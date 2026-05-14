Monica Montefalcone morta alle Maldive in un'immersione, chi era la biologa e prof all'Università di Genova

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova ed esperta di ecologia marina tropicale, è tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta durante un’immersione alle Maldive. Da anni studiava le barriere coralline e gli ecosistemi sommersi dell’Oceano Indiano, coordinando missioni scientifiche internazionali.

Chi era Monica Montefalcone

Tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, c’è anche Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università degli Studi di Genova, considerata una delle maggiori esperte italiane di ecologia marina tropicale e conservazione degli ecosistemi subacquei.

La professoressa partecipava da anni a missioni scientifiche nell’arcipelago maldiviano, dove coordinava attività di studio sulle barriere coralline e sugli habitat sommersi.

iStock

Montefalcone lavorava presso il DISTAV, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’ateneo genovese, dove insegnava Ecologia marina tropicale e Scienza subacquea.

La sua attività scientifica era focalizzata sul monitoraggio degli ecosistemi bentonici, sulle praterie di Posidonia oceanica, sulle grotte marine sommerse e sulle scogliere coralline tropicali, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici e dell’impatto umano sugli habitat marini.

Le spedizioni subacquee

Nata a Milano nel 1974, si era laureata con lode in Scienze biologiche all’Università degli Studi di Milano prima di conseguire il dottorato in Scienze del mare all’Università di Genova. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a numerosi progetti internazionali dedicati alla tutela degli ecosistemi marini del Mediterraneo e dell’Oceano Indiano.

Dal 2013 era responsabile scientifica di diverse attività di ricerca sulle scogliere coralline delle Maldive, seguendo campagne di monitoraggio ambientale e spedizioni scientifiche subacquee. La docente era conosciuta anche per il suo lavoro sulla cartografia del paesaggio subacqueo e sulle tecniche di monitoraggio non distruttivo degli habitat marini.

Il laboratorio da lei coordinato all’Università di Genova si occupava di rilevamenti in immersione, analisi fotografiche e studi sugli effetti delle invasioni biologiche e delle anomalie climatiche sugli ecosistemi costieri e tropicali.

La tragedia alle Maldive

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Montefalcone si trovava alle Maldive anche per attività collegate alla ricerca universitaria. L’immersione durante la quale è avvenuta la tragedia sarebbe però avvenuta al di fuori delle attività scientifiche ufficiali, durante un’escursione organizzata da una barca safari specializzata in diving.

Nel tragico incidente, oltre alla docente hanno perso la vita altre 4 persone. Fra queste sua figlia, Giorgia Sommacal, che fra poche settimane avrebbe compiuto 23 anni, e una collega, Muriel Oddenino, residente nel Torinese.