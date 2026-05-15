Monica Montefalcone morta alle Maldive, il dolore del marito che ha perso moglie e figlia: "Successo qualcosa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Monica Montefalcone è morta durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia. A parlare, nelle ore successive alla tragedia, è stato il marito Carlo Sommacal, che ha perso moglie e figlia nello stesso drammatico episodio. “Dev’essere successo qualcosa là sotto”, ha raccontato l’uomo, convinto che Monica, esperta subacquea, non avrebbe mai affrontato un’immersione rischiosa senza le necessarie condizioni di sicurezza.

Monica Montefalcone morta alle Maldive, le parole del marito

Carlo Sommacal ha ricostruito, in un’intervista a La Repubblica, cosa è successo prima della tragedia avvenuta alle Maldive, dove Monica Montefalcone e la figlia Giorgia stavano partecipando a un’immersione subacquea.

“L’unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra”, ha dichiarato l’uomo.

ANSA/FB

Carlo Sommacal ha spiegato di non riuscire ancora a comprendere cosa possa essere accaduto durante l’immersione, ma di essere convinto che qualcosa sia andato storto sott’acqua.

“Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi”, ha aggiunto, sottolineando la lunga esperienza della moglie nel mondo delle immersioni.

Monica Montefalcone e la figlia alle Maldine per progetto di ricerca

La famiglia Sommacal è molto conosciuta nel quartiere di Pegli, a Genova, dove Carlo vive insieme al figlio Matteo.

Nelle ultime ore amici e vicini si sono stretti attorno all’uomo, colpito dalla perdita della moglie e della figlia.

Monica Montefalcone era ricercatrice e docente associata, responsabile del progetto ‘Mare caldo’ dal 2019, una collaborazione tra il DiSTAV, Greenpeace Italia ed ElbaTech che mira a monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sui mari italiani.

Proprio Greenpeace l’ha ricordata con un video tributo.

Secondo quanto appreso, Monica Montefalcone si sarebbe trovata alle Maldive come coordinatrice di un progetto di ricerca di UniGe.

Insieme alla figlia e le tre vittime italiane, avrebbero deciso di fare un’escursione subacquea che non era legata al progetto per l’Università.

Il legame tra madre e figlia

Il marito della donna, morta durante un’immersione alle Maldive, ha voluto anche ricordare il forte legame madre-figlia che univa Monica e Giorgia.

“Erano sempre insieme”, ha spiegato Carlo Sommacal, ricordando il carattere simile delle due donne, entrambe molto legate al mare e alle immersioni.

Dopo gli studi e l’esperienza lavorativa a Milano, Monica Montefalcone avrebbe scelto di trasferirsi a Genova proprio per vivere vicino al mare e continuare a dedicarsi alle immersioni e all’insegnamento.

Anche la figlia Giorgia aveva sviluppato la stessa passione.

Carlo Sommacal ha ricordato come entrambe riuscissero a trascorrere molto tempo sott’acqua ad osservare i coralli.

Nel ricordare la moglie, l’ha descritta come una donna forte anche nella vita quotidiana.

Di Monica Montefalcone ha parlato anche Andrea Pellizzari, uno dei più grandi apneisti italiani.

Le indagini

L’ultimo contatto tra Carlo Sommacal e la moglie sarebbe avvenuto tramite WhatsApp.

Una conversazione semplice, dedicata ai tre gatti di famiglia rimasti a casa a Genova.

Restano aperti gli interrogativi sulle cause della tragedia avvenuta alle Maldive.

Le autorità locali starebbero lavorando per chiarire cosa sia successo durante l’immersione.

La sera prima era stata diramata l’allerta meteo gialla.

A Il Gazzettino, ha parlato la mamma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani morti durante l’immersione.