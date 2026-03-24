Monica Carpanese, l’intervista all’attrice: “Il cinema è l’unica cosa che mi ha sempre resa felice”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che si costruiscono, e altre che resistono, come quella di Monica Carpanese. Il suo cammino non segue una linea retta, non cerca scorciatoie e, soprattutto, non si lascia semplificare. È fatta di andate e ritorni, di slanci e arresti, di scelte che a volte sembrano deviazioni e che invece, col tempo, si rivelano necessarie. Oggi questo percorso trova una nuova forma nel film A mamma non piace di Gianni Leacche, al cinema dal 24 marzo, in cui interpreta Alina, un personaggio che cerca dignità e libertà dentro uno sguardo che giudica e semplifica. Un ruolo che, come racconta lei stessa, non è solo interpretato, ma in parte vissuto, perché certi pregiudizi e certi sguardi li ha conosciuti anche fuori dal set. Parlare con Monica Carpanese significa entrare in un racconto che non ha paura di fermarsi sulle crepe. Non c’è l’urgenza di apparire, ma quella di essere chiari, anche quando la chiarezza porta con sé zone scomode. Il cinema, nel suo caso, non è mai stato un obiettivo strategico, né una semplice ambizione. È qualcosa che c’era prima, qualcosa che si è imposto con naturalezza, quasi senza chiedere il permesso. Eppure, a un certo punto, Monica Carpanese, per anni Monica Seller, si ferma. Si allontana da Roma, dal lavoro, da quel mondo che aveva cercato con tanta determinazione. Lo fa in un momento fragile, tra una relazione finita, un’industria in crisi e un padre che ha bisogno di lei. Quindici anni lontana dal cinema. Un tempo lungo abbastanza da cambiare tutto: le persone, le regole, perfino il modo di fare questo mestiere. Quando torna, non ritrova più nulla di familiare. Deve ricominciare da capo, in un sistema diverso, più veloce, più tecnologico, meno artigianale. Eppure, non è una ripartenza nostalgica. È una scelta lucida. Perché nel frattempo ha capito una cosa semplice, quasi brutale: si può avere stabilità, sicurezza, una vita costruita… e restare comunque infelici. C’è un momento, nel corso di quest’intervista per Virgilio Notizie, che resta impresso. Una cucina grande, una casa di campagna, il silenzio. E lei che si sente improvvisamente piccola dentro quello spazio, e si chiede perché. La risposta arriva senza filtri: manca il cinema. Non come lavoro, ma come necessità. Come identità. Da lì in poi cambia anche lo sguardo. Non cerca più approvazione, non insegue la notorietà, non misura il successo con i parametri più ovvi. Parla di libertà, di scelte, di autonomia. Parla anche di rinunce, come quella alle relazioni, che per anni hanno rallentato il suo percorso più di quanto lo abbiano sostenuto. E poi ci sono gli sguardi degli altri. Quelli che giudicano senza sapere, che etichettano per un accento, un volto, un ruolo. Gli stessi che lei ha imparato a riconoscere e, a volte, a smontare con ironia. Perché prima ancora del cinema, c’è l’esperienza umana: quella di sentirsi guardata, fraintesa, definita da fuori. In questo equilibrio tra fragilità e determinazione, tra passato e presente, Monica Carpanese costruisce oggi il suo spazio. Non più solo come attrice, ma anche come autrice e produttrice. Non per controllo, ma per necessità: quella di raccontare storie che abbiano un senso, che abbiano cuore. E forse è proprio questo il punto più forte della conversazione. Non c’è mai compiacimento, non c’è mai la tentazione di rendere tutto più bello o più facile di quello che è stato. C’è invece una sincerità asciutta, che lascia spazio anche ai dubbi, alle contraddizioni, ai passaggi irrisolti. È un modo di raccontarsi che non cerca di convincere, ma che finisce per colpire proprio perché non forza nulla. E alla fine resta una sensazione precisa: quella di trovarsi davanti a un’artista che non ha scelto il cinema per diventare qualcuno, ma perché non poteva fare altro.

Chi è Alina, la protagonista del film A mamma non piace, diretto da Gianni Leacche al cinema dal 24 marzo?

“Alina è un personaggio straordinario. Me ne sono innamorata fin dalla lettura del libro da cui il film è tratto, il romanzo di Gianluca Gemelli. L’ho sentita subito molto vicina, anche per una somiglianza fisica: spesso vengo scambiata per una donna dell’Est e questo mi ha fatto sperimentare direttamente alcune delle difficoltà e dei pregiudizi che vive Alina. Ci sono sguardi che etichettano immediatamente, come se si fosse una persona di poco conto. Li ho sperimentati anch’io. Certo, quando le persone mi conoscono e mi sentono parlare, la percezione cambia, ma quell’impatto iniziale resta significativo. Per questo ho voluto interpretarla con grande convinzione. È un personaggio forte, in cerca di riscatto, disposto a tutto, ma sempre nel rispetto della legalità, perché guidato da una profonda moralità. Il suo obiettivo è recuperare dignità e conquistare una forma di libertà”.

Quanto le appartiene e cosa, invece, sente distante?

“In realtà mi riconosco in molti aspetti. Ci sono esperienze che non vorrei mai vivere, come lavorare come badante, ma ho imparato a non escludere nulla: la vita può mettere di fronte a situazioni impreviste. Naturalmente esistono differenze evidenti: Alina si prostituisce, mentre io no. Al di là di questo, però, condivido il suo carattere, gli obiettivi, il coraggio e la determinazione. Credo che, trovandomi nella sua situazione, agirei in modo molto simile”.

Quanta determinazione richiede percorso verso la recitazione? E quanto incide il fatto di essere donna?

“Non amo distinguere tra uomini e donne. Spesso questa distinzione si concentra sugli ostacoli, mentre il punto centrale sono le opportunità. C’è un’intervista molto nota a Woody Allen in cui gli chiedono quale sia stata la sua più grande fortuna, e lui risponde: ‘Essere nato a New York’. Io, invece, sono nata a Montemerlo, un piccolo paese in provincia di Padova, dove il cinema non esisteva più: forse c’era prima che nascessi, poi è diventato una discoteca. Il cinema era quindi qualcosa di molto distante. Avvicinarmi a quel mondo è stato difficile. È vero, una donna può trovarsi ad affrontare situazioni problematiche, anche molestie, ma ritengo che oggi il contesto sia cambiato. È importante anche distinguere: esistono comportamenti gravi, ma anche apprezzamenti che vengono interpretati come molestie pur essendo semplicemente espressioni, magari poco eleganti, di interesse. Non assumo posizioni rigide su questo tema: cerco sempre di coglierne le sfumature”.

La scoperta della recitazione per lei è stata epifania o lenta presa di consapevolezza?

“Direi una progressiva presa di consapevolezza, anche se quella spinta era già presente. È qualcosa di innato. Il primo episodio che ricordo risale a quando interpretai la Madonna nel presepe scolastico. Avevo una sola battuta, ma il maestro mi attribuì un’importanza enorme. Mi disse: ‘Questo è il ruolo più importante del presepe, perché è lei che ha generato Cristo’. In quel momento ho capito che anche senza parole si può comunicare molto attraverso la recitazione. Quell’esperienza è stata significativa non tanto per il ruolo, quanto per ciò che mi è stato trasmesso e per il senso di responsabilità nel comunicare. Da lì ho deciso di provarci. Ho iniziato a partecipare a concorsi di bellezza, non per diventare Miss, ma nella speranza di creare opportunità utili. Non saprei, però, indicarne un’origine precisa. Mia madre mi ha raccontato che, alla nascita, non sapevano quale nome scegliere, anche perché avevo già sorelle più grandi. Lei amava molto Monica Vitti e decise di chiamarmi così. Non so se questo abbia influenzato il mio percorso, ma mi piace pensarlo”.

Ufficio stampa: Licia Gargiulo

In famiglia come è stata poi accolta la sua scelta?

“In famiglia erano presenti inclinazioni artistiche, anche se non legate alla recitazione: pittura e musica. Esisteva quindi una certa sensibilità. Ero molto giovane, diciassette o diciotto anni, e avevo iniziato con la moda e i concorsi. Mia madre mi sosteneva, ma pensava fosse una fase temporanea: immaginava che prima o poi sarebbe passata, magari lasciando spazio a qualche esperienza teatrale locale. Mio padre, invece, lavorava in banca e mi immaginava con un impiego stabile. Arrivò persino a trovarmi un lavoro in una televisione locale, Diffusione Europea, per tenermi vicino ed evitare che mi trasferissi a Roma. Non è bastato”.

Quando ha avuto la percezione di essere riconosciuta pienamente come attrice?

“Fin dall’inizio. Ho lavorato con diversi registi e ho trovato subito apertura. Chi opera nel settore comprende rapidamente se c’è autenticità oppure no. Ho iniziato lavorando in pellicola: o si era in grado di farlo oppure no. Oggi è diverso, si lavora in digitale. Non è una critica, è semplicemente un altro modo di fare cinema. Mi piacerebbe che chi lavora oggi potesse sperimentare il 35 mm, senza post-produzione, correzioni o intelligenza artificiale. In quel contesto tutto dipendeva esclusivamente dal lavoro di artisti e tecnici. Con i professionisti non ho mai incontrato difficoltà, anzi. Paradossalmente, è più complesso con amici e familiari: ho l’impressione che non abbiano ancora compreso fino in fondo la natura del mio lavoro. Per questo sto organizzando alcune proiezioni a Padova, per mostrare concretamente ciò di cui mi occupo”.

Quali aspettative e disillusioni ha incontrato nel suo percorso?

“L’illusione principale è stata pensare di poter vivere questo mestiere con serenità. La realtà è diversa: la serenità è una condizione rara per chi svolge questa professione. Si lavora oggi, ma non si sa cosa accadrà domani. È un’attività discontinua: si possono realizzare uno, due o tre film in un anno, senza alcuna certezza su ciò che seguirà. Attualmente vivo di questo lavoro, ma ho sviluppato anche altre attività, come la scrittura e la produzione, nate in modo naturale. Rimango nello stesso ambito, ampliando però le mie competenze”.

Occuparsi di altro è anche un modo per gestire la solitudine legata a questa professione?

“Sì, perché l’attore ha bisogno del pubblico. Un musicista può suonare da solo, un pittore può lavorare in autonomia, ma per un attore è diverso. Senza un pubblico, il riconoscimento resta incompleto. Ci si può definire artisti, ma è il pubblico a confermare o meno quel riconoscimento”.

È anche sceneggiatrice. Che rapporto esiste tra scrittura e recitazione?

“La scrittura rappresenta un completamento importante. Recitare è un processo naturale e spontaneo. Scrivere, invece, richiede maggiore tecnica e impegno, anche se, una volta avviato, il processo diventa fluido. Le due attività si sostengono a vicenda: chi recita sviluppa una maggiore capacità nella costruzione dei personaggi, soprattutto nei dialoghi e nella loro profondità. Spesso le criticità di una sceneggiatura riguardano proprio questi aspetti. L’esperienza attoriale aiuta a creare figure più complesse e credibili”.

Ci sono aspetti del lavoro che le hanno fatto affrontare paure particolarmente complesse?

“Non considero la paura un elemento determinante: prevale la curiosità e la volontà di affrontare ciò che non si conosce. Tuttavia, trovo più difficili i personaggi poco definiti, privi di una vera caratterizzazione. In questi casi esiste il rischio di sovrapporre troppo la propria personalità. Diventa quindi necessario un lavoro aggiuntivo: costruire un passato, un contesto, arricchire ciò che non è stato sviluppato in fase di scrittura”.

Quale pensa sia stato è stato il sacrificio più significativo nel suo percorso?

“Il sacrificio più grande è la distanza dalla famiglia, o da ciò che ne resta. Penso a mia madre, che vive a Padova e non ha voluto trasferirsi a Roma, nonostante le mie proposte. Lì ha trovato il suo equilibrio. Poi ci sono mia sorella e mio nipote. Questa lontananza pesa. È senza dubbio il sacrificio principale. Per il resto, quando si svolge un’attività che si ama profondamente, non la si percepisce come un sacrificio”.

Le relazioni personali hanno mai influenzato il suo cammino professionale?

“Sì, ma in senso opposto rispetto a quanto si potrebbe immaginare. Non è stato il lavoro a incidere sulle relazioni, bensì le relazioni a influenzare il lavoro. In ogni rapporto, ho percepito un rallentamento. A volte proveniva dall’esterno, altre volte era una scelta personale, dettata dal timore di compromettere l’equilibrio della relazione. Non attribuisco responsabilità agli altri: ho incontrato anche persone molto rispettose. Ricordo, ad esempio, quando andai a Venezia con Manuel: gli proposi di accompagnarmi e rispose che si trattava di un’esperienza personale, che dovevo vivere pienamente. Probabilmente si trattava di un mio limite: la tendenza a non espormi troppo per evitare rischi sul piano affettivo. Esiste anche una certa preoccupazione, nel nostro ambiente, legata a possibili situazioni ambigue, che possono creare tensioni nei rapporti. Da otto anni non ho relazioni sentimentali e questo mi ha permesso di concentrarmi completamente su me stessa e sul mio percorso professionale”.

È stato questo il motivo per cui per un periodo lungo si è allontanata dal cinema?

“Sì, ho cercato di smettere. Non è stato per un uomo in senso stretto, in parte, forse, per mio padre. Era un momento complesso: avevo appena concluso una relazione, c’era stato lo scandalo legato all’articolo 28, che aveva bloccato molte produzioni cinematografiche, e mi trovavo in una fase di crisi. Mio padre mi chiese di tornare a Padova. Anche lui era rimasto solo. Tutti questi elementi hanno contribuito a creare una situazione che sembrava favorevole al rientro. Così ho fatto. Ma Roma dimentica in fretta: basta allontanarsi per un breve periodo e smettono di arrivare proposte. Ho interrotto i contatti con i casting e mi sono dedicata ad altro. Successivamente mio padre si è ammalato ed è venuto a mancare. Sono grata di essere stata accanto a lui in quel periodo. Se non avessi ricostruito il rapporto con lui, oggi avrei un rimpianto profondo. Per questo non rimpiango nemmeno quei quindici anni”.

Cosa l’ha spinta a tornare?

“Nonostante avessi raggiunto una stabilità, anche economica, con una casa e una vita organizzata, ero infelice. Ricordo chiaramente una sera: ero in cucina, in una grande casa di campagna, e mi sono sentita minuscola dentro uno spazio enorme. Ero sola e infelice. Mi sono messa a riflettere ad alta voce, chiedendomi il motivo di quella condizione. La risposta è stata immediata: mi mancava il cinema. Mi mancava ciò che avevo sempre sentito come parte di me. Così ho deciso di lasciare tutto e tornare a Roma. Dopo tanti anni, però, la città era cambiata completamente. Le persone che conoscevo non c’erano più o avevano intrapreso altri percorsi. Inoltre, il passaggio al digitale aveva trasformato profondamente il settore. Ho dovuto ricominciare da capo”.

Chi è stata la prima persona a tenderle la mano?

“Gianni Paolucci, il produttore con cui avevo lavorato agli inizi, nei film con Bruno Mattei. Siamo rimasti in contatto negli anni. Anche quando vivevo a Padova, tornavo ogni tanto a Roma per incontrarlo. Quei momenti rappresentavano una sorta di respiro, un modo per restare connessa a una parte importante della mia identità”.

Prima accennava agli sguardi degli altri. Ritiene che fossero legati anche ai ruoli interpretati in passato come Monica Seller?

“Sì, per chi mi conosceva e aveva visto i film, sicuramente. Era il periodo delle pellicole a contenuto erotico, quindi quell’etichetta esisteva. Inoltre, il fatto che alcuni registi, come D’Amato, siano arrivati anche al cinema pornografico ha contribuito a rafforzare un giudizio negativo, esteso anche a chi, come me, aveva lavorato in ambiti diversi. Questo ha creato difficoltà ed è stato anche uno dei motivi per cui mio padre mi chiese di interrompere. Lo sguardo a cui mi riferivo prima, però, è un altro: è quello delle persone che non ti conoscono e formulano un giudizio basandosi esclusivamente sull’aspetto. È uno sguardo immediato, che etichetta senza conoscere. A Venezia, per esempio, capita che qualcuno parli in dialetto pensando che sia straniera. Lascio che continuino, faccio finta di non comprendere, poi rispondo nello stesso dialetto. In quel momento emerge con chiarezza ciò che viene detto alle spalle, anche quando contiene elementi di cattiveria. Non è un fenomeno legato a un luogo specifico: può accadere ovunque, a Roma come a Napoli. In quelle situazioni si comprende davvero cosa vivono alcune persone, come le donne dell’Est, spesso giudicate a priori”.

Cosa è rimasto in lei della Monica che era un tempo?

“Ne è rimasta una parte significativa. Quella componente più giovane è ancora presente, anche se l’esperienza mi porterebbe oggi a compiere scelte diverse, come accade a chiunque. Ero una ragazza molto seria, forse anche incline alla malinconia. Oggi, grazie alla consapevolezza maturata, mi sento più leggera. Sono cambiata, ma quella parte continua a esistere”.

Quali sono oggi i suoi obiettivi come artista?

“Desidero realizzare film di qualità, opere autentiche, capaci di emozionare. Non ho mai sentito l’esigenza della notorietà. Ciò che conta è partecipare a progetti che, una volta conclusi, trasmettano un senso di soddisfazione profonda. Questo è il mio obiettivo, indipendentemente dalla visibilità. Ho fatto teatro, che apprezzo molto e che spero di continuare a praticare. Tuttavia, il punto di riferimento è sempre stato il cinema. Non la fiction, né la televisione: ho avuto esperienze anche in quel contesto, ma non lo sento affine. Il cinema resta la mia vera vocazione”.

Non ha mai avuto un interesse per la notorietà?

“No, anche perché non l’ho mai sperimentata pienamente. Se dovesse arrivare, sarebbe un valore aggiunto; in caso contrario, non rappresenta una mancanza. Quando sento l’esigenza di realizzare un progetto, creo le condizioni per farlo: scrivo, produco, porto in scena. L’ambizione è presente. Proprio per questo ho fondato una società di produzione cinematografica, con l’obiettivo di sviluppare progetti secondo una visione personale, senza vincoli imposti dall’esterno”.

Cosa si prova quando si pensa che un regista come Gianni Leacche sia scomparso prima di vedere i risultati del suo ultimo lavoro?

“Mi dispiace che Gianni non abbia potuto vedere il proprio lavoro riconosciuto come meritava. Avevo organizzato una proiezione, ma preferì rimandare, convinto di poter stare meglio. Non ne ha avuto il tempo. Questo resta per me un grande dispiacere. Credo però che l’anima non si esaurisca, e mi piace pensare che, in qualche modo, sia ancora presente. A volte ho la sensazione di ricevere intuizioni che non percepisco del tutto come mie. Forse è solo il riflesso di ciò che immagino avrebbe voluto, ma mi conforta pensare che esista ancora un legame. Gianni era una persona profondamente legata al cinema, con un autentico desiderio di fare arte. Aveva una natura poliedrica: si dedicava alla musica, alla pittura, e ha realizzato opere davvero notevoli. Ricordo un episodio significativo accaduto durante le riprese del film. Abbiamo girato una breve scena in un cimitero a Pratica di Mare, dove si trova anche la tomba di Sergio Leone. La scelta era legata anche alla tranquillità del luogo, che ci permetteva di lavorare senza arrecare disturbo. Durante una pausa mi sono avvicinata alla tomba di Sergio Leone e ho fatto un gesto che mi capita spesso: gli ho parlato. Gli ho detto, più o meno: ‘Gianni è una persona che si è costruita da sola. Ha iniziato portando i panini a Cinecittà mentre gli altri giravano, e ha sempre fatto cinema con passione. Ci aiuti con questo film’. Successivamente è accaduto qualcosa di inaspettato: abbiamo ricevuto il Premio Sergio Leone all’Imago Film Festival. Quando ne ho avuto notizia, considerando che Gianni era scomparso da poco, ho provato un brivido intenso. Per me è stato un segnale”.