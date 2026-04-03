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Un omicidio preterintenzionale è stato contestato a un 28enne rumeno, fermato dalla Polizia dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un 64enne italiano nella loro abitazione a Monticello Conte Otto. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Vicenza dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 2.4.2026, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza sono intervenuti in località Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza, a seguito della segnalazione di un decesso sospetto all’interno di un’abitazione privata.

I fatti accertati dagli investigatori

Il corpo senza vita di un 64enne italiano è stato rinvenuto all’interno della casa che divideva con un 28enne di nazionalità rumena. Le prime indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti del coinquilino della vittima. Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno portato il Pubblico Ministero ad adottare un provvedimento di fermo nei confronti del giovane, indiziato del reato di omicidio preterintenzionale.

Il provvedimento di fermo

Il fermo di indiziato di delitto è stato eseguito nei confronti del 28enne rumeno, che è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che proseguirà le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

IPA