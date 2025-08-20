Monica Maggioni si dimette e lascia la Rai ma resterà in due programmi: il cambio di ruolo dell'ex presidente

Monica Maggioni lascia la Rai, per sua scelta. Dopo 33 anni, la giornalista non sarà più una dipendente dell’azienda anche se resterà, da esterna, e continuerà la sua attività da autrice e conduttrice nei suoi programmi. Maggioni lascia il suo attuale ruolo da responsabile della Direzione editoriale per l’offerta informativa.

Monica Maggioni lascia la Rai

Dopo 33 anni di carriera in Rai, Monica Maggioni lascia l’azienda di viale Mazzini. Non sarà più una dipendente ma continuerà da esterna a fare i programmi. Ex direttrice del Tg1 e presidente della Rai, era attualmente responsabile della Direzione editoriale per l’offerta informativa.

L’addio di Maggioni arriva a sorpresa ma sarebbe pianificato da tempo: resterà in Rai con un contratto di collaborazione, con un compenso decisamente più basso.

Monica Maggioni, 61 anni

Il nuovo ruolo

La decisione di Monica Maggioni è quella di optare per un incarico più inquadrato sulla sua attività giornalistica e di autrice e conduttrice, lasciando la carica quindi di dirigente.

Per la sua sostituzione in capo alla Direzione dell’offerta informativa, si fanno già i nomi di Francesco Giorgino, Simona Sala (ex direttrice di Radio2), Antonio Preziosi (direttore del Tg2), Angela Mariella (oggi alle relazioni istituzionali) e Luca Mazzà, direttore per il contratto di servizio.

L’accordo tra la giornalista e la tv pubblica dovrà ora essere ratificato dal prossimo Consiglio di amministrazione Rai. Pur non essendo più una dipendente, l’ex direttrice del Tg1 continuerà a condurre i suoi programmi di approfondimento: “In mezz’ora” su Rai 3 e “NewsRoom” su RaiPlay, come riportato dal Corriere della Sera e proseguirà nella loro scrittura.

La carriera

La decisione di Monica Maggioni ricalca quella presa, sempre in ambiente Rai, da Bruno Vespa. Il giornalista e conduttore aveva scelto anch’egli di dimettersi da dipendente dell’azienda ma di continuare a condurre due programmi sull’emittente, “Porta a Porta” e “Cinque Minuti”.

Monica Maggioni, 61enne, milanese, era entrata per concorso ed è diventata, ruolo dopo ruolo, uno dei volti simbolo della tv pubblica.

Ha condotto Unomattina, è stata direttrice di RaiNews, la prima direttrice donna del Tg1 e presidente della Rai dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018, fino all’ultima carica ricoperta, quella appunto di Direttrice editoriale per l’offerta informativa.