Monica Guerritore e il tumore, "ho finito la chemio, nascosto tutto sotto una parrucca": il messaggio social

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Monica Guerritore ha raccontato sui social gli ultimi mesi ha affrontato la chemioterapia. “Ora ho finito, ho finito tutte e sei le chemio. È andato tutto molto bene grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici”, ha detto l’attrice e regista, che ha parlato del tumore una volta finite le cure. “Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca con una frangetta e un taglio strano di capelli quello che mi accadeva”, ha spiegato.

Monica Guerritore e il tumore, il video sui social

Nel filmato appare serena, anche se a tratti commossa, perfetta nella bellezza, nella compostezza e nell’eleganza che l’hanno sempre contraddistinta.

Monica Guerritore ha affidato a un video postato sui social un messaggio importantissimo, in cui ha ammesso di aver avuto un tumore e ha raccontato gli ultimi mesi in cui ha affrontato la chemioterapia, con la forza e la determinazione di chi ha voluto tirare dritto, senza rinunciare a impegni e incontri, di chi si è affidato alla bellezza dell’arte, della musica e della poesia, oltre che all’amore delle persone, pur nelle difficoltà fisiche e psicologiche dovute alla chemio.

“Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici“, ha detto l’attrice e regista, che ha deciso di raccontare la sua malattia una volta superata: “Non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio”.

“Ho nascosto tutto sotto una parrucca”

Per mesi, infatti, Monica Guerritore ha portato avanti gli impegni che aveva preso, nonostante il ciclo di cure: “Ho fatto il primo trattamento il giorno prima di partire per Nizza, dove mi aspettavano due settimane di prove per Le Villi”.

Poi ha spiegato: “Quando sono tornata, dopo tre settimane, a Roma e le prime ciocche di capelli hanno cominciato a lasciarsi andare ho abbracciato mio marito, la mia roccia e ho pianto”.

Monica Guerritore era impegnata, fino a luglio, nella promozione di Anna, film, di cui è regista e protagonista, sulla straordinaria Anna Magnani: “Dovevo andare avanti, e per farlo non dovevo far trapelare niente. Non era di me che dovevo parlare, ma del film. Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca con una frangetta e un taglio strano di capelli quello che mi accadeva”, ha spiegato.

La scoperta della malattia

Nel video la Guerritore racconta tutto dal principio; “Era a metà aprile e a un controllo che faccio periodicamente, uno dei valori era fuori norma, il Ca125. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo, il professor Cortesi. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei”.

L’attrice ha poi constatato che “ci si ammala quando il corpo abbassa le difese immunitarie. Quel dato fuori norma era cresciuto all’improvviso per un dispiacere, per un’amarezza, e in quella fragilità ha trovato linfa, ma poi mi sono fatta forte”.

Durante gli impegni a cui non ha voluto rinunciare, comunque, ha ammesso di sentisi “strana, in imbarazzo, ho serrato i denti e sono andata. I flash dei fotografi, gli sguardi dei colleghi…. avevo paura“.

Il ringraziamento ai medici

L’attrice ha poi riservato un pensiero a “quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c’era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d’altro. Ho toccato con mano, in fondo, la solidarietà e l’umanità delle persone”.

Ma il grazie più importante lo ha riservato al “professor Cortesi, alla nostra sanità e alla ricerca che sposta sempre l’asticella in avanti e ci protegge e cura”.

Poi si è rivolta alle figlie e al marito che sono stati al suo fianco. “Ecco, a voi amiche del mondo chiedo scusa, non ne ho parlato, lo faccio ora con le mie parole, sinceramente”, ha concluso.

“Ho finito e sono felice”

Poi in un post successivo, la Guerritore ha aggiunto: “Ho finito oggi il ciclo di chemio di 4 mesi. Ed è tutto rientrato. Il valore fuori norma trovato ad aprile (sotto controllo grazie alla diagnosi precoce) è a posto“.

Poi ha invitato tutti a non travisare le sue parole e a non scrivere falsità: “Ho già combattuto a sufficienza per continuare a sembrare in forma e sostenere Anna”.

“Ma mentre incontravo il pubblico la forza raddoppiava. Ecco come ce l’ho fatta. Sono felice”, ha concluso l’attrice.