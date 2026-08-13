Monte Bianco, 32 alpinisti bloccati dopo la frana al Couloir del Goûter: no del sindaco all'elicottero gratis
Gli scalatori avevano deciso di salire in quota ignorando gli avvertimenti delle guide dopo le recenti scariche di sassi
Niente soccorso gratuito in elicottero per 32 alpinisti rimasti bloccati al rifugio Goûter, a 3.800 metri di quota sul Monte Bianco dopo una frana. A negare l’intervento è stato il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, spiegando che con il ritorno a condizioni calme nulla impediva loro la discesa a piedi. Gli scalatori avevano ignorato gli avvertimenti delle guide dopo le recenti scariche di sassi, e avevano deciso di salire in quota. Nell’aerea del Couloir du Goûter si sono registrate negli anni circa 80 vittime.