Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Ho bisogno di tutto, non ho nemmeno un bicchiere”. Monica Busetto ha contato i giorni passati in carcere per un omicidio che non aveva commesso: sono 4.670. Ospite di La Vita in Diretta su Rai 1, l’infermiera di Mestre scagionata dopo quasi 13 anni ha raccontato da dove deve ripartire, senza una casa e senza un lavoro, ma con la libertà di riabbracciare la sua famiglia.

Monica Busetto a La Vita in Diretta: “Devo ricominciare da capo”

“Il sentimento che prevale? Andare avanti”, ha detto. “È stata dura andare avanti sapendo di essere innocente, ma con la forza che la verità prima o poi doveva venire fuori”.

Il prezzo, però, è altissimo: “4.670 giorni in carcere, ora devo ricominciare da capo. Ora ho bisogno di una casa, non dico di un lavoro perché ho 64 anni, ma se c’è bisogno lavoro”.

Poi la frase sul bicchiere, che fotografa la sua situazione: dopo tanti anni dietro le sbarre deve ricostruirsi una vita partendo dagli oggetti di tutti i giorni. “Ma almeno posso abbracciare le mie nipotine”, ha aggiunto, indicando nella famiglia il punto da cui ricominciare.

Il papà che non l’ha vista uscire e gli amici che l’hanno aspettata

“Purtroppo il papà non c’è più e non ha potuto vedermi fuori”, ha raccontato. Nel corso della trasmissione è andato in onda un servizio con gli amici che l’hanno attesa per anni e che oggi le fanno forza, convinti che possa davvero ricominciare.

Tutti hanno ripetuto la stessa cosa: Monica è sempre stata una brava persona e loro sapevano che era innocente.

Una fiducia che non è mai venuta meno, neanche quando le sentenze sembravano aver chiuso il caso per sempre.

L’omicidio di Mestre e la revisione del processo

Busetto era stata condannata in via definitiva a 25 anni per l’omicidio della vicina di casa, Lida Taffi Pamio, 87 anni, uccisa nel suo appartamento di Mestre pochi giorni prima di Natale del 2012.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, contro di lei pesavano una collanina rotta trovata in casa sua e una traccia di Dna.

Poi Susanna Lazzarini, arrestata per la morte di un’altra anziana, Francesca Vianello, uccisa nel 2015, aveva confessato anche quel delitto, salvo poi ritrattare più volte. Il 13 novembre 2026 la Corte d’Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione e Busetto è tornata libera. Ora i suoi legali valutano la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.