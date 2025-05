Monreale, striscione ai funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli contro Gomorra e Mare Fuori

Vicino al duomo di Monreale, dove si sono svolti i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, su un balcone è apparso uno striscione contro le narrazioni proposte dalle serie tv Gomorra e Mare Fuori. I tre giovani sono stati uccisi nella notte tra il 26 e il 27 aprile, in seguito a una lite scoppiata per futili motivi e degenerata in una tragica sparatoria.

Monreale, funerali dei tre giovani: striscione contro Mare Fuori e Gomorra

“Basta con Gomorra e Mare Fuori – Qui si muore davvero”. Questa la scritta apparsa su uno striscione appeso su un balcone, vicino al Duomo di Monreale (Palermo) dove si sono svolti i funerali dei tre ragazzi.

La cognata di Andrea Miceli, una delle tre vittime della strage, al termine dell’omelia ha rivolto un appello ai giovani e alle istituzioni.

Fonte foto: ANSA Un momento dei funerali

“Chiedo ai giovani di pensare alla vostra vita – ha dichiarato la donna -. Quando vi stanno rubando una macchina o un telefono andatevene, scappate. E voglio fare un appello alle istituzioni e allo Stato, che ci devono ascoltare: quella sera non c’era neanche una pattuglia”.

“Lo Stato deve essere più presente – ha sostenuto la cognata di Miceli -. Perché può succedere domani e lì potrebbe esserci un nostro fratello, un nostro nipote. Chiediamo giustizia”. Così alla fine dell’omelia la cognata di Andrea Miceli, una delle tre vittime della strage.

Il fratello di Pirozzo: “Non ho fiducia nello Stato”

Conclusi i funerali, ha rilasciato delle dichiarazioni anche il fratello di Pirozzo. “Come si può perdonare una cosa del genere? Voglio ricordare mio fratello pieno di energie, in esplosione di vita, aveva tanti progetti. Chiedo alle istituzioni di prendere provvedimenti”, ha detto l’uomo.

Poi la riflessione amarissima sullo Stato: “Non abbiamo sentito la vicinanza di chi ci comanda dall’alto. Come se questo fosse normale. Sulla giustizia, non ho fiducia nello Stato e non so come andremo avanti”.

“Nessuna mamma deve vivere quello che stiamo passando noi: Massimo era beddu come u suli (era bello come il sole ndr). Era una persona altruista e buona e felice. Masino era di tutti'”, le parole della madre di Pirozzo.

Le dichiarazioni dei sindaci di Palermo e Monreale

Il sindaco di Monreale Arcidiacono ha dichiarato che se ne “vanno via sempre i migliori. Forse erano angeli e saranno loro a indicarci la strada per superare questo momento”.

“Monreale non è in ginocchio per paura, ma per commemorare questi ragazzi e il coraggio che hanno avuto. Non sono stati ammazzati, si sono sacrificati, perché quella sera poteva andare molto peggio. Grazie a loro avremo nuovamente la possibilità di tornare a respirare la libertà”, ha aggiunto il primo cittadino.

È intervenuto anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Oggi simbolicamente tutta la città di Palermo ha abbracciato le famiglie di Salvatore, Andrea e Massimo giovanissime vittime innocenti di una assurda follia, di una sottocultura che mai dobbiamo smettere di contrastare. Ciò che abbiamo visto ha devastato i cuori di ognuno di noi e la speranza è che mai più tale lutto ci raggiunga così da vicino”.

In rappresentanza dell’Amministrazione era presente l’assessore Fabrizio Ferrandelli. “Sono giornate di dolore, riflessione e considerazioni – ha scandito Ferrandelli -. Oggi, su delega del sindaco Lagalla, abbiamo voluto testimoniare la presenza dell’istituzione Comune di Palermo in un momento così difficile”.

“L’amministrazione comunale è qui per esprimere il cordoglio e la vicinanza della città di Palermo nei confronti dei familiari e delle comunità sconvolte da quanto accaduto”, ha concluso l’assessore.

Malori durante i funerali

Almeno una decina di persone, soprattutto giovanissimi, hanno accusato un malore durante i funerali delle tre vittime. Più volte l’ambulanza è intervenuta per soccorrere chi non si è sentito bene.

La madre di una ragazza, quando ha saputo del malore della figlia, è uscita dalla cattedrale, urlando “dove è mia figlia?”. Poi l’ha raggiunta e si è tranquillizzata.