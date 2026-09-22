Monza e Brianza, recuperato bottino da 30mila euro: fermato 19enne dopo l'inganno del finto incidente

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Operazione condotta dalle Squadre Mobili delle Questure di Milano e Monza e della Brianza, che hanno fermato un giovane di 19 anni per truffa ai danni di un’anziana residente a Monza. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 19 settembre, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori contro persone vulnerabili.

Operazione coordinata tra le Questure di Milano e Monza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei territori di Milano e Monza e della Brianza, con particolare attenzione alle truffe ai danni di anziani. L’attività investigativa si è svolta in collaborazione tra le Squadre Mobili delle due città e gli uffici delle Questure limitrofe, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati predatori che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.

L’individuazione del sospetto e il pedinamento

Nel corso di uno di questi servizi, nella tarda mattinata di venerdì scorso, gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nella periferia di Monza. Il ragazzo, 19 anni, si muoveva tra le abitazioni, osservando i citofoni e mantenendo frequenti contatti telefonici, come se ricevesse istruzioni in tempo reale. Gli investigatori hanno deciso di seguirlo a distanza, monitorando ogni suo spostamento.

Il trasferimento a Nova Milanese e il cambio d’abito

Intorno alle 13:30, dopo aver ricevuto una nuova telefonata, il sospetto si è diretto verso una stazione dei taxi, salendo su un’auto che lo ha condotto nel vicino comune di Nova Milanese. Qui, nei pressi di via Nazario Sauro, il giovane è sceso dal veicolo, si è nascosto dietro un’auto in sosta e ha estratto alcuni indumenti dal trolley che portava con sé, cambiandosi d’abito prima di entrare in una villetta della zona.

L’irruzione nella villetta e il tentativo di fuga

Gli agenti, sospettando che il giovane potesse essere entrato nell’abitazione per commettere un reato, si sono appostati all’esterno della casa. Dopo pochi minuti, il ragazzo è uscito di corsa, stringendo tra le mani una grossa scatola che non aveva al momento dell’ingresso. Gli operatori della Polizia di Stato si sono qualificati e lo hanno immediatamente bloccato, nonostante il tentativo del giovane di sottrarsi al controllo e fuggire.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale, all’interno della scatola sono stati trovati numerosi oggetti di valore: monili in oro e argento, diversi orologi e 155 euro in contanti. Tutti i beni sono risultati di proprietà di una donna anziana, classe ’49, residente nella villetta. Gli agenti hanno inoltre sequestrato il telefono cellulare utilizzato dal giovane per comunicare e un coltello a serramanico.

La dinamica della truffa: il raggiro ai danni dell’anziana

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vittima era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo le aveva riferito che, nel corso della mattinata, erano stati arrestati i responsabili di una rapina presso una gioielleria di Monza e che per il reato era stato utilizzato un veicolo riconducibile alla donna. Per evitare un suo coinvolgimento nell’indagine, la signora era stata invitata a preparare tutti i suoi beni di valore, che sarebbero stati verificati da un presunto delegato dei Carabinieri.

Il coinvolgimento del figlio e l’inganno

Parallelamente, i falsi carabinieri hanno contattato anche il figlio della donna, convincendolo ad allontanarsi dall’abitazione con il pretesto di recarsi in caserma, lasciando così l’anziana sola in casa. Ingannata dalla messinscena, la vittima ha disposto su un tavolo gioielli, monili, orologi e il denaro contante, in attesa dell’arrivo dei “militari”.

L’arresto in flagranza e la restituzione dei beni

Poco dopo, il giovane si è presentato alla porta della villetta, qualificandosi come incaricato dei Carabinieri. Una volta all’interno, ha raccolto rapidamente tutti i beni predisposti dalla donna e si è diretto verso l’uscita, dove è stato immediatamente bloccato dagli agenti delle Squadre Mobili. Gli oggetti di valore, dettagliatamente descritti nella denuncia e riconosciuti dalla vittima, sono stati subito restituiti alla legittima proprietaria.

Il valore della refurtiva e i provvedimenti giudiziari

Il valore complessivo della refurtiva ammonta a circa 30.000 euro, tra cui monili in oro e argento (rispettivamente 300 grammi e 850 grammi), orologi e altri oggetti preziosi. Al termine degli accertamenti, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto in abitazione e denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato del coltello trovato durante la perquisizione. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato disposto per lui il divieto di dimora in Lombardia.

IPA