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Monte Bianco, 32 alpinisti bloccati dopo la frana al Couloir del Goûter: no del sindaco all'elicottero gratis

Gli scalatori avevano deciso di salire in quota ignorando gli avvertimenti delle guide dopo le recenti scariche di sassi

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Niente soccorso gratuito in elicottero per 32 alpinisti rimasti bloccati al rifugio Goûter, a 3.800 metri di quota sul Monte Bianco dopo una frana. A negare l’intervento è stato il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, spiegando che con il ritorno a condizioni calme nulla impediva loro la discesa a piedi. Gli scalatori avevano ignorato gli avvertimenti delle guide dopo le recenti scariche di sassi, e avevano deciso di salire in quota. Nell’aerea del Couloir du Goûter si sono registrate negli anni circa 80 vittime.

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