Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre lituani sono stati arrestati a seguito del ritrovamento di documenti d’identità falsi. I militari li hanno fermati dopo la segnalazione del titolare di un negozio di biciclette di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove i tre avevano noleggiato 3 e-bike lasciando i documenti come cauzione.

Montegrotto Terme: il noleggio delle e-bike e l’inseguimento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Abano Terme sono intervenuti dopo la chiamata del commerciante. I tre, cittadini lituani senza fissa dimora di 33 anni, 34 anni e 38 anni, si erano presentati nel negozio per il noleggio. Dopo averli visti caricare in fretta le biciclette su un furgone, l’esercente si è insospettito e ha seguito il mezzo, mantenendosi in contatto con il 112. La centrale ha coordinato gli spostamenti con le pattuglie sul territorio.

I documenti contraffatti

I Carabinieri di Lozzo Atestino hanno intercettato il furgone nei pressi di un bar e, insieme al commerciante, hanno identificato i tre uomini. Gli accertamenti sui documenti consegnati in cauzione hanno rivelato che le carte d’identità erano contraffatte: le generalità riportate non corrispondevano a quelle dei soggetti fotosegnalati. I tre sono stati arrestati in flagranza per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

La decisione del giudice

Le biciclette elettriche, del valore di 1.500 euro ciascuna, sono state restituite al titolare. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, gli arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del 9 novembre il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per i tre il divieto di dimora nella provincia di Padova.

IPA