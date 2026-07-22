Monica Esposito morta a Modena, perse le gambe nell'attentato di Salim El Koudri: ora è indagato per omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Monica Esposito, la donna rimasta gravemente ferita nell’attentato di Modena, è morta e ora Salim El Koudri dovrà rispondere di omicidio. La 55enne è deceduta in ospedale, dove si trovava da oltre 60 giorni dopo essere stata falciata dall’auto guidata dal 31enne marocchino. Monica Esposito aveva subito l’amputazione delle gambe ed era una delle otto persone rimaste ferite il 16 maggio.

Non ce l’ha fatta Monica Esposito, ferita nell’attentato di Modena

Monica Esposito era ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara (Modena) dove era stata trasferita da poche settimane dopo il periodo trascorso presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Fin da subito gravissima, la donna non ha mai ripreso conoscenza nonostante i tentativi medico-chirurgici effettuati.

Nelle ultime ore, le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate fino al decesso, rendendo vano ogni ulteriore intervento da parte dei medici.

ANSA

Modena, si aggrava la posizione di Salim El Koudri

Quel sabato pomeriggio del 16 maggio, Monica stava camminando insieme al marito Angelo sul marciapiede nei pressi di via Emilia Centro quando sono stati travolti da una Citroën C3. Alla guida c’era Salim El Koudri, un 31enne nato in Italia da famiglia di origini marocchine, residente a Ravarino e con un passato di disturbi e cure psichiatriche.

L’auto è piombata ad alta velocità sui pedoni in pieno centro storico, lasciando a terra otto feriti. Dopo lo schianto, l’aggressore è sceso dal veicolo armato di coltello, venendo però inseguito e bloccato da alcuni cittadini eroici prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Con il tragico decesso di Monica dopo settimane di ricovero, la posizione giudiziaria di El Koudri si è ulteriormente aggravata.

La famiglia di Monica Esposito ha dato il via libera alla donazione degli organi

La famiglia di Monica Esposito ha dato il proprio consenso alla donazione degli organi. Le Direzioni, i medici e il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria, dell’Azienda Usl di Modena e dell’Azienda Usl di Bologna hanno espresso la propria vicinanza ai familiari della paziente, esprimendo le loro più sentite condoglianze.

Sulla tragedia è intervenuto Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, parlando di una notizia terribile e aggiungendo che tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore’.

”Avevamo sperato tutti che ce la potesse fare, nonostante le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi – ha continuato De Pascale – I professionisti dei nostri ospedali hanno fatto tutto il possibile per salvarla, con competenza, dedizione e grande impegno”.