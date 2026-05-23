Monito di Mattarella nel giorno della commemorazione della strage di Capaci: “La mafia finirà”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A 34 anni dalla strage di Capaci, la città di Palermo onora la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta con una giornata di cerimonie ufficiali. Durante la commemorazione ha parlato il Presidente Sergio Mattarella, che ha definito l’eredità dei magistrati un patrimonio democratico fondamentale, affiancato dai messaggi di Giorgia Meloni e del ministro Carlo Nordio.

Strage di Capaci, la commemorazione per l’anniversario

Sabato 23 maggio 2026 ricorrono esattamente 34 anni dalla strage di Capaci, l’attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. La città di Palermo ha programmato una serie di eventi coordinati dalle istituzioni per commemorare l’anniversario.

Le celebrazioni sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci sull’autostrada A29, nel punto in cui nel 1992 vennero fatti esplodere circa 500 chili di tritolo. Successivamente, presso la caserma Pietro Lungaro, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani hanno reso omaggio alle vittime davanti alla lapide del Reparto Scorte.

Il post di Giorgia Meloni sulla strage di Capaci

Durante la cerimonia è stato svelato il quadro contenente il brevetto della Medaglia d’oro al Merito civile conferita dal Capo dello Stato al personale di scorta. Dopo la Santa Messa officiata da Don Massimiliano Purpura e la proiezione del docufilm “I ragazzi delle scorte”, è previsto per le 17:58 un minuto di raccoglimento e il Silenzio d’Ordinanza.

Il messaggio del Presidente Sergio Mattarella

In occasione della Giornata della legalità, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione ufficiale per onorare la memoria dei magistrati e degli agenti caduti: “La mafia voleva piegare le istituzioni con la violenza e il ricatto, ma si è trovata di fronte a risposte inflessibili, subendo sconfitte irreversibili”.

“Grazie a donne e uomini delle istituzioni, coraggiosi e tenaci – ha proseguito Mattarella – Grazie al contributo decisivo dei cittadini. Un impegno che non ha mai sosta, per combattere le zone grigie, l’indifferenza, le metamorfosi della piovra criminale”.”

Il Presidente ha poi aggiunto: “Giovanni Falcone, e con lui Paolo Borsellino, ce lo hanno insegnato: la mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti, con un impegno educativo che sappia far crescere la fiducia in un domani da costruire insieme. L’eredità di Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla nostra democrazia”.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Carlo Nordio

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare la tragedia attraverso un post pubblicato sui social, sottolineando l’importanza della Giornata Nazionale della Legalità istituita nel 2002 per trasmettere l’impegno civile ai giovani: “Perché è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall’indifferenza”.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, presente a Palermo per le commemorazioni ufficiali, ha espresso la propria emozione legando il ricordo di Falcone alla propria esperienza professionale: “Io mi sento magistrato, prima ancora che ministro, quindi questa giornata per me è particolarmente emozionante. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita: io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia”.

“Purtroppo, lui ha sacrificato la vita per un ideale che è quello di tutti noi: salvaguardare lo Stato e la sicurezza dei cittadini” ha poi concluso Nordio. Al termine dell’intervento è poi arrivato stato annunciato che la vettura di Falcone recuperata dopo l’esplosione verrà esposta all’interno del neonato Museo del Presente.