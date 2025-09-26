Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione della licenza per trenta giorni a Monte Sant’Angelo, dove un noto esercizio commerciale è stato ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore di Foggia su proposta dei Carabinieri, è stato notificato al titolare del locale dopo una serie di episodi gravi, tra cui una rissa aggravata e il ritrovamento di un’arma clandestina. L’azione si inserisce nell’ambito dei controlli amministrativi che proseguono in tutta la provincia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Controlli serrati per la sicurezza pubblica

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo amministrativo stanno interessando l’intero territorio provinciale, coinvolgendo la Polizia di Stato e tutte le altre forze dell’ordine. L’obiettivo principale è quello di prevenire condotte illecite e tutelare la sicurezza della popolazione. In questo contesto, particolare attenzione è stata rivolta a Monte Sant’Angelo, dove un esercizio commerciale è finito sotto la lente d’ingrandimento delle autorità.

Il provvedimento di sospensione: motivazioni e dettagli

La sospensione della licenza, della durata di trenta giorni, è stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il Questore di Foggia ha adottato il provvedimento su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo, a seguito di ripetuti episodi che hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che il locale era diventato teatro di gravi disordini, richiedendo numerosi interventi per sedare situazioni di tensione e violenza.

La rissa aggravata del 18 settembre 2025

Uno degli episodi più gravi si è verificato il 18 settembre 2025, quando i militari dell’Arma dei Carabinieri sono dovuti intervenire all’interno del locale per placare una violenta rissa. La lite ha coinvolto un avventore, il titolare dell’esercizio e il figlio di quest’ultimo. Tutti i partecipanti sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rissa aggravata. Questo episodio ha contribuito in modo determinante alla decisione delle autorità di procedere con la sospensione della licenza.

Il ritrovamento dell’arma clandestina

Il giorno successivo, il 19 settembre 2025, i Carabinieri sono tornati nello stesso locale per un nuovo intervento. Durante i controlli, è stata rinvenuta un’arma clandestina all’interno dell’esercizio commerciale. Il proprietario dell’arma è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma. Questo ulteriore episodio ha aggravato la posizione del locale, già al centro dell’attenzione per i precedenti disordini.

Un punto di ritrovo per persone pericolose

Le indagini e i controlli successivi hanno permesso di accertare che il locale rappresentava un luogo di abituale aggregazione per persone pregiudicate e considerate pericolose. La presenza costante di individui con precedenti penali ha rafforzato la convinzione delle forze dell’ordine sulla necessità di adottare misure drastiche per tutelare la sicurezza pubblica. La sospensione della licenza è stata quindi vista come un atto dovuto per interrompere una situazione potenzialmente esplosiva.

