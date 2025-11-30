Monito di Cesare Cremonini alla politica tra autoritarismi e fascismo: "Ci sono ancora, su Meloni-Schlein..."

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Cesare Cremonini ha parlato della situazione politica in Italia e a livello internazionale. Il cantante ha fatto riferimento al ritorno degli autoritarismi in diversi Paesi del mondo. Per quanto riguarda il confronto tra Meloni e Schlein, Cremonini ha dichiarato di non sostenere nessuna delle due leader.

L’intervista a Cesare Cremonini

Durante una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il cantante Cesare Cremonini si è trovato a ricordare l’inizio degli anni ’90 come un periodo in cui, stando alle parole dell’intervistatore “la Storia era finita”.

Cremonini ha ricordato i momenti significativi di quegli anni quando, finita la Guerra Fredda, sembrava che la globalizzazione avrebbe portato il mondo verso la pace e la prosperità.

Il cantante ha però poi continuato:

Tutto si è infranto con il G8 di Genova e l'11 Settembre. I politici non capiscono: passa il tempo, i nomi restano. Sono sempre gli stessi, anche se cambiano corpo

Cremonini sul fascismo

Cremonini ha poi continuato, spiegando il suo punto di vista:

Fascismo, mafia, autoritarismo esistono ancora, sotto altre forme. È pericolosissimo dire che oggi l’autoritarismo non c’è perché siamo in democrazia. O che il fascismo non esiste perché non c’è più Mussolini.

Cremonini ha poi criticato vari aspetti della società e dello sviluppo tecnologico recenti come indici di eccessivo individualismo di pochi che “pesa sulle spalle di molti”. Il cantante ha commentato:

Il digitale al 100% a chi giova? Lo stesso vale per l’Intelligenza artificiale. La verità è che la produzione e il profitto devono aumentare. Sempre.

La scelta tra Meloni e Schlein

A una domanda su una possibile scelta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, leader rispettivamente del centrodestra e del centrosinistra, Cremonini ha risposto: Nessuna delle due, le leggi del tifo le applico volentieri soltanto al Bologna. La mia prospettiva è quella di un artista che dal palco guarda la gente. E quello che vedo è che per un ragazzo o una ragazza di oggi tre anni di governo sono una vita che vola via.

Il cantante ha poi continuato dichiarando: “Il mio cuore è tinto di rosso come i tetti di Bologna“, ma spiegando di essere confuso dalla politica contemporanea. Ha anche citato la figura del cardinale Zuppi, l’arcivescovo di Bologna, come esempio positivo.