Monica Dugo, da ‘Libera‘ su Rai 1 a ‘Imma Tataranni‘: “Ho capito veramente che avevo un valore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una bambina che sogna di salire su un palcoscenico, ma che alle recite scolastiche non viene mai scelta. Le dicono che ha una «voce da papera», troppo particolare per leggere una poesia o interpretare un personaggio. Quella bambina è Monica Dugo, oggi attrice, regista e sceneggiatrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Isabella Orlando in Libera, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino, e per quello di Maria Moliterni in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, accanto a Vanessa Scalera. Cresciuta in una famiglia di professori universitari, Monica Dugo ha cercato nella danza il primo spazio in cui esprimersi. Poi sono arrivati il musical, il teatro, la televisione e il cinema, fino alla regia di Come le tartarughe, il suo primo lungometraggio, nato da un’esperienza personale dolorosa e diventato un punto di svolta nella percezione del proprio valore artistico. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Monica Dugo racconta il rapporto con il perfezionismo, i pregiudizi incontrati nella carriera e la libertà conquistata attraverso la scrittura. Parla anche della separazione, dei due figli e di una solitudine che ama, ma dalla quale cerca di non lasciarsi assorbire completamente. A più di cinquant’anni, mentre continua a reinventarsi, ha scoperto che il successo può significare semplicemente godersi il proprio lavoro e lasciarsi sorprendere. Persino da una proposta inattesa come il film di Tony Pitony.

Isabella è sempre stata il raggio di sole della famiglia Orlando. In questa seconda stagione, però, incontra Cesare, un uomo che ha costruito attorno a sé un muro di solitudine. Secondo lei, Isabella si innamora dell’uomo che ha davanti oppure della possibilità di abbattere quel muro?

“Direi soprattutto della possibilità di abbattere quel muro. Isabella si innamora dell’idea dell’amore ancora prima che dell’uomo che ha davanti. Le basta una carezza per innamorarsi. Almeno è così che l’ho immaginata. Con Lunetta Savino abbiamo immaginato le due sorelle quasi come una declinazione di Ragione e sentimento, di Jane Austen. Una va avanti con la testa, l’altra con il cuore, indipendentemente da ciò che le accade. Isabella è proprio così: segue il sentimento”.

Nella prima stagione Isabella sembrava una donna perfettamente realizzata anche senza una relazione stabile. Adesso arriva un amore importante. Secondo lei, esiste ancora la tendenza a considerare una donna davvero completa soltanto quando trova qualcuno con cui condividere la vita?

“Per quanto mi riguarda, no. Ho avuto periodi con un uomo al mio fianco e altri senza, e devo dire che mi sono sempre sentita completa. Magari mi mancava altro, ma non la completezza. Mi piace pensare che una donna sia completa sempre. Del resto, in che cosa consisterebbe questa presunta completezza? La famiglia perfetta, l’uomo accanto, i figli, il lavoro? Avere tutto contemporaneamente è veramente raro. Non voglio pensare che una donna abbia bisogno di un uomo per sentirsi completa. Un uomo può essere un valore aggiunto, un piacere, una gioia, ma spesso può diventare anche un’aggiunta di dolore. Meglio imparare a bastare a se stesse”.

Lei viene dalla danza, un mondo nel quale la ricerca della perfezione è quasi una regola. Quanto ha pesato questa educazione sul suo modo di affrontare la vita?

“Moltissimo. Ho fatto la ballerina per molti anni e quell’aspirazione alla perfezione mi è rimasta dentro. Però ho capito abbastanza presto quanto fosse difficile raggiungerla. Nella danza, per esempio, ero portata per alcuni esercizi, ma ho sempre avuto le caviglie deboli. Riuscivo a sollevare molto le gambe, a eseguire giri e salti, ma sulle punte avevo difficoltà perché mi procuravo spesso delle distorsioni. Ho capito che si può aspirare alla perfezione e lavorare molto bene anche senza essere perfetti. Oggi si parla tanto della bellezza dell’imperfezione, quasi ci fosse un elogio dell’imperfezione. Sono cresciuta, invece, con un’educazione completamente diversa. Bisognava studiare moltissimo, raggiungere gli obiettivi e dare sempre il massimo. Mi sono anche laureata. Per me lo studio e la preparazione sono sempre stati fondamentali. Oggi vedo ballerini che non hanno studiato e riescono comunque a fare carriera, oppure attori che arrivano dal Grande Fratello. Faccio un po’ fatica a confrontarmi con questa mentalità. Naturalmente c’è chi riesce a emergere anche attraverso percorsi diversi, ma sono cresciuta ragionando al contrario. Quell’idea di perfezione riguardava anche la famiglia. I miei genitori hanno alle spalle sessant’anni di matrimonio e sono cresciuta pensando che quello fosse il modello. Poi il mio matrimonio è finito e ho capito che quella perfezione non esiste. O meglio, che può esisterne un’altra. Oggi il mio nucleo familiare siamo io e i miei due figli. E siamo perfetti a modo nostro”.

Con il tempo è riuscita a liberarsi almeno in parte da questa ricerca della perfezione?

“Sì, me ne sto liberando. Purtroppo un po’ tardi, ma ci sono abbastanza riuscita. Detto questo, il perfezionismo continua a essere una qualità che apprezzo moltissimo. Mi piace incontrare persone che cercano di dare il massimo. I pressappochisti, invece, non mi piacciono. Per fortuna ho avuto la possibilità di lavorare con persone come Vanessa Scalera, Francesco Amato, il regista di Imma Tataranni, e Lunetta Savino. Sono tutti perfezionisti. Mi trovo decisamente meglio con persone così”.

Come è nato in lei il desiderio di salire su un palcoscenico?

“Sono cresciuta in una famiglia di scienziati, anche se forse è una parola un po’ esagerata. Mio padre e mio zio erano professori universitari di chimica. Mio padre era un accentratore, gli piaceva avere tanta gente intorno e a casa c’erano sempre colleghi a cena. Ma si parlava soltanto di chimica, di scienza, di università. Le mie due sorelle hanno seguito quella strada e sono diventate entrambe professoresse. Ero completamente in un altro mondo, non vedevo l’ora di pensare ad altro. Forse ho scelto la danza anche per il desiderio di essere vista. In quell’ambiente non potevo farmi notare attraverso la scienza, perché semplicemente non mi interessava. Ero anche timidissima. Ricordo che alle recite scolastiche non venivo mai scelta. La suora diceva che avevo la voce da papera. Non mi facevano recitare, non mi sceglievano neppure per ripetere una poesia o leggere in chiesa. E pensare che quella era la mia massima aspirazione! Credo di aver sofferto molto questa specie di repressione durante gli anni delle elementari. A un certo punto devo essermi detta che avrei dovuto inventarmi un palcoscenico sul quale qualcuno mi avrebbe finalmente scelta e vista. La danza è stata la prima strada che mi ha conquistata”.

Ha attraversato tanti mondi: la danza, il musical, il cinema, la fiction, la regia. Guardandosi indietro, pensa di aver seguito un disegno preciso oppure di aver sentito continuamente il bisogno di reinventarsi?

“Decisamente la seconda. E questo desiderio ce l’ho ancora. Dico sempre che nella mia prima vita ho fatto la ballerina, poi sono diventata attrice, quindi regista. Adesso sono molto orientata verso la scrittura. Ho scritto due progetti che ho appena depositato alla SIAE. Chissà quale sarà la prossima strada. Tra tutte queste esperienze, però, fare l’attrice rimane l’attività che mi diverte di più. Mi dà una sensazione di libertà. È bellissimo essere guidati da qualcun altro, arrivare sul set senza portarsi dietro un bagaglio troppo pesante. La regia, invece, mi permette di esercitare quella tendenza al controllo che ho anche in famiglia. Per fortuna, quando dirigo, posso esercitarla sulle persone con cui lavoro! La scrittura è liberatoria quasi quanto la recitazione, ma è un lavoro molto solitario. Ed è proprio questo l’aspetto che un po’ mi frena. Mi piace moltissimo scrivere, però ho anche bisogno di andare sul set. Il desiderio di reinventarmi è costante. È come se avessi sempre bisogno di inventarmi un nuovo palcoscenico. E di reinventarmi anche quotidianamente”.

Da bambina le dicevano che aveva una voce da papera. Oggi quella voce è diventata uno dei suoi tratti riconoscibili. Quanto è stato importante trovare una sua voce, anche nel senso più ampio di un modo personale di esprimersi?

“A dire il vero, la mia voce non mi piace! Però mi piace molto il mio modo di esprimermi, di parlare e adesso anche di scrivere. Mi dà una grande soddisfazione. Devo ammettere che, nonostante non mi piaccia particolarmente, per alcuni personaggi la mia voce è stata importante, perché dà loro un carattere preciso. Quindi ho imparato ad accettarla. C’è un provino che racconto sempre, perché mi ha cambiato la vita. Era per Bulli e pupe, il musical. Mi ero presentata al primo provino, ma poi il ruolo della protagonista era andato a Marina Massironi. Ci ero rimasta molto male, perché pensavo che quel ruolo dovesse essere mio. Naturalmente lei era già famosa e il progetto era costruito su di lei. L’anno successivo, però, Massironi lasciò lo spettacolo e mi richiamarono per un nuovo provino. C’erano attrici già conosciute, persone che avevano lavorato nello spettacolo e anche chi aveva fatto da sostituta alla protagonista. Alla fine scelsero me. Mi dissero che nessuna aveva interpretato Adelaide come avevo fatto io. Ricordo proprio quella sensazione di essere riuscita a conquistare la platea, di aver fatto emergere qualcosa di mio. Fu allora che pensai che forse quella voce aveva davvero un senso. Da quel momento ho cominciato a tenermela più cara. Adesso mi è persino più simpatica”.

Ha lavorato soprattutto nella commedia e nei ruoli brillanti. Si è mai sentita prigioniera di quell’immagine? Ha desiderato interpretare personaggi drammatici che gli altri non le proponevano?

“Forse il limite me lo sono posta io stessa. Non ho mai pensato veramente di voler fare l’attrice drammatica. Mi sono limitata da sola. C’è stata però una persona che mi ha fatto cambiare idea: Paolo Sorrentino. All’epoca recitavo in una sitcom della Rai, Colpi di sole, molto divertente. Sorrentino mi chiamò per un provino per un cortometraggio. Mi disse che gli ero piaciuta moltissimo, che anche sua moglie era una grande fan di Colpi di sole e che, se un attore sa fare commedia, può interpretare anche ruoli drammatici. Mi scelse per quel cortometraggio, che era muto, nel quale interpretavo una madre disperata. Fu il mio primo ruolo veramente drammatico. Lì capii che non dovevo pormi dei limiti. Però la leggerezza continua a divertirmi molto di più, anche come persona. Spesso questa mia leggerezza è stata scambiata per superficialità. È successo anche nella vita privata, con il mio ex marito. Invece credo che nasconda una grande profondità. Magari fossi superficiale! Sono leggera, ma molto profonda”.

Lei dice di essere una persona leggera ma profondamente sensibile. Eppure, quando è arrivato il momento di raccontare la sua prima storia da regista, con Come le tartarughe ha scelto un’esperienza dolorosa. Come si è arrivati a quel film?

“Non lo so neanch’io, davvero. E forse non so neppure quanto abbia creduto fino in fondo a quel film. È stato un progetto piccolo, realizzato con molta forza di volontà. Forse avrei dovuto insistere di più, cercare una distribuzione migliore. Oggi saprei fare tante cose che allora non sapevo. Anche la realizzazione è stata inaspettata. Ho vinto Biennale College in mezzo a tanti registi trentenni, presentando un progetto che all’inizio era praticamente una pagina. Non immaginavo dove mi avrebbe portato. Poi quella storia ha preso una direzione che non avevo previsto. Sulla carta era persino più ironica, pensavo di far ridere di più. Invece, durante la realizzazione, è diventata più malinconica.

I momenti di leggerezza ci sono e credo che la mia cifra venga comunque fuori. Però è vero che il film nasce da un’esperienza personale. Nella mia vita mi sono trovata davanti a un armadio vuoto. Mi sono chiesta: che ne faccio di questo armadio? Mi metto a piangere guardandolo oppure mi invento una storia? E ho inventato una storia”.

Quell’armadio vuoto, come lo ha riempito?

“L’ho riempito innanzitutto con il mio potere di trasformazione. Non parlerei di rivincita, ma del desiderio di riuscire finalmente a raccontare una storia. Avevo già scritto altre sceneggiature, avevo provato a fare la regista anche anni prima. Però ho un difetto: odio insistere, odio bussare alle porte. Non ho quella determinazione nell’insistenza che hanno molti miei colleghi. Forse è anche per questo che non sono arrivata a certi risultati, anche se naturalmente i fattori sono tanti. In quel momento della mia vita, invece, mi sono detta che dovevo riuscirci. Quell’armadio vuoto mi ha dato una forza enorme. Dovevo trovare il modo di riempirlo. E alla fine l’ho riempito con Venezia, con un anno trascorso a girare il mondo insieme al film, con soddisfazioni e riconoscimenti che in Italia magari non sono neppure conosciuti. Ho incontrato donne di tutto il mondo che si riconoscevano nella storia. In Giappone mi dicevano che sembrava un film giapponese. Sono arrivata anche a New York. Ho riempito quell’armadio di tutte queste esperienze. E oggi, qualche volta, lo riapro. Sono ricordi che appartengono soltanto a me. È come se entrassi di nuovo in quell’armadio e mi chiudessi dentro con tutte quelle esperienze che mi danno forza. Soprattutto, quell’esperienza mi ha fatto capire che so raccontare una storia. Adesso ho un secondo film, pronto da un paio di mesi, che vorrei realizzare. Sto cercando di costruire il progetto, incrociando le dita. Ma oggi ho la convinzione di poterlo raccontare. Quello è il mio armadio”.

La malinconia sembra attraversare il suo cinema, ma anche il suo modo di guardare la vita. Che rapporto ha con questo sentimento?

“Sì, sono malinconica. E devo dire che i momenti di malinconia mi piacciono moltissimo. Per fortuna durano poco, però ci convivo bene. Crescendo, poi, la malinconia arriva anche attraverso piccoli episodi quotidiani. Mia figlia grande, per esempio, adesso vive a Milano. L’altro giorno ho aperto un pacchetto di patatine che compravamo sempre insieme, quelle che mangiavamo facendo l’aperitivo nel pomeriggio. Mi è venuto un buco nello stomaco. Mi sono messa a piangere davanti a quel pacchetto. Mi rendo conto che può sembrare una sciocchezza, ma secondo me è anche una ricchezza riuscire a provare un’emozione così forte per un dettaglio così piccolo. Se devo piangere, preferisco farlo per un pacchetto di patatine piuttosto che per una malattia. Non sarà una grande massima filosofica, però è quello che sento. Per me la malinconia ha anche dei momenti precisi: il sabato sera e la domenica pomeriggio. Il fine settimana è il periodo più malinconico. Mi fa sorridere, perché un tempo non si aspettava altro che il sabato sera. Adesso, invece, è uno dei momenti nei quali avverto maggiormente questa sensazione. Forse dipende anche dal fatto che mio figlio sta crescendo, comincia a uscire e certe abitudini cambiano. Ma adoro quei momenti. Sono una persona molto solitaria, anche se mi piace tantissimo stare in compagnia. I miei figli fanno fatica a capirlo. Eppure quei momenti di malinconia, per me, portano sempre a qualcosa”.

Che cosa significa per lei la solitudine?

“La libertà più totale. Non parlo della possibilità di fare chissà quali imprese, ma semplicemente di non dover rendere conto a nessuno. Però è un’arma a doppio taglio. Quando cominci ad assaporare quella libertà, diventa difficile farne a meno. A volte sto talmente bene da sola che devo quasi costringermi a uscire. Sto benissimo a casa mia. Ogni tanto, però, mi sforzo di uscire, perché non voglio diventare prigioniera della solitudine. In realtà non sono quasi mai sola. Vivo con mio figlio, ho tanti amici e molte attività. Ma mi piace avere i miei spazi. È una caratteristica che avevo già da giovanissima. Quando ho cominciato a fare le tournée, intorno ai diciotto anni, le mie colleghe andavano tutte negli stessi alberghi. Io, invece, sceglievo sempre un albergo diverso. Le mie amiche ballerine mi dicevano che ero completamente pazza. Ma soffrivo l’idea del gruppo, il fatto di dover stare sempre insieme, tutto il giorno. Andavo a dormire da amici improbabili oppure cercavo da sola piccoli alberghi. Con il tempo, questa caratteristica si è accentuata”.

Da ragazza aveva grandi ambizioni. Oggi, guardando al suo percorso, è cambiato il significato che attribuisce al successo?

“Ho ridimensionato molte aspettative. Mi sono sempre detta che bisognava sognare altissimo per arrivare in alto. All’inizio pensavo che sarei diventata étoile alla Scala. Poi mi prese Gino Landi per fare televisione e pensai che, in fondo, non era male neppure quella strada. A quel punto sognavo di diventare Raffaella Carrà. Anche lì, però, ho dovuto ridimensionare le aspettative, perché non avevo quel piglio da soubrette. Quando ho cominciato a fare l’attrice, naturalmente, volevo vincere l’Oscar! Adesso mi basta lavorare. Certo, un premio lo sogno ancora, ma forse oggi lo desidererei più come regista che come attrice. Ho imparato soprattutto ad apprezzare il piacere del lavoro e a lasciarmi sorprendere. Non sto continuamente ad aspettare il grande ruolo da protagonista o il riconoscimento importante. E proprio recentemente ho vissuto una sorpresa straordinaria. Alla mia età, dopo i cinquant’anni e dopo tante fiction di successo, si potrebbe pensare di voler fare una serie straniera oppure un film d’autore con Bellocchio, Sorrentino o Garrone. E invece mi ha chiamata Tony Pitony! Ho appena finito di girare il suo film. Non è esattamente il progetto al quale pensi di aspirare quando immagini il tuo futuro, eppure è stato il set più divertente e sorprendente della mia vita. Non mi ero mai divertita così tanto. Quell’esperienza mi ha fatto capire quanto sia bello lasciarsi sorprendere e quanto sia importante godersi il mestiere senza aspirare continuamente a qualcosa di più grande. Godersi il viaggio, insomma. L’ho capito soltanto adesso e ne sono molto contenta. Poi magari arriveranno altre sorprese, oppure no. Intanto faccio tesoro di quello che ho avuto”.

Che rapporto ha con il tempo che passa?

“Questo un po’ mi infastidisce. Ho sempre la sensazione di essere arrivata tardi a tutto. Ho cominciato a fare l’attrice tardi, a fare la regista tardi e adesso mi sento arrivata tardi anche alla scrittura. Forse, però, non è mai troppo tardi. Credo di avere una caratteristica che non so se chiamare immaturità, infantilità o incoscienza. È come se la vita, a un certo punto, ricominciasse. Quando finisce un matrimonio, per esempio, ti sembra quasi di essere vicina alla morte. Invece poi ricominci. E ricominci addirittura dall’adolescenza. Adesso mi sento proprio in una fase adolescenziale, per fortuna. Naturalmente devo anche fare i conti con il fatto che anagraficamente non è così!”.

Quando parla di una seconda adolescenza, intende anche una forma di ribellione, il desiderio di riprendersi qualcosa che non ha vissuto?

“Più che ribellione, parlerei di adattamento. È come se avessi concluso un ciclo della mia vita e ne avessi cominciato un altro. Sto ripercorrendo tutte le tappe. Sono passata dai dodici anni ai quindici, poi ai diciotto. Adesso, forse, sono arrivata ai ventidue! Però è vero che c’è anche il desiderio di recuperare qualcosa. Proprio l’altro giorno raccontavo a mio figlio che, quando ero ragazza, studiavo danza anche il sabato pomeriggio. Mi è mancata tutta quella parte dell’adolescenza fatta di ragazzi, di paninoteche, di sabati sera. La mia insegnante era severissima, ci faceva rimanere a danza anche fino alle dieci di sera. E quindi quelle esperienze non le ho vissute. Poi ho cominciato a lavorare a diciott’anni. Contemporaneamente mi sono laureata, ma lavoravo già. Guadagnavo anche bene. Negli anni Novanta una ballerina poteva guadagnare parecchio: arrivavo a guadagnare più di mio padre, ed era una situazione buffa. Quando cominci a guadagnare, però, ti senti subito adulta. In qualche modo bruci delle tappe. Oggi vedo mia figlia, che ha vent’anni, vive in una residenza universitaria e fa la vita da studentessa. Ecco, quella vita non l’ho mai fatta. Quindi sì, forse adesso sto cercando di recuperare qualcosa”.

È curioso: pensa di essere arrivata tardi. Non è che invece ha anticipato i tempi?

“È vero! In alcuni ambiti sono arrivata tardi, in altri sono stata in anticipo. E poi, soprattutto, dove siamo arrivati? Non si arriva mai davvero da nessuna parte!”.

Ha nominato spesso la sua famiglia d’origine. In che cosa si sente ancora figlia?

“Per fortuna ho ancora entrambi i genitori, quindi mi sento molto figlia. Però me ne sono andata di casa molto presto e, da un certo punto di vista, mi sono sganciata abbastanza rapidamente. Mi sento proprio un Sagittario, con questo bisogno di indipendenza. E sono anche la seconda figlia, quindi forse c’è stata una sorta di ribellione da secondogenita. Mi sento ancora figlia perché so di avere una copertura, qualcuno alle spalle. Ma oggi mi sento soprattutto madre”.

Guardando Laura e Lorenzo, quali aspetti del suo carattere riconosce nei suoi figli?

“Non è facile rispondere. Laura, per esempio, per certi versi non mi somiglia per niente. È molto testarda, cupa, decisamente più determinata di me. Ci scontriamo in una maniera folle. Non so se sia stata determinata nei fatti, ma non mi sono mai percepita così. Molte opportunità, nella mia vita, mi sono arrivate anche abbastanza facilmente. Credo però che i miei figli mi somiglino soprattutto nella lealtà e nell’onestà. È un valore che mi ha trasmesso mio padre e al quale tengo moltissimo. Laura, forse, è addirittura più onesta di me. È onestissima. A Lorenzo sto cercando di trasmettere lo stesso principio. Ogni tanto vorrebbe fare qualche piccola furbizia, quelle sciocchezze che si fanno a scuola, magari copiare. Ma cerco di fargli capire quanto sia importante essere onesti. Penso che mi somiglino anche nella positività con cui affrontano la vita. Non so quanto sia una somiglianza naturale e quanto dipenda dal fatto che ho cercato di educarli in questo modo. Però credo che, in qualche maniera, abbiano interiorizzato questo atteggiamento. E sono convinta che l’onestà sia soprattutto una forza. Alla fine paga sempre”.

La conosciamo come attrice, regista e adesso anche come autrice. Ma quando si spengono i riflettori, quando non è impegnata sul set, come vive il tempo lontano dal lavoro?

“Adoro sistemare, mettere ordine. Sono un’accumulatrice, ma poi a un certo punto mi viene voglia di buttare via tutto! Quando non lavoro mi dedico ad attività molto pratiche. Mi piace sistemare gli armadi, gli scaffali, le stanze dei miei figli, spostare i mobili, cambiare qualcosa in casa. Sono occupazioni che mi danno soddisfazione. E poi scrivo. Negli ultimi tempi la scrittura mi ha aperto un mondo. Ho fatto due master con Marco Missiroli e devo dire che è stata un’esperienza importantissima. Ho scoperto una prospettiva completamente nuova, non soltanto sulla sceneggiatura cinematografica, ma proprio sulla scrittura in sé. È una risorsa enorme. Se non avessi questa possibilità, nei periodi in cui non lavoro probabilmente impazzirei, perché starei continuamente a rimuginare. Per fortuna ho sempre qualcosa da fare. Ho i miei genitori, la famiglia, tante occupazioni. Però la scrittura è diventata un’attività che mi consola veramente. Devo dire che ultimamente ho riscoperto anche la lettura. Per un lungo periodo, soprattutto dopo la fine del mio matrimonio e durante il Covid, avevo smesso di leggere tanto. Guardavo moltissima televisione, soprattutto serie. Da un po’ di tempo, invece, ho ricominciato a leggere con grande piacere. La sera spesso non accendo neppure la televisione. Non dovrei dirlo, visto che lavoro proprio in quel mondo e dovrei seguire quello che viene prodotto! Ma quando trovo un bel libro non vedo l’ora di tornare a leggerlo. C’è una lezione che vorrei trasmettere ai miei figli: quando hai un libro da leggere, non sei mai veramente solo. Devo avere sempre un libro in borsa, anche quando vado in vacanza. È la compagnia più bella che si possa avere. Non voglio atteggiarmi a intellettuale, giuro che lo penso davvero. Mi dispiace che i miei figli, almeno per adesso, non abbiano sviluppato questo piacere. Leggono i libri assegnati a scuola, ma non spontaneamente. Per me è quasi inspiegabile”.

Forse, alla loro età, la lettura viene ancora associata soprattutto a un obbligo scolastico, anziché a un piacere personale. Pensa che possano scoprirla più avanti?

“Forse è vero. Non ricordo esattamente quando abbia cominciato a leggere con passione, però credo abbastanza presto. Jane Austen mi ha aperto il mondo dei romanzi. Penso di aver cominciato a leggerla intorno ai sedici anni. Certo, i miei figli oggi sono sottoposti a molti più stimoli di quanti ne avessimo noi. Ci sono i video, i social, un bombardamento continuo di contenuti. Probabilmente per loro è più difficile trovare quel piacere nella lettura”.

Ha citato Jane Austen. Uno dei suoi romanzi più celebri è Orgoglio e pregiudizio. Se dovesse scegliere tra queste due parole, quale ha pesato maggiormente sul suo percorso?

“Direi il pregiudizio. Per molto tempo ho sofferto soprattutto quello. Mi sono sempre sentita un po’ fuori dal coro. Quando ho cominciato a fare l’attrice, venivo dalla danza e non avevo una formazione accademica di recitazione. Quando facevo la ballerina, invece, avevo studiato soprattutto danza classica e quindi non mi sentivo del tutto adatta al mondo della televisione. In qualche modo mi sono sempre sentita fuori posto, come se non avessi esattamente le caratteristiche richieste dall’ambiente nel quale mi trovavo. Ho sofferto molto i pregiudizi, anche quelli che magari immaginavo che gli altri avessero nei miei confronti. L’orgoglio, invece, non è una caratteristica che mi appartiene particolarmente. Non sono una persona molto orgogliosa. Penso, per esempio, ai rapporti sentimentali. Ci sono persone che tengono il punto, che non vogliono fare il primo passo. Io no. Se sento il bisogno di parlare o di telefonare tre volte di seguito, lo faccio. Non mi preoccupo troppo dell’orgoglio”.

Quando ha cominciato a liberarsi da quei pregiudizi e a riconoscere davvero il proprio valore?

“Mi ci è voluto molto tempo. Il vero punto di svolta è stato Biennale College. Vincere quella selezione e riuscire a realizzare Come le tartarughe mi ha fatto capire veramente quanto valessi. Anche nella danza mi capitava spesso di sentirmi dire che ero stata scelta perché ero alta, bella e bionda, più che perché ero brava. Quando lavoravo al Bagaglino, per esempio, c’era sempre qualcuno che attribuiva il mio successo al fatto che fossi carina. Sembrava che ci fosse sempre qualcos’altro oltre alla bravura. Anche come attrice è complicato. Non sai mai fino a che punto ti abbiano scelta perché sei brava oppure perché sei semplicemente giusta per quel ruolo. Il nostro mestiere è fatto di tante componenti. Magari funzioni bene accanto a un determinato attore, sei adatta a un personaggio, piaci al regista. Entrano in gioco molti fattori. Con Come le tartarughe, invece, è stato diverso. Mi presentavo in un mondo completamente nuovo, dove non conoscevo nessuno. C’erano selezionatori e tutor internazionali. Venivo giudicata per la storia che avevo scritto e per il modo in cui la raccontavo. Lì ho capito veramente che avevo un valore. E sono stati proprio loro a incoraggiarmi anche a interpretare la protagonista del film. Non l’avrei mai immaginato. Nessuno mi aveva mai affidato un ruolo da protagonista. Ero convinta che qualcuno avrebbe potuto dirmi: “’Ma che cosa fai? Adesso vuoi anche recitare nel tuo film?’. Invece è stata la scelta più semplice. Intanto non avevamo molti soldi per realizzarlo. Ma soprattutto quella era una storia che conoscevo, che avevo scritto io. Per me era più facile dirigere me stessa che scegliere un’attrice, magari anche abbastanza famosa, che avrebbe portato inevitabilmente una propria interpretazione. Forse un’altra attrice avrebbe potuto farlo meglio, chi lo sa? Ma per me è stata la scelta più naturale. Quell’esperienza mi ha fatto dire finalmente: valgo come attrice, come scrittrice e come regista. È stato davvero un punto di svolta”.

Prima ha ricordato quanto, soprattutto all’inizio della carriera, la sua immagine abbia influenzato il giudizio degli altri. Oggi, quando si guarda allo specchio, che rapporto ha con la donna che vede?

“Lo specchio! Mi fa sorridere, perché di recente ho scritto proprio un testo su questo tema. Mi piace specchiarmi. Alcune volte mi trovo carina, altre volte brutta. Ma lo specchio serve anche a curare il proprio aspetto. Se vedo che ho i capelli brutti, cerco di sistemarli. Ci sono giorni in cui mi guardo e penso: ‘Che bella faccia che ho oggi!’. Magari sono anche stanca, ma mi piaccio. Altre volte mi sveglio e mi dico: ‘Mamma mia, quanto sono brutta oggi!’. Però, al di là di questo, penso anche che allo specchio siamo spesso più belli di come ci vedono gli altri. Perché, quando ci guardiamo, istintivamente ci atteggiamo, assumiamo una posizione, cerchiamo di metterci nel modo che ci piace di più. Non so se gli altri mi vedano davvero come mi vedo io allo specchio. Non so rispondere fino in fondo”.

Se oggi potesse incontrare la bambina che cominciava a studiare danza classica, quella che cercava un palcoscenico sul quale essere finalmente vista, che cosa pensa che le direbbe guardando la donna che è diventata?

“Credo che vedrebbe una grandissima somiglianza con quella bambina. Mi direbbe: ‘Ma non sei cambiata per niente!’”.

Che cosa è rimasto così uguale, nonostante tutto quello che ha vissuto?

“Il candore e lo scetticismo insieme. Anzi, forse più che scetticismo dovrei dire cinismo. Da un lato sono candida, dall’altro sono molto cinica nei confronti di quello che mi circonda. È una contraddizione che ho sempre avuto dentro di me. Ero così già quando avevo sei anni. Sotto questo aspetto non credo di essere cambiata”.