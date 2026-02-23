Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro escursionisti in difficoltà sul monte Crepacuore in località Campocatino, la stazione sciistica nel territorio del Comune di Guarcino, in provincia di Frosinone, sono stati salvati e recuperati con un elicottero dei Vigili del Fuoco, intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi. La richiesta di aiuto è arrivata sul numero unico di emergenza 112, facendo intervenire dal Comando di Frosinone cinque unità dei Vigili del Fuoco con due mezzi ed attivando il Soccorso Alpino intervenuto con altre quattro unità ed un mezzo. Con loro sono intervenute anche diverse unità dei Carabinieri. Attraverso il servizio di localizzazione di un app di messaggistica, gli escursionisti sono stati individuati con precisione ed a quel punto è stato fatto alzare in volo l’elicottero Drago 162 del reparto volo di Ciampino dei Vigili del Fuoco. In pochi minuti ha raggiunto e recuperato gli escursionisti, portandoli in una zona sicura di Campocatino all’inizio dell’imbrunire.