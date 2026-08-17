Montepremi da record per il SuperEnalotto, jackpot da 210 milioni per il prossimo 6 sarà il più alto di sempre
Chi farà 6 al SuperEnalotto è destinato a entrare nella storia: sarà la vincita singola più alta di sempre
Il prossimo 6 al SuperEnalotto potrebbe portare con sé la vittoria più alta di sempre nella storia del gioco. Il montepremi in vista dell’estrazione del 17 agosto, infatti, tocca i 210 milioni, cifra che supera il primato fino a oggi appartenuto alla vincita di 209,2 milioni centrata a Lodi nell’agosto 2019 in giocata singola. Si tratta, infatti, del jackpot più alto con schedina da 2 euro, mentre la vittoria più ricca di sempre resta quella del febbraio 2023, con la Bacheca dei sistemi.
- Jackpot da record in arrivo
- Montepremi da capogiro: toccata quota 210 milioni
- La top 10 delle vittorie al SuperEnalotto
Jackpot da record in arrivo
L’estrazione del 17 agosto 2026, recupero di quella non avvenuta il 15 agosto, potrebbe essere da record. Se fosse centrato il 6, infatti, potrebbe essere la vincita più alta mai realizzata da una sola persona nella storia del gioco.
Lo rende noto Sisal, che col superamento della quota 210 milioni ha sottolineato che il prossimo fortunato a centrare il successo porterebbe a casa il montepremi più alto di sempre.
Montepremi da capogiro: toccata quota 210 milioni
Fino a oggi il primato apparteneva al 6 da 209,2 milioni di euro, centrato al Bar Marino di Lodi il 13 agosto 2019 con una schedina da 2 euro.
Si trattava di una giocata in modalità Quick Pick, il sistema che genera automaticamente una combinazione casuale di numeri.
La prossima, dovesse essere centrata da una sola persona, potrebbe quindi essere la vittoria più alta di sempre.
La top 10 delle vittorie al SuperEnalotto
A dire il vero, però, non si tratterebbe della vittoria più ricca di tutti i tempi.
Il primato resta ben saldo in mano ai 90 fortunati che nel febbraio 2023, tramite la Bacheca dei Sistemi, centrarono il 6 da 371,1 milioni.
Sul podio, oltre al citato jackpot da 209,2 milioni del 2019, anche i 177,7 milioni vinti con 70 quote tramite Bacheca dei Sistemi dell’ottobre 2010.
Di seguito le vincite più alte della storia.
- 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote
- 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)
- 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote
- 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)
- 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)
- 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)
- 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)
- 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)
- 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA)
- 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)