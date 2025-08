Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre imprenditori deferiti all’Autorità Giudiziaria e di oltre 2000 mq di area sequestrata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali nelle campagne di Monte Grimano Terme. L’area, situata lungo il Torrente Conca, è stata trovata invasa da rifiuti di varia natura e utilizzata per il trasporto illecito e lo smaltimento non autorizzato di materiali, riconducibili a un’impresa edile gestita dai tre fratelli ora indagati. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando i militari hanno scoperto la situazione durante un controllo ambientale, finalizzato alla tutela del demanio idrico e della salute pubblica.

Operazione congiunta: la scoperta dei Carabinieri Forestali

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Nucleo Carabinieri Forestale di Macerata Feltria e il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo CC Forestale di Pesaro e Urbino. I militari, durante un’attività di controllo mirata al rispetto della normativa ambientale, hanno individuato un’area recintata in località “Molino della Botta”, nel Comune di Monte Grimano Terme, dove erano stati accumulati numerosi rifiuti, in particolare materiali edili, scarti di demolizione e altri oggetti riconducibili all’attività d’impresa dei tre fratelli indagati.

Rifiuti speciali e animali in condizioni precarie

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri Forestali, insieme a personale dell’Arpam Servizio Territoriale Provinciale di Pesaro e Urbino, ai veterinari dell’AST e ai tecnici della Regione Marche, hanno rinvenuto una considerevole quantità di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Tra questi sono stati catalogati rifiuti misti da costruzione e demolizione, pezzi di motore di autovetture, numerosi RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pneumatici fuori uso, metallo, manufatti in metallo, uno scafo in vetroresina e altri mezzi a motore abbandonati.

Tra i rifiuti sono stati trovati anche 4 cani in condizioni igienico-sanitarie pessime, una quarantina di volatili da cortile e 20 capre detenute in un recinto improvvisato, circondate da ponteggi metallici e da un trattore in stato di abbandono. La presenza di animali in tali condizioni ha richiesto l’intervento dei veterinari dell’AST, che hanno impartito prescrizioni specifiche per la loro corretta detenzione e annunciato sanzioni amministrative per la mancata identificazione di alcuni capi di specie caprina.

Manufatti abusivi e mezzi non autorizzati

Durante il controllo, i militari hanno scoperto anche diversi manufatti presumibilmente abusivi, la cui regolarità sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Nel frattempo, è stato notato un autocarro in transito, carico di rifiuti misti da costruzione e demolizione, che con ogni probabilità sarebbe stato utilizzato per un ulteriore smaltimento illecito nell’area già compromessa.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era intestato alla ditta edile dei tre fratelli indagati. Né la società, né il veicolo, né il conducente risultavano iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, condizione necessaria per la gestione e il trasporto di rifiuti secondo la normativa vigente. Questo ha aggravato la posizione degli indagati, già coinvolti per la gestione non autorizzata di rifiuti.

Sequestro dell’area e delle attrezzature

Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area di circa 2000 mq, dei rifiuti depositati e dell’autocarro utilizzato per il trasporto illecito. L’operazione ha permesso di interrompere un’attività che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto causare gravi danni ambientali e rischi per la salute pubblica, oltre a compromettere il demanio idrico locale.

Le accuse e le possibili conseguenze penali

I tre fratelli, titolari dell’impresa edile coinvolta, sono stati deferiti in concorso all’Autorità Giudiziaria per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 256, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 152/2006. Per questa violazione rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Inoltre, sono accusati del delitto di invasione di terreni ai sensi degli artt. 110, 633 e 639-bis del Codice Penale, per cui è prevista la reclusione da uno a tre anni e una multa da euro 103 a euro 1.032.

Prescrizioni veterinarie e sanzioni amministrative

Il servizio veterinario dell’AST di Pesaro e Urbino ha impartito prescrizioni per la corretta detenzione dei cani trovati nell’area e ha annunciato che saranno elevate sanzioni amministrative per la mancata identificazione di alcuni capi di specie caprina. L’intervento degli specialisti ha permesso di tutelare il benessere degli animali coinvolti e di avviare le procedure per il loro recupero.

