Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Monica Busetto ha trascorso quasi 13 anni in carcere per un omicidio che non aveva commesso. Il 13 novembre la Corte d’appello di Trento l’ha assolta in sede di revisione, cancellando la condanna a 25 anni di reclusione. A supervisionare l’inchiesta della Procura di Venezia era stato anche Carlo Nordio, all’epoca procuratore aggiunto e oggi ministro della Giustizia, il quale dopo la scarcerazione ha parlato di un “fallimento della giustizia”.

Il ruolo di Nordio nell’inchiesta Busetto

Quando Monica Busetto fu arrestata il 30 gennaio 2014 per l’omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, Carlo Nordio ricopriva l’incarico di procuratore aggiunto a Venezia. Le due sostitute procuratrici titolari dell’indagine facevano riferimento a lui nell’organizzazione dell’ufficio.

Secondo la ricostruzione de La Repubblica, dopo l’arresto di Susanna “Milly” Lazzarini, la quale aveva confessato l’omicidio, Nordio sostenne pubblicamente che la nuova indagine non metteva in discussione la responsabilità di Busetto. “L’arresto della seconda persona non scagiona la Busetto, le prove che hanno condotto alla prima condanna non sono state scalfite. L’ipotesi è che le due donne avessero agito insieme“. Una ricostruzione che i successivi sviluppi giudiziari avrebbero smentito.

ANSA

Nordio: “Un fallimento della giustizia”

Sabato 14 novembre, durante un evento a Treviso, Carlo Nordio è intervenuto nuovamente sul caso Busetto, riconoscendo che la giustizia aveva condannato una persona innocente. “Anche le inquisizioni a Socrate, Galileo, persino a Gesù sono stati processi legalmente perfetti, sostanzialmente falliti”, ha dichiarato il ministro, richiamando la differenza tra la regolarità formale di un procedimento e la correttezza del suo risultato.

Il Guardasigilli ha poi ricordato anche il numero di autorità giudiziarie intervenute nella vicenda: “Sul caso Busetto, sono intervenuti polizia giudiziaria, magistrati della Procura della Repubblica alla quale appartenevo, giudici delle indagini preliminari, Corte d’assise, Corte d’appello. E poi, alla fine, adesso si è scoperto che la persona condannata era innocente”. E ha aggiunto: “Dobbiamo prenderne atto con dolore e fa parte della fallibilità della giustizia umana“.

La vicenda è approdata anche in Parlamento. Durante la seduta del Senato del 19 novembre, il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi ha ricordato il ruolo ricoperto dall’attuale ministro nella Procura veneziana, chiedendogli pubblicamente di scusarsi con Monica Busetto.

L’omicidio di Lida Taffi Pamio a Mestre e la condanna

Ripercorriamo rapidamente la vicenda giudiziaria inaugurata il 20 dicembre 2012, quando l’87enne Lida Taffi Pamio venne trovata morta nel proprio appartamento di via Vespucci a Mestre. L’anziana fu colpita alla testa, strangolata e accoltellata. Gli investigatori ipotizzarono inizialmente che l’assassino fosse una persona nota alla vittima, entrata nell’abitazione senza forzare la porta.

A dirigere le indagini della Squadra mobile di Venezia fu Marco Odorisio, oggi questore di Padova. L’investigatore descrisse la violenza dell’omicidio attraverso il concetto di overkilling, ossia un eccesso di aggressività che, secondo la sua interpretazione, poteva suggerire un rapporto personale tra vittima e assassino.

I sospetti si concentrarono sulla vicina di pianerottolo Monica Busetto, operatrice sociosanitaria che si è sempre dichiarata innocente. Un pilastro dell’accusa ruotava si concentrava su una catenina d’oro sequestrata nell’abitazione della donna, sulla quale la polizia scientifica di Roma aveva individuato minuscole tracce di Dna attribuite alla vittima. Busetto venne condannata e, dopo i successivi passaggi giudiziari, la pena definitiva fu stabilita in 25 anni di reclusione.

Perché la prova contro Busetto è stata contestata

La svolta che ha consentito di riaprire il processo riguarda proprio il gioiello considerato decisivo per la condanna. La catenina sequestrata nell’abitazione di Busetto misurava 58 centimetri. Quella indossata abitualmente da Lida Taffi Pamio, secondo una consulenza basata su alcune fotografie della vittima, doveva invece essere lunga circa 68-72 centimetri.

Le immagini sono state recuperate grazie al lavoro degli inviati del programma Le Iene, Massimiliano Andreetta e Nicola Remisceg, e successivamente utilizzate dalla difesa. Gli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto hanno sostenuto che i due gioielli fossero diversi non soltanto per lunghezza, ma anche per caratteristiche.

Un secondo punto riguardava la possibile contaminazione del reperto. Secondo la ricostruzione della difesa, la catenina era stata trasportata insieme ad altri oggetti appartenenti alla vittima e intrisi di sangue. Le minuscole tracce genetiche individuate sul monile avrebbero cioè potuto derivare da un trasferimento accidentale di materiale biologico.

La Corte d’appello di Trento ha accolto la revisione sulla base della nuova prova relativa alla collana, senza ritenere necessario approfondire anche la contestazione sulla catena di custodia dei reperti. La differenza tra i gioielli è stata insomma determinante per la decisione dei giudici.

La confessione di Susanna “Milly” Lazzarini

Nel frattempo, un’altra indagine aveva già messo in discussione la ricostruzione originaria. Susanna “Milly” Lazzarini, fermata per l’omicidio di un’altra anziana, Francesca Vianello, aveva confessato anche l’uccisione di Lida Taffi Pamio. La donna aveva raccontato di conoscere entrambe le vittime attraverso la madre e di essere entrata nelle loro abitazioni per derubarle.

Nei primi interrogatori si era attribuita da sola la responsabilità del delitto di via Vespucci. Successivamente aveva modificato la versione, coinvolgendo anche Monica Busetto. Secondo una delle sue ricostruzioni, avrebbe trovato la vicina nell’appartamento della vittima, vestita “da sala operatoria”.

Le dichiarazioni contraddittorie non avevano però determinato l’annullamento della condanna di Busetto. Lazzarini è stata a sua volta condannata per l’omicidio di Taffi Pamio. La difesa dell’ex operatrice sociosanitaria ha continuato a chiedere la revisione del processo, ottenendola soltanto al secondo tentativo.