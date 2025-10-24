Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per tentato omicidio a Montecatini Terme. Un cittadino pakistano, regolarmente presente in Italia per motivi di lavoro, è stato brutalmente aggredito e accoltellato dopo una lite con due uomini nordafricani, poi fermati dalla Polizia di Stato. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la pronta reazione degli agenti ha permesso di individuare e bloccare i responsabili in tempi rapidissimi.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nelle prime ore notturne, quando una lite è scoppiata tra la vittima, un lavoratore pakistano temporaneamente presente a Montecatini Terme, e due soggetti di origine nordafricana. La discussione è rapidamente degenerata, costringendo il cittadino pakistano a tentare la fuga per sottrarsi all’aggressione.

L’aggressione e la fuga dei responsabili

Durante la fuga, la vittima è caduta a terra, diventando bersaglio di una violenta aggressione a colpi di coltello. I due aggressori si sono accaniti con numerose coltellate, lasciando il cittadino pakistano gravemente ferito. Immediatamente è scattata la segnalazione al Commissariato tramite il 112 NUE, che ha attivato la Squadra Volante, la Squadra di Polizia Giudiziaria e la Polizia Scientifica.

Le indagini e l’arresto

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale vicino alla scena del crimine. Grazie a queste riprese, sono riusciti a identificare i tratti somatici e l’abbigliamento dei due autori dell’aggressione. Nel frattempo, la vittima veniva trasportata al Pronto Soccorso per ricevere le necessarie cure mediche.

La caccia ai responsabili

È partita così una vera e propria caccia ai responsabili. Gli agenti hanno circoscritto in pochi secondi la zona dell’aggressione, riducendo progressivamente il raggio di ricerca. Nonostante le difficoltà dovute al buio, la squadra del Commissariato di Montecatini Terme ha dimostrato grande professionalità, riuscendo in breve tempo a rintracciare i due uomini che tentavano di nascondersi in ripari di fortuna per sfuggire alla cattura.

L’arresto e le misure cautelari

I due soggetti nordafricani sono stati tratti in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi la misura cautelare in carcere. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale, colpita dalla gravità dell’aggressione e dalla violenza dell’atto.

