Monza, donna trova un rospo smeraldino vivo nell'insalata comprata al supermercato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Curioso ritrovamento a Monza, in Lombardia. Una donna ha trovato un rospo vivo nell’insalata che aveva appena acquistato in un supermercato del posto. Il piccolo anfibio – un esemplare di rospo smeraldino, noto anche come Bufotes balearicus – è stato salvato e condotto in uno stagno dagli esperti dell’Enpa.

Rospo nell’insalata, il caso a Monza

Sorpresa, curiosità e prontezza per una donna brianzola che si è ritrovata un rospo nell’insalata che aveva appena acquistato in un supermercato di Monza.

Dopo aver svuotato il contenuto del sacchetto di lattuga, preso come al solito dal banco frigo del locale, la signora ha scorto l’animale e da lì in poi si è adoperata per salvarlo e metterlo a suo agio, fino all’intervento degli operatori.

La spesa al supermercato e l’anfibio nel sacchetto

La curiosa vicenda si è svolta a Monza ed è stata raccontata dall’Enpa (l’Ente Nazionale Protezione Animali). Due i protagonisti: una donna e un giovane esemplare di rospo smeraldino (Bufotes balearicus), specie protetta attiva anche nell’area del parco di Monza.

La prima si è resa conto che c’era qualcosa che non andava nel sacchetto di insalata che, poco prima, aveva acquistato sul banco del supermercato. All’interno di esso, infatti, si trovava il piccolo anfibio, vivo e vegeto, inconsapevole di come fosse finito nel prodotto pronto da consumare.

L’animale era scampato ai controlli di chi aveva raccolto quella verdura, di chi l’aveva pesata, insacchetta, lavata e messa in vendita ma non di chi l’ha poi comprata, versata in una insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Un errore collettivo di cui poi la donna ha fatto presente, informando il punto vendita di quanto accaduto nel suo cespo di insalata.

Il salvataggio e la nuova casa nello stagno

Con prontezza e mestiere, dopo aver scoperto il rospo smeraldino, la donna l’ha raccolto utilizzando due pezzi di cartone e lo ha sistemato in un contenitore di plastica coperto da una retina, con uno strato d’acqua sul fondo.

Quindi ha avvertito l’Enpa di Monza e le Gev, le guardie ecologiche volontarie che hanno recuperato il ranocchio e lo hanno accompagnato al parco Canile di Monza.

Una volta salvato, il piccolo animale è stato quindi liberato nello stagno dell’oasi di biodiversità gestita dall’associazione.