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Un arresto per evasione dagli arresti domiciliari è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di un 41enne nella zona Villaggio Zia Lisa II. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato trovato fuori dalla propria abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi in regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Il soggetto è stato rintracciato sul terrazzo condominiale mentre installava una piscina, presumibilmente per affrontare le alte temperature estive.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito a seguito di un segnale di allarme proveniente dal dispositivo elettronico di controllo applicato all’uomo. Il sistema di monitoraggio, collegato alla Sala Operativa, ha segnalato l’alert evasione, inducendo così i poliziotti della squadra volanti a recarsi immediatamente presso l’abitazione del 41enne.

Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato il soggetto all’interno dell’appartamento. Hanno quindi avviato una ricerca nelle aree comuni dello stabile, fino a individuarlo sul terrazzo condominiale. L’uomo, impegnato nell’installazione di una piccola piscina, è apparso visibilmente affaticato dal lavoro fisico. Alla richiesta di spiegazioni, ha dichiarato di essere intento a prepararsi per affrontare il caldo estivo della città.

I precedenti e la posizione dell’indagato

Dai successivi accertamenti effettuati tramite la banca dati delle forze di Polizia, è emerso che questa evasione rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di episodi analoghi che hanno visto protagonista il 41enne. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura disposta dall’Autorità Giudiziaria proprio in relazione a reati contro il patrimonio commessi in passato.

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il soggetto venisse nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Il contesto: Villaggio Zia Lisa II e il caldo estivo

L’episodio si è verificato nella zona di Catania, precisamente al Villaggio Zia Lisa II, un quartiere noto per la presenza di numerosi complessi residenziali. L’uomo ha motivato la sua presenza sul terrazzo e la violazione delle restrizioni imposte con la necessità di installare una piscina per fronteggiare le elevate temperature tipiche dell’estate a Catania.

IPA