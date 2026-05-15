Monica Montefalcone morta alle Maldive con altri sub, l'ipotesi del noto apneista Pelizzari: "Mi tormenta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Era una “biologa appassionata” e una “subacquea molto brava”. Così Andrea Pelizzari, tra i più grandi apneisti italiani, descrive Monica Montefalcone, la docente universitaria morta assieme alla figlia e ad altri tre sub italiani durante una immersione alle Maldive. Secondo Pelizzari è strano che nessuno dei cinque sia riuscito ad uscire dalle grotte e dare l’allarme.

Monica Montefalcone morta alle Maldive, parla Umberto Pelizzari

Umberto Pelizzari, apneista e conduttore tv, detentore di numerosi record mondiali, conosceva Monica Montefalcone, una dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive.

Assieme a Montefalcone, biologa e docente all’Università di Genova, sono morte la figlia 23enne Giorgia Sommacal, la collega ricercatrice Muriel Oddenino e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

ANSA/FB

Pelizzari la descrive così a La Stampa: “Era una biologa appassionata, una subacquea molto brava, preparata”, che si era già immersa a 90 metri. “Sono annichilito”, aggiunge.

Gli organizzatori “super professionisti”

L’apneista conosce molto bene i luoghi dove è avvenuta la tragedia e il tour operator che aveva organizzato la crociera alla quale stava partecipando il gruppo: “Dei super professionisti, che si prendono cura di tutto, precisi”.

Sei mesi fa, racconta, era stato sulla Duke of York, la stessa barca dove si trovavano gli italiani.

L’ipotesi dell’apneista sulla strage dei sub

Sono diverse le ipotesi possibili su quanto accaduto durante quell’immersione: “Quello che mi tormenta – dice Pelizzari – è che nessuno di loro sia uscito dalla grotta per dare l’allarme”.

Tra gli scenari ipotizzati quello secondo cui il gruppo potrebbe aver perso l’orientamento: “Ci si può perdere nella grotta, si va nel panico, si inizia a pinneggiare, si alza la fanghiglia, non si trova più la strada d’uscita”.

E le torce, spiega, servono a poco quando si alza il fango: “È come accendere i fari nella nebbia”.

Altra ipotesi in linea teorica “che si respiri aria o miscela non buona contenuta nelle bombole”.

Una pista da escludere secondo Pelizzari: “Non può essere questo il caso, parliamo di professionisti scrupolosi”.