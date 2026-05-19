Monica Caradonna, l’intervista al volto di Linea Verde Italia: “Quella bambina che chiedeva sempre perché”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Monica Caradonna, in cui tutto diventa improvvisamente chiaro. Non è quando parla della televisione, né quando racconta il successo di Linea Verde Italia, i milioni di telespettatori o il successo di una carriera costruita lentamente, senza scorciatoie. Il punto esatto in cui si comprende davvero chi sia Monica Caradonna arriva molto prima, quasi sottovoce. Arriva quando dice di sentirsi ancora quella bambina capace di stupirsi davanti alle persone, ai luoghi, alle storie. È lì che questa intervista smette di essere un semplice dialogo televisivo e diventa qualcos’altro: il ritratto raro di una donna che ha imparato a convivere con le proprie fragilità senza trasformarle in maschere. Anzi, facendone quasi uno strumento di verità. In televisione siamo abituati a volti perfetti, frasi perfette, emozioni perfettamente calibrate. Monica Caradonna, invece, sembra muoversi nella direzione opposta. Non cerca mai di apparire invulnerabile. Non costruisce il personaggio della donna arrivata. Non usa il successo come una corazza. E forse è proprio questo il motivo per cui il pubblico la sente immediatamente vicina. Perché dentro il suo modo di raccontare c’è ancora la provincia, c’è Taranto, c’è il mare, c’è il peso delle radici, ma soprattutto c’è un’umanità che oggi in televisione è diventata rarissima. La sua storia professionale, a guardarla da fuori, potrebbe sembrare quella di un approdo tardivo ma fortunato: gli anni nella comunicazione, il giornalismo enogastronomico, l’amore per il racconto dei territori, fino all’arrivo in Rai e al successo di Linea Verde Italia. Ma basta ascoltarla davvero per capire che la parola “fortuna”, nel suo caso, è insufficiente. Perché dietro quel sorriso luminoso e quell’energia spontanea si nasconde una donna che ha costruito tutto combattendo continuamente con la paura di non essere abbastanza. Ed è forse questo il dettaglio più sorprendente: Monica Caradonna non assomiglia quasi mai all’idea che abbiamo della televisione. Non rincorre la perfezione estetica, non si rifugia nei filtri, non prova nemmeno a sembrare diversa da ciò che è. Anzi, rivendica apertamente le sue imperfezioni, i suoi chili in più, la sua voce roca, i suoi errori. Rivendica soprattutto la libertà di essere autentica in un mondo che spesso premia l’artificio. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all’autenticità. Perché dentro questa conversazione emerge anche qualcosa di più profondo: una forma quasi antica di empatia. Monica Caradonna ascolta le persone come si ascoltano i ricordi di famiglia. Le custodisce. Le attraversa. Le prende sul serio. E quando racconta di stringere le mani a un’anziana signora per aiutarla a sciogliersi durante un’intervista, si capisce che il centro del suo lavoro non è mai davvero la telecamera. Sono gli esseri umani. Forse è per questo che parla così spesso di rispetto. Rispetto per i contadini, per gli anziani, per gli imprenditori, per chiunque le affidi un frammento della propria vita. Perché, prima ancora di essere una conduttrice, Monica Caradonna sembra vivere il giornalismo come una responsabilità emotiva. Una forma di cura. E dentro questa cura convivono anche le ferite. Il matrimonio finito. Il desiderio tardivo di maternità. La scoperta di non poter avere figli. Il Covid arrivato proprio nel momento in cui aveva deciso di diventare madre con l’aiuto della scienza. Sono passaggi che racconta senza vittimismo, ma con una lucidità quasi disarmante. Come se il dolore, nel tempo, fosse diventato qualcosa da accogliere più che da combattere. Forse il tratto più potente di Monica Caradonna è proprio questo equilibrio fragilissimo tra forza e vulnerabilità. In fondo, Monica Caradonna sembra appartenere a quella categoria sempre più rara di persone che non hanno smesso di sentire. E forse il pubblico la ama proprio per questo. Perché quando entra nelle case degli italiani non dà mai l’impressione di voler occupare uno spazio. Sembra piuttosto una presenza familiare. Una di quelle persone che parlano con te, non sopra di te. E allora si capisce perché milioni di spettatori continuino a seguirla anche nelle repliche. Perché, in un tempo pieno di personaggi costruiti, Monica Caradonna dà l’impressione semplice e potentissima di essere vera.

Linea Verde Italia su Rai Uno è successo che dura da anni e che continua a funzionare anche nelle repliche. Se le chiedessi a che punto si trova del suo percorso professionale, come risponderebbe? È in una fase di raccolta oppure è ancora all’inizio della semina?

“Forse convivono entrambe le dimensioni. Sono arrivata alla televisione nazionale con un bagaglio molto ricco: vent’anni di esperienza, curiosità e lavoro durissimo. Sempre con un approccio giornalistico al mondo enogastronomico. Mi è sempre piaciuto raccontare storie andando oltre le etichette, entrando nella sostanza. Raccontare una filiera partendo dalla terra, interrogandomi sulla sua identità, osservando le mani del contadino, seguendo la trasformazione fino al piatto. Nasco come giornalista professionista di cronaca e probabilmente questo approdo rappresenta un punto d’arrivo. Anche casuale, forse, perché mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, al termine di un percorso lungo ventiquattro anni. Ma è anche un nuovo inizio. Perché bisogna rimettersi in gioco, mettersi nuovamente in discussione. Quando arrivò quella chiamata, pensai: ‘Dove devo andare? Che cosa devo fare? Alla mia età mi vergogno’. Fu la mia migliore amica, Ilaria, a scuotermi. Mi disse: ‘Ma sei pazza? È l’ultimo treno che ti passa davanti da questo punto di vista. Non puoi rimandare sperando in un’altra occasione’. Così ho deciso di mettermi davvero in gioco. Ho pensato di portare con me le mie qualità migliori: cultura, competenza e sorriso. Evidentemente questo equilibrio ha funzionato. È arrivato al pubblico ed è piaciuto a una rete come Rai Uno, che probabilmente aveva bisogno proprio di questo”.

Forse aveva bisogno di competenza?

“Sì. Non sono una velina, né una Miss Italia. Sono una donna normale, anche un po’ sovrappeso, perché amo il cibo e non me ne importa nulla. A questo punto della vita non sento più il bisogno di dimostrare qualcosa. Credo che alla fine siano arrivate al pubblico altre qualità: la cultura, la preparazione, la conoscenza. E penso che questo venga percepito chiaramente”.

Però c’è una parola che è emersa subito: l’età. Per lei è mai stata un problema?

“No, assolutamente. Anzi. Quest’anno ho compiuto cinquant’anni e ho organizzato una festa che sembrava quella dei miei diciott’anni. Sono orgogliosa della mia età. Anche perché ho avuto la fortuna di ereditare la pelle di mia madre: liscia, senza bisogno di ricorrere ad aiutini esterni. Ma, al di là dell’aspetto fisico, sono felice dell’età che ho perché oggi sono molto consapevole. Ho imparato a prendermi cura di me stessa e, soprattutto, delle relazioni importanti. La famiglia, gli amici di sempre, le cugine, i nipoti. È anche per questo che torno ogni settimana a Taranto: per dare valore a questi legami, che rappresentano la parte più autentica della vita. Ho imparato anche a rispettare il mio corpo, perché con il tempo cambia. Sono sempre stata una persona iperattiva, praticavo moltissimi sport. Oggi, invece, ho imparato ad ascoltarmi. E questa consapevolezza è arrivata grazie alla meditazione e a un importante percorso di conoscenza interiore. Per questo oggi mi rispetto molto di più. Ed è una maturità che è arrivata proprio con il passare degli anni”.

Consapevolezza. Dal punto di vista professionale l’ha sempre avuta? Per esempio, quando ha scelto Scienze ambientali all’università, aveva già un percorso definito in mente oppure no?

“No: da ragazzina, volevo fare interior design. Eravamo proprio su tutt’altro piano. All’epoca, però, non avevo ancora piena consapevolezza di me stessa e dei miei valori, così mi lasciai convincere dai miei genitori a intraprendere un percorso che, in una città come Taranto, sembrava offrire importanti prospettive lavorative. Già allora, infatti, iniziavano a emergere le prime grandi questioni ambientali. Ma Scienze ambientali non mi piaceva. Non ero felice. Il mio sogno era fare la giornalista. Eppure, è stato proprio grazie a quel percorso universitario, che tra l’altro non ho concluso… Anzi, quest’anno mi sono reiscritta all’università. Comunque, proprio perché studiavo Scienze ambientali, iniziai a scrivere per un mensile dedicato all’ambiente. Ed è stata quella coincidenza a portarmi finalmente verso ciò che desideravo davvero fare: la giornalista. Successivamente, anche per ragioni legate alla salute, mi sono avvicinata al mondo dell’enogastronomia”.

Si è reiscritta all’università. C’è anche il desiderio di rompere lo stereotipo secondo cui a cinquant’anni una donna dovrebbe stare a casa?

“Sono sempre stata lontana dagli stereotipi e dalle convenzioni. Anzi, più una situazione appare rigida e immobile, più sento il bisogno di metterla in discussione. Credo profondamente nella libertà individuale. Se una persona sente il desiderio di intraprendere un percorso, e lo fa nel rispetto dell’etica e dei propri valori, allora deve farlo. Una donna a casa a cinquant’anni? Mi auguro sinceramente che questa visione appartenga ormai al passato. Anzi, credo che madri e padri abbiano il dovere di insegnare ai figli, soprattutto ai maschi, che certi stereotipi devono essere superati”.

Foto: Iwan Palombi / US: Rai

Far la giornalista era dunque il suo sogno. Perché le piaceva così tanto raccontare storie? Che cosa la affascinava?

“Ho una grande capacità di ascolto. Ed è proprio questo che mi ha portata a voler approfondire le storie delle persone. Ho trascorso ore ad ascoltare i racconti di mio nonno. Era nato nel 1918, si laureò in anticipo per partire per la guerra. Restavo ad ascoltarlo per intere giornate e custodivo tutto: i ritagli dei giornali dell’epoca, le cartoline inviate durante la prigionia, gli appunti scritti in quella solitudine devastante. Conservo ancora oggi perfino una piccola immagine della Madonna del Rosario, l’unico oggetto che aveva con sé durante la prigionia nella Seconda guerra mondiale. Sono cresciuta così, ascoltando le storie degli altri. E poi sono curiosa per natura. Questa curiosità mi ha sempre spinta ad andare oltre la superficie, ad approfondire. Forse non ho mai smesso di essere quella bambina che a tre anni chiedeva continuamente il perché delle cose. Ho continuato a farlo anche da adulta. E la parte più bella è che ancora oggi riesco a sorprendermi. Mi si illuminano gli occhi. Mi emoziono perfino mentre lo racconto, perché quando incontro una persona o vivo un’esperienza che mi colpisce davvero, sento nascere dentro di me un entusiasmo autentico. Recentemente, per esempio, durante un’intervista, una signora anziana si era inizialmente bloccata. A un certo punto ho percepito una forte energia, le ho preso le mani per metterla a suo agio e da lì il dialogo si è sciolto completamente. Per me è fondamentale creare connessioni emotive ed empatiche. Con le persone, con gli oggetti, con i luoghi. Anche adesso, mentre parlo con lei, osservo questo posto meraviglioso in cui mi trovo e che non conosco, Vico Equense, guardo il mare e mi emoziono. Forse è una forma di sensibilità molto forte, ma è qualcosa che porto dentro da sempre. E inevitabilmente influenza anche il mio lavoro”.

Che cosa l’ha sorpresa del suo lavoro nel corso degli anni? Oppure, detto diversamente: che cosa aveva sottovalutato da giovane?

“Per un periodo sono stata direttrice di un settimanale in Puglia e mi sono trovata a seguire uno dei casi di cronaca più drammatici e rilevanti degli ultimi anni: il delitto di Avetrana, quello di Sarah Scazzi. Ero giovane, molto combattiva. Con il giornale seguivamo la vicenda da vicino, forse troppo da vicino. E probabilmente avevo sottovalutato la dimensione umana del mestiere. L’incontro con un giornalista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, che considero una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, mi aprì completamente gli occhi. Fu lui a suggerirmi un film che ha cambiato il mio approccio umano e professionale al giornalismo: La giusta distanza. Me lo consigliò perché avevo realizzato una copertina mettendo ‘zio Michele’ in prima pagina, definendolo ‘il mostro’. Sul Corriere Buccini criticò duramente quella scelta, attaccandomi. All’epoca pensavo che per me fosse un mostro ma lui invece mi disse una frase che non ho mai dimenticato: ‘No, Monica. Lei è una giornalista. Deve raccontare i fatti e mantenere la giusta distanza’. Quell’episodio ha cambiato profondamente la mia vita personale e professionale. Infatti, consiglio sempre ai giovani che desiderano intraprendere questo mestiere di vedere quel film, perché contiene insegnamenti preziosi”.

E invece, al contrario, che cosa aveva sopravvalutato?

“A volte si sopravvalutano le persone. Mi affeziono facilmente agli altri, dal punto di vista umano. Sono una persona molto trasparente, priva di filtri. Non tendo mai a vedere il male negli altri, né parto con pregiudizi. Da questo punto di vista sono molto libera, molto genuina. E così, in alcune occasioni, ho dato tantissimo, permettendo ad alcune persone di approfittarsi di me. Oggi cerco di lavorare di più su questo aspetto, di essere più prudente. Ma con un obiettivo preciso: non perdere mai l’autenticità”.

Nel momento in cui si accorge che gli altri possono approfittarsi di lei, come ricalibra la sua ambizione? E soprattutto: che cos’è per lei l’ambizione?

“Per me l’ambizione è una conseguenza delle mie insicurezze. Sono Bilancia ascendente Cancro. Quindi, anche se all’esterno posso apparire molto forte, in realtà porto dentro molte fragilità. Sembro sempre una persona che ha tutto sotto controllo, perché caratterialmente tendo a controllare ogni dettaglio. Ma lo faccio proprio perché ho tante paure. Ho bisogno di controllo per ridurre il margine di rischio. Sì, sono molto ambiziosa. Ma perché ho costantemente la sensazione di non essere mai abbastanza, di non essere davvero all’altezza. E allora sento il bisogno di fare sempre di più. È anche per questo che continuo a studiare moltissimo prima di andare in televisione o prima di presentare il libro di qualcuno. Qualche giorno fa, per esempio, ho presentato il libro di Carlo Cracco, Cracco in galleria. È stata una conversazione molto piacevole e coinvolgente. Ma conoscevo perfettamente la sua storia, il suo percorso, non soltanto il contenuto del libro. Mi piace approfondire, andare oltre la superficie”.

Rimanendo sull’ambizione, ha appena detto che è la conseguenza delle mie insicurezze. In questa paura di non essere all’altezza entra mai in gioco la sindrome dell’impostore?

“No, sento semplicemente il bisogno di essere all’altezza delle situazioni. Voglio arrivare preparata perché considero la preparazione una forma di rispetto. Prima di tutto verso me stessa, ma soprattutto verso i miei interlocutori. Con la Rai entro nelle case delle persone senza chiedere permesso. Magari qualcuno accende la televisione mentre cucina e si ritrova ad ascoltare la mia voce roca. Proprio perché entro nella quotidianità delle persone senza bussare, avverto il dovere di essere preparatissima. Per rispetto di chi mi guarda e anche di chi intervisto. Penso, per esempio, a quella signora anziana che ho incontrato ad Anacapri, nonna Tina. Una donna straordinaria. Come si potrebbe non portarle rispetto? E il rispetto significa anche prendersi cura della sua storia, del suo vissuto. Vale per lei, per un contadino, per un imprenditore che investe sacrifici, energie e vita nel proprio lavoro. Non si può arrivare lì come una figurina perfetta, con una domanda imparata a memoria, e poi non essere in grado di sostenere una conversazione autentica nel momento in cui l’interlocutore esce dal copione. Per me è soprattutto una questione di rispetto”.

E invece come gestisce l’imprevisto? Penso a quel video diventato famosissimo del “peperone cazzone” diventato virale grazie a Prossimi Congiunti… Come si affronta qualcosa che va oltre ciò che aveva immaginato?

“Secondo me con naturalezza. La fragilità è una delle qualità più belle dell’essere umano. E lo stesso vale per la spontaneità. In quel caso gli avevo detto: ‘Mi raccomando, evitiamo quella parola perché mi mette in difficoltà. Io preferisco non pronunciarla, quindi non lo faccia neanche lei’. Ma lui era un contadino e parlava con assoluta naturalezza di peperoni o di zucchine. E quel peperone si chiamava davvero così. Per questo lo disse spontaneamente. La mia reazione fu istintiva: ‘No, non si dice!’. Ma era tutto autentico, senza nulla di costruito. Ci abbiamo riso sopra, esattamente come sarebbe accaduto in una conversazione tra amici. Poi, naturalmente, dipende dal tipo di imprevisto. Quello l’ho gestito in modo molto umano. E poi, diciamolo: sbagliare fa parte della natura umana. Siamo fallibili. Ed è anche nelle nostre fragilità che risiede una parte della nostra bellezza”.

Infatti, è bello anche sbagliare.

“Certo. Si cresce soltanto attraverso gli errori. Per questo il sabato pomeriggio riguardo sempre le puntate che realizzo. Sempre. Naturalmente quelle trasmissioni sono anche il risultato del lavoro del regista e dei montatori, però mi piace osservarmi. Mi interessa capire come mi esprimo, come arrivo al pubblico. Mi domando: ho guardato negli occhi l’ospite? Quando parlavo, ho guardato in camera pensando allo spettatore? È arrivata la componente empatica? Per me l’empatia ha un valore enorme, molto più importante di qualsiasi altro aspetto. Non mi interessa apparire. Mi interessa arrivare alle persone”.

La parola “empatia” è bellissima, ma negli ultimi anni è stata anche svuotata di significato, spesso usata a sproposito. Quindi le chiedo: che cos’è per lei l’empatia? E quanta ne ha incontrata davvero?

“Tantissima. Per me l’empatia è ciò che muove ogni relazione: professionale, personale, affettiva. Persino la scelta di un vino o di un prodotto. L’empatia orienta tutto. Ne parlavamo anche con Cracco. Se ho un amico di cui mi fido profondamente, con cui sento una forte sintonia, e quella persona mi consiglia qualcosa, tendo a fidarmi immediatamente. Anche con lei si è creata subito una connessione empatica. Infatti, mi sto lasciando andare, raccontando aspetti molto personali e fragili di me. E in fondo, che cosa c’è di più bello? Viviamo in un mondo che pretende la perfezione. Un mondo pieno di filtri. Hanno inventato filtri per i telefoni, per i social… ma perché? Che cosa dobbiamo nascondere? Io non ho nulla da nascondere. Per questo non uso filtri, né sui social né nella vita. Ho bisogno di percepire le persone nella loro autenticità. Io sono l’opposto di quel mondo che si nasconde, non appartengo a quella realtà”.

La sua carriera è stata fatta di tappe, sacrifici e rinunce. Qual è stato il sacrificio più grande che ha affrontato finora?

“Oggi sono abbastanza soddisfatta della mia vita. Però, arrivata a cinquant’anni, a volte mi guardo indietro e penso di non aver una ‘mia’ famiglia nel senso tradizionale del termine: sono divorziata e non ho figli. All’inizio della mia vita non desideravo affatto diventare madre. Non volevo figli perché sentivo il bisogno di crescere e costruire me stessa. Poi, quando ho scoperto che non avrei potuto averne, ho iniziato lentamente a fare pace con questa realtà. Mi sono detta: ‘Va bene così. Evidentemente doveva andare in questo modo’. Forse quello resta il mio più grande rimpianto. Anche se, in fondo, non è stata una scelta che dipendeva davvero da me”.

Lei dice: ‘Sono divorziata’. Il suo lavoro ha inciso su quella parte della sua vita? Le persone che le sono state accanto hanno davvero compreso questo movimento continuo che la portava sempre oltre?

“Credo di sì. Il mio matrimonio è finito perché desideravamo cose diverse. Però il mio ex marito è stato molto generoso. Mi scrisse una lettera bellissima in cui diceva che mi lasciava libera. E, in effetti, è stato proprio così. Sono convinta che, se fossi rimasta sposata, probabilmente non avrei intrapreso questo percorso professionale. Da questo punto di vista lui è stato molto generoso nei miei confronti. Di fatto, oggi siamo rimasti ottimi amici. Ci vogliamo bene e ci stimiamo molto, perché è una persona davvero perbene. Ma sì, credo che senza quella separazione non avrei intrapreso questa strada”.

Ha vissuto il fatto di non aver potuto avere figli come un fallimento?

“Con dispiacere, sì. Molto. Perché c’è stato un momento della mia vita in cui avevo deciso di voler diventare madre. Avevo anche iniziato concretamente un percorso. Ero andata in una clinica in Spagna, una di quelle strutture che accompagnano le donne che desiderano affrontare una maternità da sole. Avevo sostenuto la prima visita ginecologica e avevo deciso di iniziare quel cammino. Poi, però, il 23 ottobre 2020 ho contratto il Covid in forma piuttosto seria. Noi avevamo programmato di iniziare tutto a novembre. Ammalarmi in quel modo mi fece capire immediatamente che quei progetti sarebbero saltati. Credo molto nel destino, nei segnali, nei messaggi che la vita manda. E in quel momento ho interpretato quanto stava accadendo come un segnale. Con il Covid sono stata davvero molto male. Dentro di me ho sentito che forse non era scritto che diventassi madre in questa vita. Detto questo, sento comunque di poter dare molto agli altri. Ho due nipoti meravigliose, le figlie di mia cugina, e sono molto presente nella vita delle persone che amo. Alla fine, la mia storia è andata così”.

Lei è figlia del Sud. Come hanno reagito i suoi genitori davanti a una figlia che aveva ambizioni forse lontane da quelle tradizionalmente attese?

“I miei genitori sono persone straordinarie. Mio padre mi ha sempre ripetuto una frase che non dimenticherò mai: ‘Voglio una figlia felice, non una figlia imprigionata negli stereotipi’. Mi hanno insegnato la libertà. Mi hanno sempre fatto viaggiare, fin da bambina. Mi hanno trasmesso il valore della libertà, ma anche quello dei principi”.

La libertà è una parola bellissima. Ma quanta libertà ha avuto davvero Monica Caradonna nel diventare la donna che è oggi? Questa libertà è sempre stata un vantaggio oppure, a volte, è stata anche un ostacolo?

“No, la libertà ho dovuto costruirmela. Ho dovuto imparare a fare pace con l’idea stessa di libertà. Per una parte importante della mia vita ho convissuto con forti sensi di colpa. Facevo determinate scelte per compiacere gli altri. Scelgo Scienze ambientali perché rende felici i miei genitori. Prendo alcune decisioni perché fanno piacere al fidanzato. Poi, però, è arrivato un momento in cui ho preso davvero coscienza di me stessa, dei miei valori e delle mie capacità. E lì c’è stato un prima e un dopo. Da quel momento ho iniziato a fare ciò che faceva stare bene me, sempre nel rispetto delle persone che avevo accanto, naturalmente”.

I sensi di colpa avevano anche a che fare con un retaggio cattolico?

“No, non credo. Da ragazza frequentavo l’Azione Cattolica, l’Acr. È stata un’esperienza molto bella e formativa. Partecipavo ai campi scuola e mi divertivo tantissimo. Poi, naturalmente, la vita cambia, ti trasforma, ti fa crescere. Ma no, nel mio caso il senso di colpa era soprattutto una questione caratteriale, legata alle mie insicurezze. Oggi viviamo in un’epoca molto aperta. I social, Internet e tutte queste connessioni ci permettono di costruire un pensiero critico autonomo. Possiamo informarci in modo libero e democratico. Per questo non credo che oggi si possa attribuire tutto semplicemente a un retaggio cattolico. Ho lavorato moltissimo sulle mie fragilità. Per dieci anni mi sono confrontata con una ‘strizzacervelli’, una mental coach, affrontando un percorso molto intenso. Ho dovuto prendere piena consapevolezza di me stessa”.

Che cosa cerca oggi quando torna nella sua terra, la Puglia?

“Casa. Rifugio. Memoria. Lì ci sono le mie radici, le storie delle persone che amo, la libertà di essere completamente me stessa, le amicizie autentiche. E poi sento anche un forte senso di responsabilità verso la mia terra, Taranto. Una città che spesso è stata raccontata in modo ingiusto. Per Taranto faccio molto. Davvero molto. La amo profondamente. La amo come si ama una madre complicata, che qualche volta può anche averti ferita, ma che continui ad amare senza condizioni. Oggi Taranto ha bisogno soprattutto di amore. Ed è per questo che dal 2019 organizzo, insieme a un gruppo di amici, un festival enogastronomico che prova a cambiare la narrazione della città rispetto all’immagine con cui viene spesso descritta dalla stampa nazionale”.

In che senso?

“Taranto è conosciuta soprattutto per la vicenda industriale e per il tema dell’inquinamento. A un certo punto ho sentito il bisogno di dire: basta. Per fortuna faccio questo mestiere e ho la possibilità di raccontare anche altro. Così ho iniziato a lavorare per trasformare Taranto in una sorta di ‘Food Valley’. Porto chef internazionali, cuochi italiani, giornalisti. Organizziamo un evento che mette la città al centro dell’attenzione gastronomica internazionale”.

Se Monica Caradonna fosse un piatto tarantino, quale sarebbe?

“Sarei i tubettini con le cozze. Perché la cozza tarantina, che oggi è finalmente diventata presidio Slow Food, racconta perfettamente l’identità e la storia della mia città. Sono ossessionata dai temi legati alle radici, all’identità e alla stagionalità. Un territorio è definito da ciò che produce. Ed è anche per questo che, quando viaggio, la prima cosa che faccio è andare nei mercati. Voglio capire quale sia il prodotto simbolo di quel luogo. Perché nei mercati trovi la tradizione, trovi l’autenticità. Quindi sì, direi sicuramente i tubettini con le cozze. Anche perché rappresentano il piatto simbolo di Taranto”.

Rigati, immagino.

“Naturalmente. Trafilati al bronzo, senza dubbio. È un sapore che mi riporta all’infanzia. Mio padre prepara i migliori tubettini con le cozze del mondo. Quel piatto mi riporta immediatamente a lui, alla mia famiglia, alla mia casa. E mi riporta anche al lavoro che sto portando avanti per valorizzare la cozza tarantina come simbolo identitario del territorio. Nel 2020, durante il festival, facemmo cucinare la cozza tarantina a due chef stellati e da lì iniziò una nuova narrazione attorno a questo prodotto. Successivamente è nato il percorso che l’ha portata a diventare presidio Slow Food. Oggi la metto sempre al centro del festival, perché non si può raccontare un territorio senza partire dalle sue materie prime. Sono loro a custodirne davvero la storia”.

Qual è il più grande falso mito sulla cozza tarantina?

“Nessun falso mito: la cozza tarantina è semplicemente la più buona del mondo. Ed è unica perché nasce in un mare attraversato da sorgenti di acqua dolce che modificano la salinità dell’acqua. Per questo la cozza tarantina è più piccola e più dolce. Unica al mondo”.

Che cosa è rimasto, in Monica, della bambina che era?

“Forse proprio ciò di cui parlavo prima: la capacità di continuare a sorprendermi. Di non smettere mai di provare meraviglia davanti alle persone, ai luoghi, alle esperienze”.

Che cosa la fa sentire oggi una donna del ventunesimo secolo?

“Se torniamo al tema della libertà, forse il punto è proprio questo: siamo persone fortunate, perché abbiamo la possibilità di scegliere. Oggi possiamo svegliarci al mattino e decidere di partire, di viaggiare, di andare al mare, di mangiare in un ristorante stellato oppure in una trattoria. Abbiamo libertà di scelta. Ma proprio perché possediamo questa libertà, credo che una donna del ventunesimo secolo debba avere anche un forte senso di responsabilità verso gli altri. Non possiamo permetterci l’indifferenza”.

Soprattutto guardando ciò che accade appena oltre il Mediterraneo. A volte sembra che il mondo, soprattutto per le donne, sia rimasto fermo a secoli fa.

“Ma basta guardare anche le periferie delle nostre città, i quartieri più emarginati, dove continuano a verificarsi violenze e situazioni molto difficili. Forse le donne, per quel ruolo ancestrale legato alla maternità, indipendentemente dal fatto che siano madri oppure no, come nel mio caso, sentono comunque una naturale vocazione alla cura degli altri. E questa cura passa attraverso i gesti, le parole, la trasmissione dei valori. Credo che chiunque, in base al proprio ruolo sociale, dovrebbe avvertire questa responsabilità. Io provo a metterla in pratica ogni giorno: quando lavoro in Rai, quando scrivo sul giornale, quando porto avanti la mia rubrica sul Corriere del Mezzogiorno, ma anche attraverso l’evento che organizzo a Taranto. Cerco sempre di trasformare ciò che faccio in un messaggio positivo, fondato sulla condivisione”.

Ha appena pronunciato la parola “cura”, e allora mi viene spontaneo pensare alla tenerezza. Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Monica ha riservato a se stessa?

“Questa è una domanda difficile. Perché non mi concedo molta tenerezza. Ne riservo molta di più agli altri che a me stessa”.

Si è mai chiesta il motivo?

“No… forse perché, in fondo, per me va bene così. Mi piace prendermi cura degli altri. Dei miei genitori, delle mie amiche, dei bambini, degli anziani. Se vedo un bambino che piange, sento immediatamente il bisogno di farlo sorridere. Da questo punto di vista sono una persona molto generosa”.

E chi si prende cura di lei?

“Ho un carattere molto autonomo, molto indipendente. Per questo, tendenzialmente, non mi piace apparire come una persona che ha bisogno di essere salvata. Però certo, se ho bisogno di qualcosa mi rivolgo ai miei genitori, alle mie cugine. E devo confessarle una cosa: nonostante il mio carattere forte, mi piacerebbe che arrivasse qualcuno capace di dirmi semplicemente: ‘Oggi mi occupo io di te’. Perché, in questo momento della mia vita, non c’è davvero qualcuno che si prenda cura di me in quel senso”.

Dopo Linea Verde Italia c’è il sogno di cimentarsi in qualcos’altro in televisione?

“Il mio sogno è il mare. Ho amato questo lavoro anche perché ho sempre amato Linea Blu. E credo che una delle persone più preparate e straordinarie della televisione italiana sia Donatella Bianchi. È una donna molto competente, generosa nel racconto, capace di trasmettere conoscenza con grande naturalezza. E chissà… magari un giorno, se Donatella dovesse stancarsi (sorride, ndr)”.