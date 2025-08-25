Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio del 23 agosto 2025 nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo aver tentato la fuga e aver opposto una violenta resistenza agli agenti. L’uomo era destinatario di una misura cautelare che gli vietava la dimora nella Regione Lombardia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un’attività di controllo del territorio, quando le pattuglie hanno notato la presenza sospetta dell’uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Alla vista degli agenti, il cittadino marocchino, nato nel 1981, ha cercato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.

Il tentativo di fuga e l’ingestione della droga

Durante l’inseguimento, l’uomo è stato visto estrarre dalla tasca due piccoli involucri, che secondo gli agenti contenevano con tutta probabilità sostanza stupefacente. Nel tentativo di evitare che la polizia potesse verificarne il contenuto, ha ingerito gli involucri. Questo gesto ha reso necessario un immediato intervento per la sua sicurezza, oltre a complicare ulteriormente la situazione dal punto di vista investigativo.

La resistenza agli agenti e le lesioni

Una volta raggiunto, il cittadino marocchino ha opposto una violenta resistenza agli operatori, colpendoli con calci e spintoni. Nel corso della colluttazione, un agente ha riportato lesioni. Nonostante la reazione aggressiva, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito.

Accertamenti medici e ulteriori controlli

Considerato che l’uomo aveva ingerito gli involucri sospetti, è stato sottoposto a controlli sanitari per verificare le sue condizioni di salute. Gli accertamenti medici si sono resi necessari per escludere rischi immediati dovuti all’ingestione delle sostanze. Terminati i controlli, il cittadino marocchino è stato dichiarato in buone condizioni e quindi tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il coltello e le ulteriori accuse

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm. Per questo motivo, l’uomo è stato accusato anche di porto abusivo di arma. Inoltre, è stato denunciato per la violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale, aggravando ulteriormente la sua posizione giudiziaria.

La professionalità degli agenti e la sicurezza dei cittadini

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori della Squadra Volante, la situazione è stata riportata rapidamente alla calma, senza che si verificassero ulteriori conseguenze per i cittadini presenti nell’area della stazione ferroviaria di Monza. L’intervento ha permesso di evitare che la situazione degenerasse e ha garantito la sicurezza pubblica in un luogo particolarmente frequentato.

L’arresto e le procedure successive

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, fissato per il 25 agosto 2025 presso il Tribunale Ordinario di Monza. Le autorità giudiziarie dovranno ora valutare la posizione dell’arrestato e decidere sulle eventuali misure cautelari da applicare nei suoi confronti.

IPA