Un arresto per detenzione ai fini di spaccio a Monza. Un cittadino marocchino di 27 anni è stato sorpreso in flagranza mentre cercava di occultare sostanze stupefacenti durante un controllo di routine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Buonarroti e trovato in possesso di MDMA e ketamina, destinate secondo gli inquirenti allo spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale il giorno successivo.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle ore 21.45 del 20 novembre, durante un servizio di controllo del territorio in via Buonarroti, a Monza. Gli agenti hanno notato due persone che, alla vista della pattuglia, hanno cambiato improvvisamente direzione, insospettendo così i poliziotti che hanno deciso di procedere al fermo per un controllo più approfondito.

Il tentativo di elusione e il rinvenimento delle sostanze

Durante le fasi di identificazione, il 27enne ha tentato di distrarre gli agenti mostrando il proprio telefono, come se volesse recuperare la foto di un documento. Nel frattempo, con l’altra mano, ha lasciato cadere a terra un involucro in cellophane, cercando di nasconderlo con il piede. Gli operatori, però, si sono accorti del gesto e hanno recuperato l’involucro, che conteneva cristalli di MDMA per un peso lordo di circa 2,60 grammi.

La perquisizione personale e il sequestro della ketamina

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altri frammenti di cellophane nascosti negli indumenti dell’uomo. All’interno sono stati rinvenuti quantitativi di ketamina in polvere, per un peso complessivo di circa 10,80 grammi. Tutte le sostanze sono risultate positive al narcotest, confermando la natura stupefacente dei materiali sequestrati.

Le modalità di occultamento e la destinazione allo spaccio

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, i quantitativi delle sostanze, le modalità di occultamento e l’atteggiamento elusivo del soggetto hanno portato gli agenti a ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato quindi arrestato e accompagnato presso gli uffici per le formalità di rito.

L’arresto e la convalida in Tribunale

Nella giornata del 21 novembre, il cittadino marocchino arrestato è stato presentato al Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato il provvedimento, confermando la gravità dei fatti contestati.

