Quattro provvedimenti emessi dalla Polizia Anticrimine di Benevento dopo la violenta aggressione avvenuta nella notte del 5 ottobre 2025 a Montesarchio. Le misure sono state adottate per impedire il ripetersi di episodi simili e tutelare la sicurezza pubblica, come comunicato dalle autorità.

Le decisioni del Questore: provvedimenti restrittivi per quattro persone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Benevento ha firmato quattro provvedimenti d.a.c.ur. nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una grave aggressione ai danni di un minore. L’episodio si è verificato all’esterno di un locale di pubblico trattenimento a Montesarchio, dove il giovane, non ancora diciottenne, è stato dapprima immobilizzato e poi colpito ripetutamente con un manganello, pugni e calci alla testa, all’addome e al torace. Le lesioni riportate sono state così gravi da rendere necessario il ricovero presso l’ospedale San Pio, dove la vittima si trova tuttora in prognosi riservata.

La dinamica dell’aggressione: violenza inaudita nella notte

L’attacco, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, ha visto i quattro aggressori agire con particolare brutalità. Dopo aver immobilizzato il minore, i responsabili hanno utilizzato un manganello e hanno infierito con pugni e calci, concentrandosi su parti vitali del corpo della vittima. L’azione, secondo gli inquirenti, è stata premeditata e ha avuto luogo all’esterno di un locale frequentato da giovani, aumentando il livello di allarme sociale nella comunità di Montesarchio.

Le misure adottate: daspo Willy per prevenire nuovi episodi

Le autorità hanno deciso di applicare il cosiddetto “daspo Willy”, una misura introdotta per contrastare le condotte violente nei pressi di locali pubblici e luoghi di aggregazione. I destinatari dei provvedimenti non potranno accedere, per tre anni, dalle 19.00 alle 07.00, a esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento situati in tutta la provincia di Benevento. Inoltre, è stato imposto il divieto di stazionamento nei pressi di tali luoghi, al fine di evitare qualsiasi rischio di recidiva.

