrere così tanto tempo, tutto ciò che ha costruito possa svanire?

Livio Cori: “No, perché se dovesse accadere significherebbe semplicemente che riflette il momento che sto vivendo. E poi sono convinto che, quando scriverò davvero un disco in cui mi riconoscerò fino in fondo, quel lavoro non passerà inosservato”.

Questo posso dirglielo anche da ascoltatore, perché parto già da una posizione di grande stima nei suoi confronti.

Livio Cori: “Ed è proprio questo il punto: se deciderò di fare quel disco, sarà perché conterrà qualcosa di reale. E l’autenticità arriva alle persone. Arriva a lei, così come arriva ad altri ascoltatori. Se invece si realizza un disco soltanto per pubblicarlo, magari il risultato funziona anche dal punto di vista tecnico: c’è il flow, ci sono belle parole, c’è l’esercizio stilistico. Però poi non resta davvero nel tempo. Non diventa qualcosa che le persone continuano a cantare negli anni. Quando ho scritto A casa mia, l’ho fatto perché sentivo profondamente ciò che raccontavo. E se, dopo sei anni, il pubblico continua ancora ad ascoltarla e a farle ottenere certi numeri, significa che dentro c’era qualcosa di autentico. Anche Samurai Jay, che partecipò al remix, continua ancora oggi a inserirla nei suoi live e mi ripete spesso che è uno dei brani a cui è più legato, proprio perché trasmette qualcosa di vero. Finché non sentirò di avere di nuovo quel livello di sincerità, potrò anche realizzare qualche esercizio di stile, ma non investirò tutte le mie energie in un progetto discografico. Lo farò soltanto quando sentirò di avere davvero qualcosa di necessario da dire”.

Le manca il contatto con il palco?

Livio Cori: “No, perché continuo comunque a esibirmi dal vivo, soprattutto durante l’estate. Magari non faccio più tour strutturati come ai tempi del primo album, quando giravo tra Italia ed Europa, però continuo a suonare. Adesso, per esempio, sono previste alcune date sia in Italia sia all’estero, legate ad altri progetti realizzati negli ultimi anni. Ho pubblicato anche un EP registrato a Los Angeles, accompagnato da un documentario, Luntano, presentato a TCL Chinese Theatre. I progetti, quindi, non mancano mai. Semplicemente oggi sono lavori più piccoli, più legati a momenti specifici della mia vita e del mio percorso artistico. Il disco, invece, per me ha un peso completamente diverso. E arriverà soltanto quando sentirò davvero di avere qualcosa di importante da raccontare”.

Voi siete artisti e, in quanto tali, incarnate un po’ quella che Friedrich Nietzsche definiva “la stella danzante”. Qual è oggi il caos interiore che vi accompagna e che continua ad alimentare la vostra creatività?

Monia: “Forse il caos coincide semplicemente con l’essere sé stessi fino in fondo. È quel movimento interiore che ogni persona porta dentro di sé e che, alla fine, contribuisce a definirne la personalità. Ed è anche ciò che nasce spontaneamente il desiderio di raccontare attraverso la scrittura: tutto quello che senti il bisogno di esprimere e lasciare emergere”.

Livio Cori: Io il caos non lo cerco nemmeno: mi arriva addosso continuamente. Nella mia vita ci sono stati pochi momenti davvero monotoni, sia in positivo sia in negativo. Succedono sempre esperienze, incontri o situazioni che, in un modo o nell’altro, finiscono per smuovere qualcosa dentro di me”.

Da questo punto di vista, quindi, si può dire che abbia vissuto esperienze molto ‘intense’.

Livio Cori: “Sì, assolutamente. E infatti sono molto soddisfatto di molte esperienze che ho vissuto. Per esempio, se domani qualcuno mi dicesse di smettere di fare musica, non credo avrei grandi rimpianti. Naturalmente si continuano sempre a sognare traguardi enormi, come i Grammy Awards, però per quanto riguarda l’essere artista e restare coerente con me stesso, molte delle cose che desideravo le ho davvero realizzate. Ovviamente ci sono ancora tantissimi obiettivi che vorrei raggiungere, ma oggi non mi trovo più nella fase in cui rincorro disperatamente il caos pur di far accadere qualcosa. Sto vivendo un momento completamente diverso: seguo il flusso degli eventi. Mi sento un surfista in questa fase della mia vita. Rimango sulla tavola e osservo dove mi portano le onde”.

Vivendo negli Stati Uniti, evidentemente la metafora del surf l’ha assimilata bene.

Livio Cori: “In realtà, quando mi trovavo a San Diego o a Malibu, vedevo continuamente ragazzi fare surf, ma non mi è mai venuta voglia di provarci. Ho troppa paura degli squali. Penso sempre che magari non succeda nulla, ma che possa capitare proprio a me. Preferisco andare a giocare a basket a Venice Beach: mi diverte molto di più. Anche perché, sinceramente, quell’oceano non mi piace particolarmente. Preferisco il Mediterraneo, il Tirreno e le coste del Cilento all’acqua di Malibu. Diciamo che sono come Silver Surfer ma nella sua versione ‘cosmica’”.

Che cosa rappresenta oggi per voi la parola “successo”?

Monia: “Per me il successo coincide innanzitutto con una realizzazione personale e professionale. Significa riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi pongo. Naturalmente, essendo una persona molto ambiziosa, sogno di arrivare a un pubblico sempre più ampio e di portare la mia musica il più lontano possibile. Allo stesso tempo, però, credo che già avere la possibilità di fare la musica che senti davvero tua, pubblicarla e riconoscerti pienamente in ciò che stai creando rappresenti una forma importante di successo. Poi è normale continuare a guardare oltre, ma già questo ha un valore enorme”.

Livio Cori: “Per me il successo è qualcosa che accade. Molte delle esperienze più belle della mia vita sono arrivate quasi senza pianificarle. Non sono Michael Jackson, quindi non posso pretendere di arrivare ovunque, anche perché certe dinamiche le decide il pubblico. Ci sono però situazioni che non avrei mai immaginato di vivere, come presentare un documentario a Hollywood, al TCL Chinese Theatre, oppure partecipare al Festival di Sanremo. Non erano obiettivi che mi ero prefissato. Sono semplicemente successe perché stavo lavorando a qualcosa che mi appassionava davvero. Per questo continuo a usare la metafora del surf: l’onda non la crei tu, la vedi arrivare e provi a cavalcarla. Il successo, per me, è riuscire a riconoscere quell’onda e capire come sfruttarla quando arriva. Non importa quanto a lungo riesci a restarci sopra, perché prima o poi tutti finiscono in acqua. Pochissimi arrivano davvero fino alla riva. Già riuscire a vivere quel momento e godersi quell’onda rappresenta una forma di successo”.

Monia: “Sì, credo che sia fondamentale anche imparare a lasciare andare le cose e riuscire a vivere con serenità ciò che arriva. È questo che, alla fine, permette di svegliarsi ogni mattina con maggiore equilibrio e tranquillità”.

Livio, restando nella metafora del surf, qual è la zavorra più pesante di cui è riuscito a liberarsi?

Livio Cori: “Sicuramente il giudizio, soprattutto quello verso me stesso. Oggi, nella parte creativa, mi sento molto più libero rispetto al passato. Non avverto più la necessità di dover fare qualcosa per forza o di rispettare aspettative precise. Posso concedermi la libertà di realizzare ciò che desidero, indipendentemente dal risultato finale. È una fase molto serena della mia vita artistica, quasi un lusso. Posso collaborare con Monia semplicemente perché ne ho voglia e perché mi piace farlo, non perché qualcuno ritenga che sia la scelta più giusta o conveniente”.

Da dove nasceva quel senso di giudizio?

Livio Cori: “In fondo, nessuno possiede davvero tutta questa sicurezza. Quando ci si ritrova su palchi importanti o dentro contesti molto più grandi di quanto si fosse immaginato, è inevitabile provare ansia. Ci si domanda se si sia davvero pronti, se si sarebbe potuto fare di più o se sarebbe necessario essere diversi. Poi, però, arriva un momento in cui capisci che devi semplicemente prendere la tavola e cavalcare l’onda. Nel peggiore dei casi si cade in acqua. Non stiamo salvando vite umane: facciamo musica. Ci sono persone che affrontano situazioni immensamente più difficili e riescono comunque ad andare avanti. Un artista, in qualche modo, trova sempre il modo di sopravvivere. Per questo oggi il mio obiettivo principale è divertirmi. Lo ripeto spesso: quando ci si diverte davvero, le cose finiscono per accadere naturalmente”.