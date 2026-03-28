Monza, fuga folle in moto: 20enne si schianta e viene denunciato, aveva un coltello
Giovane di Monza fermato dopo inseguimento notturno: trovato con coltello e 900 euro, deferito per resistenza e porto abusivo di arma.
Un giovane deferito per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma a Monza. Il ragazzo, classe 2004, è stato fermato dopo un inseguimento e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 900 euro in contanti.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha notato un motociclo sospetto in transito lungo via Manara, a Monza.
L’inseguimento e l’incidente
Intorno alle 03:30, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente del motociclo, che però ha deciso di non fermarsi. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Medici, dove il giovane ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro un marciapiede. L’impatto ha causato al ragazzo solo lievi ferite.
L’intervento delle forze dell’ordine
Subito dopo l’incidente, sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Monza per effettuare i rilievi del sinistro. Gli agenti hanno identificato il conducente come un giovane nato nel 2004 e residente proprio a Monza.
Il ritrovamento di denaro e coltello
Durante i controlli, il ragazzo è stato trovato in possesso di 900 euro in contanti e di un coltello a serramanico. La presenza dell’arma ha fatto scattare ulteriori accertamenti da parte degli agenti.
Le conseguenze per il giovane
Il giovane è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo per ricevere le cure necessarie a seguito delle ferite riportate nell’incidente. Al termine degli accertamenti, è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.