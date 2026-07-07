Monica Setta intervista Roccella sulla Rai, "registrata prima dell'incidente del marito, scelta condivisa"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Intervista esclusiva di Monica Setta ad Eugenia Roccella in onda martedì 7 luglio alle 21.30 su Rai 2. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità parlerà del marito, Luigi Cavallari, di cui non si hanno più tracce dallo scorso 27 giugno quando, durante una gita in barca, si è tuffato e non è più riemerso. La trasmissione era stata registrata prima dell’incidente e, come spiegato dalla conduttrice, la messa in onda è stata una scelta condivisa con Roccella.

Intervista di Monica Setta ad Eugenia Roccella

Eugenia Roccella aprirà la puntata di “Storie al bivio di sera”, il programma di Monica Setta in onda martedì 7 luglio alle 21.30 su Rai 2. L’intervista con la ministra era stata registrata prima del tragico incidente del marito, Luigi Cavallari, disperso nel lago di Vico lo scorso 27 giugno.

Nonostante il dramma in corso, Rai trasmetterà il filmato in formato integrale per esplicita volontà della stessa Roccella, come spiegato dalla stessa Setta in un post sui suoi canali social.

Le spiegazioni della Rai

Setta non si è detto certo sorpresa delle critiche che ha ricevuto quando si è diffusa la notizia che sarebbe andata in onda l’intervista. “È giusto e doveroso da parte mia precisare alcuni punti essenziali a proposito di questo importante documento sull’amore che ha unito per mezzo secolo la coppia”, ha precisato la conduttrice.

“Qualcuno scrive che il ministro ha voluto fortemente la messa in onda. Non è vero. Come può confermare la portavoce di Roccella, la decisione è stata frutto di una lunga e a tratti dolorosa riflessione. Pur avendo la liberatoria di Roccella, il direttore degli Approfondimenti ci ha chiesto di decidere insieme lasciando ovviamente la libertà al ministro che già sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Ho letto che sarebbe una intervista di archivio ma è falso. È l’ultima testimonianza di Eugenia Roccella a proposito del suo rapporto con il marito registrata solo qualche giorno prima della tragedia al lago di Vico”, aggiunge.

“Conosco Roccella da molto tempo e so quanto era profondamente legata al suo compagno di vita. È ovvio che i commenti vergognosi sui social apparsi subito dopo la scomparsa la abbiano distrutta, eppure, fedele al suo carattere che cerca sempre il bene, si è concentrata su chi, al contrario, le aveva espresso vicinanza, affetto, amore. Per adesso rispettiamo il suo dolore e, se vi va, vi raccontiamo la storia di un amore immenso lungo 50 anni di matrimonio, lo faremo senza commenti, assumendo quella intervista come una pura testimonianza esclusiva”, chiosa Setta.

Lo scambio con Rita Dalla Chiesa

Tra i commenti, è spuntato anche quello di Rita Dalla Chiesa che ha avuto uno scambio con Monica Setti. La prima ha scritto: “Monica, ti prego, sei troppo intelligente. Non mandarla in onda, in questo momento”. Allora, la seconda: “Rita, mi stupisce che neanche tu abbia letto il post. La scelta è stata condivisa con il ministro Roccella che ha deciso di non annullare una puntata già programmata per oggi”.

Parlando con la conduttrice, Eugenia Roccella racconta di quanto Cavallari le fu presentato da suo padre Franco Roccella, tra i fondatori del Partito Radicale. Allora lei aveva 18 anni mentre il futuro marito ne aveva 30. “Fu subito amore, da quel momento non ci siamo più lasciati. È stato la mia fortuna per 50 anni come moglie e madre. Sono stata fortunata in questa reciproca scelta, lui mi ha sostenuto in tutti i momenti difficili. Sapere di poter contare su una persona che ti vuole bene davvero”.

Rai fa sapere che il contenuto della puntata era stato pensato come racconto intimo di una storia lunga cinquant’anni, non come cronaca di un dramma familiare. Il loro rapporto ha attraversato decenni di vita pubblica e privata, culminato nel traguardo delle nozze d’oro festeggiate da poco. “È l’amore della mia vita“, ha chiosato la ministra parlando del marito.

Chi è il marito della ministra

Le ricerche del marito della ministra proseguono senza sosta, finora senza nessun esito. L’uomo è scomparso dal 27 giugno quando, durante una gita al lago di Vico, Viterbo, si è tuffato in acqua, ha accusato un malore e non è più riemerso.

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è sposato dal 1976 con la ministra Roccella e con lei ha due figli.

A una settimana dalla scomparsa del marito, lo scorso sabato 4 luglio la ministra Eugenia Roccella ha rotto il silenzio e parlato per la prima volta della situazione: “Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”, le parole della ministra sulla sua pagina Facebook.