È stata eseguita un’ordinanza di divieto di avvicinamento e di dimora a Montesarchio nei confronti di un cittadino italiano residente nel napoletano, gravemente indiziato di atti persecutori, rapina e lesioni aggravate ai danni della ex fidanzata. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, è stato notificato nella giornata di oggi dai Carabinieri del Comando Stazione locale. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la misura cautelare si è resa necessaria per prevenire il rischio di reiterazione delle condotte e tutelare la sicurezza della vittima.

La ricostruzione dei fatti: gelosia e controllo ossessivo

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento e condotte dai militari di Montesarchio, hanno permesso di delineare un quadro inquietante. L’uomo, spinto da una gelosia ossessiva, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori sia durante la relazione sentimentale che dopo la sua conclusione. Tra questi, offese, minacce, percosse, controllo del telefono della vittima e imposizioni sul suo modo di vestire. In più occasioni, avrebbe anche sottratto con la forza il cellulare della donna, utilizzando sia violenza verbale che fisica, nel tentativo di monitorare costantemente i suoi spostamenti e le sue frequentazioni.

La vittima costretta a vivere sotto sorveglianza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la situazione era diventata talmente grave che la donna, pur non convivendo con l’indagato, era stata costretta a dormire con il telefono in videochiamata durante la notte. In questo modo, l’uomo poteva controllarla anche nelle ore notturne, limitando pesantemente la sua libertà personale e la sua serenità.

L’intervento dei Carabinieri e l’attività investigativa

L’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. Le successive integrazioni e le testimonianze raccolte hanno consentito di acquisire molteplici elementi di fatto, tali da configurare un quadro gravemente indiziario a carico dell’indagato. I Carabinieri del Comando Stazione di Montesarchio hanno agito sotto la direzione della Procura di Benevento, raccogliendo prove e ascoltando diverse persone informate sui fatti.

Le misure cautelari: divieto di avvicinamento e di dimora

Il GIP del Tribunale di Benevento, valutando la gravità delle condotte e il rischio concreto di reiterazione dei comportamenti delittuosi, ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il contestuale divieto di dimora nel comune di Montesarchio. Il provvedimento, eseguito dai militari, rappresenta una misura di tutela urgente per la vittima, la cui incolumità era stata messa in serio pericolo.

