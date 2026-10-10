Monsignor Vittorio Francesco Viola nominato da Papa Leone XIV arciprete della Basilica di San Pietro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Papa Leone XIV ha nominato monsignor Vittorio Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro. Viola prende il posto di un altro francescano, il cardinale Mauro Gambetti, che il Pontefice ha nominato vescovo della diocesi di Chieti-Vasto. Finora Viola era segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Papa Leone XIV lo ha nominato anche presidente della Fabbrica di San Pietro.

Vittorio Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro

Monsignor Vittorio Francesco Viola ha compiuto 61 anni lo scorso 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, una ricorrenza particolarmente significativa per il religioso, che appartiene all’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria.

Oggi, 10 ottobre, Papa Leone XIV lo ha nominato vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Viola ricopriva dal 2021 l’incarico di segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

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Monsignor Viola, una nomina che scontenta i tradizionalisti

Secondo alcune voci riportate dai media che seguono da vicino le vicende del Vaticano, la scelta di Leone XIV avrebbe scontentato i cattolici tradizionalisti.

Durante i suoi 5 anni alla guida del dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, infatti, monsignor Viola ha difeso la stretta imposta da Papa Francesco alla messa in latino, che invece era stata liberalizzata da Papa Benedetto XVI.

Come detto, Viola prende il posto di un altro francescano – Mauro Gambetti – nominato a capo della diocesi di Chieti-Vasto, in Abruzzo. Sempre su decisione di Papa Leone XIV, monsignor Aurelio García Macías, finora sotto-segretario del medesimo Dicastero, ha preso il posto di Viola alla guida del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Chi è Vittorio Francesco Viola

Nato a Biella, Vittorio Francesco Viola è entrato nell’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria dopo il diploma di maturità scientifica, frequentando l’Istituto Teologico di Assisi.

Ordinato diacono nel 1992 e sacerdote nel 1993, ha conseguito nel 2000 il dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma, dove insegna dal 2000. Dal 1999 al 2005 è stato custode del Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. Tra il 2008 e il 2014 ha guidato la Caritas diocesana ed è stato membro della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale della Cei.

Il 15 ottobre 2014 Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Tortona; l’ordinazione è avvenuta il 7 dicembre successivo. Il 27 maggio 2021 è stato nominato segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Gli auguri del vescovo Accrocca

“Come pastore della Chiesa dove il caro fratello Vittorio ha mosso i primi passi e alla quale ha fatto dono delle sue notevoli capacità, rivolgo a monsignor Viola i miei più sentiti rallegramenti per gli incarichi ricevuti dal Santo Padre”. Sono le parole del vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca, dopo l’annuncio della nomina di monsignor Vittorio Viola a vicario generale di Sua Santità per la Città di Vaticano, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.